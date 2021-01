Pastoor Nies van Lier (1925-2020) zette zijn Bijbel tussen de sprookjes

‘Katholiek? Priester? Ach, noem me maar mens”, zei Nies van Lier ruim tien jaar geleden in een interview met De Limburger. De man die toen afscheid nam als pastoor van Heibloem had de Bijbel tussen de sprookjesboeken staan. Volgens Van Lier had het iets hoogmoedigs om de verhalen van één bepaalde cultuur boven die van andere grote beschavingen uit te tillen. Hij geloofde in God als een soort oerkracht en vooral in tederheid: aandacht voor de zorgen en verlangens van de medemens.

Nies van Lier werd op 19 februari 1925 geboren als oudste van elf kinderen. Warmte, die hij van zijn ouders niet kreeg, vond de jongen in zijn eerste jaren bij de inwonende grootvader van vaderskant. Die bracht hem de liefde voor verhalen en de natuur bij. Hij was vernoemd naar die opa. De oude Nies overleed toen de jonge Nies zes jaar oud was.

Een jaar later ging hij voor het eerst naar school. De meester kon Nies niet verstaan. Die sprak Nederlands. Thuis was het dialect de voertaal. Maar langzaamaan verdween het onbegrip en bleek Nies goed te presteren.

Op school ging een wereld open. Thuis was die – zonder boeken, radio of krant – klein. Gesprekken gingen steevast over het boerenleven, het vee, de gewassen. De toekomst van de kinderen stond min of meer vast. Alleen door eelt op je handen te krijgen kon je eerlijk de kost verdienen, vonden Nies’ ouders. Doorleren was niet de bedoeling, of een van de zonen moest ambities hebben om geestelijke te worden. Aan het einde van de lagere school kreeg Nies de vraag wat hij later wilde worden. Geestelijke, antwoordde hij.

Hij studeerde psychologie in Boston, was zes jaar lang universitair docent in Chicago

De jongen uit Heibloem mocht naar het gymnasium in Sittard en trad in 1945 in bij de jezuïeten in Grave. In de jaren daarna studeerde Van Lier filosofie, klassieke talen en theologie in Nijmegen, Amsterdam en Florence. In 1960 werd hij tot priester gewijd. Van 1966 tot 1969 werkte hij op het hoofdkwartier van de jezuïeten in Rome. „Ik ging er kapot”, zei hij in 2010 in De Limburger. „Het was een wereld van strenge mannen die vanwege hun geloof de ander niet eens in de ogen mochten kijken.”

Een verhuizing naar de Verenigde Staten bezorgde hem de misschien wel gelukkigste tijd van zijn leven. Hij studeerde psychologie in Boston, was zes jaar lang universitair docent in Chicago en fungeerde in een ziekenhuis in die stad tien jaar lang als pastor, die patiënten in hun moeilijkste momenten nabij was.

In de zomer van 1980 zag Van Lier in Chicago een documentaire over het ontstaan van het heelal, die zijn manier van geloven voorgoed veranderde. De laatste woorden van de film, „We are all made out of stardust”, brachten hem zelfs aan het huilen.

In 1992 keerde Van Lier terug naar zijn geboortegrond. Hij werd pastoor in Heibloem. Geen alledaagse. Hij haalde bijvoorbeeld het kruis, „dat verschrikkelijk, nutteloos symbool van lijden”, uit de kerk en verving het door de afbeelding van een aarde, gedragen door twee handen. Sommigen omarmden die liefdevolle boodschap, anderen hadden moeite met die nieuwlichterij.

Nadat het elfjarige plaatsgenootje Nicky Verstappen tijdens een jeugdkamp vermist raakte en een dag later dood werd teruggevonden, zorgde de pastoor voor een nieuwe controverse. In de zoektocht naar een dader werd de doopceel van veel inwoners van Heibloem gelicht. Als reactie daarop hulde het dorp zich in stilzwijgen. Een deel van de parochianen liep daarom, en mogelijks deels uit ongemak, bovendien met een grote boog om Nicky’s ouders en zusje heen. En Van Lier bleef dat aankaarten. Hij vond de stilte onverdraaglijk. Het kon niet zo zijn dat leiders van het jeugdkamp met een kind minder terugkwamen „en deden alsof ze een onderbroek waren vergeten”. Toen de gemeente een herdenkingsmonument in Heibloem niet aandurfde, bood de pastoor een plek bij zijn kerk aan.

Van Lier geloofde dat de dader uit Heibloem kwam. In 2018, na de aanhouding van Jos B., erkende hij voor de regionale tv dat hij het mis had gehad. De priester leefde toen vanwege zijn verslechterende gezondheid al een hele tijd in een wooncentrum voor religieuzen en leken in Nijmegen. Hij had hoge verwachtingen van een nieuw samenzijn met medebroeders, maar die waren ook oud. Van Lier vond het soms eenzaam, en het viel hem lastig dat hij steeds afhankelijker werd van anderen.

Tijdens zijn laatste jaren werd de geestelijke bedlegerig. Op de avond van 20 november van het vorig jaar sliep Van Lier rustig in. Eerder die dag had de rechtbank in Maastricht in de zaak-Nicky Verstappen Jos B. veroordeeld tot 12,5 jaar gevangenisstraf.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 januari 2021