To polder, or not to polder

Dominee Mike Van Buren zit met pijl en boog in een boom. „Als je jaagt, ben je gewend om te verliezen”, roept hij naar zijn gast Tijs van den Brink. Van Buren is niet alleen de herder van zijn gemeente in Holland, Michigan. Hij is ook wapenverzamelaar, aandelenmiljonair, principieel knuffelaar en het type Republikein dat armoede ziet als het gevolg van een karakterfout.

Van Buren, een joviale natuur die ineens giftig kan worden, was een van de opmerkelijkste figuren in God, Jesus, Trump!, de serie die Van den Brink vorig jaar maakte over conservatief-christelijke Trumpvolgers.

In december ging hij terug naar Holland om te zien hoe de Trumpvlaggen er na de nederlaag bij hingen. Het eerste deel van het resultaat was woensdag op tv, ingeklemd tussen de nieuwsuitzendingen over de impeachmentprocedure tegen de 45ste president. Eigenlijk had je de EO-presentator liever deze tumultueuze dagen in de VS gezien, maar zoals De Verlosser uit Betondorp al wist: „Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan ben je óf te vroeg, óf te laat.”

Godvrezende Hollanders

Intussen krijg je de indruk dat de meeste godvrezende Hollanders opgelucht zijn dat hun verstandshuwelijk met de hork uit New York bijna ontbonden is. Hopen jullie dat hij zich weer verkiesbaar stelt, vraagt Van den Brink aan de vader van een kinderrijk (en mild islamofoob, weten we uit de eerste reeks) gezin. „Oh no!” roept de man verschrikt uit. „Het zou fijn zijn om een tijdje niet het middelpunt van alle spot te zijn.”

In deze omgeving lijkt Van den Brink een zendeling van een Heer in een uiterst vrijzinnige stemming. Het levert een mooie ondervraging van de dominee op. Want als God Trump aan de macht heeft geholpen, waarom dan slechts voor één termijn? „I’ll ask God when I get there”, grijnst de dominee.

Voorlopig wordt hij door zijn poldergrage gast meegenomen naar een Democratische dominee en politicus met wie hij in een ijskoude Midwestwind de degens kruist over abortus. Dat gaat stekelig, maar desondanks sluit de Republikein de ontmoeting af met een stevige hug. En met excuses, want in het licht van de Covid die hij drie weken eerder heeft opgelopen (te veel kerkdiensten zonder mondkapje) kan die omhelzing als Judaskus worden geïnterpreteerd.

De schuivende panelen in de Republikeinse Partij waren ook zichtbaar bij Jinek, waar de scheidende Amerikaanse ambassadeur en zoon van Holland, Michigan, Pete Hoekstra te gast was voor een farewell interview. Nu volgen gesprekken met Hoekstra altijd hetzelfde parcours: op een gegeven moment corrigeert de interviewer de ambassadeur over een feitelijke kwestie, waarna Hoekstra zich beklaagt over het gebrek aan wellevendheid van Nederlandse journalisten. „Fantastic people with lange tenen”, dat zijn de Nederlanders.

Invuloefening

Eva Jinek had geen trek in een invuloefening. Met kleine stapjes en appellerend aan een gedeeld patriottisme leidde ze Hoekstra naar een plaats waar hij impliciet afstand kon nemen van zijn baas. Een nieuwe kandidatuur van Trump leek Hoekstra „moeilijk” en de huidige situatie noemde hij een dieptepunt in de Amerikaanse geschiedenis. „We hebben gefaald.” Hij bracht een wonderlijke uitsmijter: „America is at it’s best when we polder.”

Pas toen Jinek aandrong op een expliciete uitspraak over Donald Trump, beriep hij zich op zijn zwijgrecht als ambtenaar. „Volgende week woensdag om één minuut over twaalf kan ik praten.” Al is het maar de vraag of er op dat tijdstip nog veel mensen geïnteresseerd zullen zijn in de visie van Pete Hoekstra.