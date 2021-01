Slang klimt omhoog met lus in zijn lijf

De bruine boomslang (Boiga irregularis) legt zijn achterlijf in een lassoknoop en kan zo gladde boomstammen of palen in klimmen. Door de lassolus te laten kronkelen rond de stam werkt de slang zich langzaam naar boven zonder grip te verliezen. Amerikaanse biologen van de universiteiten van Colorado en Cincinnati beschrijven de lasso-truc van de bruine boomslang deze week in het blad Current Biology als een geheel nieuwe manier van voortbewegen in het repertoire van slangen.

De onderzoekers deden de ontdekking toen ze in 2016 een manier testten om op het Pacifische eiland Guam vogelnesten van de Micronesische purperspreeuw (Aplonis opaca) te beschermen tegen plundering door boomslangen. Daarbij plaatsten ze het nestkastje op een paal van 1,80 meter hoog en brachten ze als extra beveiliging een stuk metalen kachelpijp aan die de bovenste helft van de nestpaal omhulde. Tot hun verbazing zagen ze op beelden van de infrarood-bewakingscamera dat sommige boomslangen erin slaagden de gladde kachelpijp te beklimmen, door zich een keer om de pijp te winden en de punt van hun staart om hun lijf te slaan, waardoor de lassolus gevormd werd.

Slang was verstekeling

De bruine boomslang is waarschijnlijk kort na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd op Guam, een eiland onder Amerikaans bestuur, midden in de Stille Oceaan. Het dier is toen mogelijk als verstekeling meegereisd met een transport van kapot militair materieel dat werd overgevaren vanuit de Indonesische archipel. De eerste melding van de slang op het eiland komt in 1955 van de gouverneur van Guam die schrijft dat er acht exemplaren gezien zijn in de voorgaande jaren.

Zonder natuurlijke vijanden ontwikkelde de bruine boomslang zich op Guam al snel tot een invasieve exoot. Tien van de twaalf endemische bosvogelsoorten stierven uit door de nachtelijke strooptochten van de slang. Het gaat onder meer om de Micronesische ijsvogel (Halcyon cinnamomina cinnamomina ) en de Guammonarch (Myiagra freycineti), een soort vliegenvanger.

Een bruine boomslang slang klimt omhoog langs een paal. (Film van Tom Seibert, Colorado State University).



De Amerikanen probeerden de boomslangen op Guam al eens uit te roeien met vergiftigd lokaas: dode muizen gevuld met tabletten paracetamol, een stof die giftig is voor de slangen. Daarmee lukte het om de slangen te bestrijden, maar het effect was slechts lokaal en tijdelijk. Een andere oplossing, de opzettelijke introductie van natuurlijke vijanden op het eiland, durfden ecologen niet aan.

Slangen in het algemeen hebben als pootloze dieren al diverse inventieve manieren gevonden om zich te verplaatsen. Ze kunnen in de lengterichting kruipen door hun wervelkolom pulserend samen te trekken en zo vooruitkomen op de manier waarop rupsen dat ook doen. Slangen komen ook vooruit door te kronkelen. Een variant daarop is sidewinding, waarbij het dier zijn lichaam zowel horizontaal als verticaal laat golven, waardoor een zijdelingse beweging ontstaat. Daarmee kunnen slangen razendsnel zijn in bijvoorbeeld mul woestijnzand.

Dikkere stammen

En dan is er nog de harmonicabeweging, waarmee bijvoorbeeld pythons in bomen klimmen. Ze wikkelen zich daarbij een aantal keer rond de stam en drukken zich dan op om vervolgens hogerop hun bovenlijf een paar keer om de stam te wikkelen en hun onderlijf op te trekken.

De lasso van de bruine boomslang lijkt daarop een variant, met het verschil dat het dier zich maar één keer om de stam hoeft te winden omdat de ‘knoop’ voorkomt dat het dier afzakt. Daardoor kan de boomslang meer van zijn lichaamslengte gebruiken en bomen met dikkere stammen in klimmen.

Maar zo klimmen gaat niet snel en kost ook flink wat energie. Tijdens het paalklimexperiment moesten de dieren regelmatig rust nemen en hijgden ze van de inspanning. Toch geeft dit gedrag de bruine boomslang een concurrentievoordeel, waardoor hij prooien kan bemachtigen die anderen niet kunnen bereiken. En misschien verklaart dat ook wel dat deze invasieve soort er in zijn eentje in is geslaagd tal van unieke vogelsoorten tot op het laatste exemplaar uit te roeien. De Amerikaanse biologen zullen nu iets beters moeten verzinnen dan een kachelpijp om de overgebleven broedvogels op Guam te beschermen.