Openbaar debat over lot politici doet recht aan gedupeerden

Het is onontkoombaar dat de Toeslagenaffaire, waarbij duizenden burgers slachtoffer werden van een meedogenloze fraudejacht door de overheid, politieke consequenties zal krijgen. De vraag is vooral wannéér die getrokken worden en wie het voortouw neemt: premier Rutte (VVD), de overige coalitiepartijen, of de oppositie.

Voor de ogen van burgers, van wie het vertrouwen in de overheid door de Toeslagenaffaire toch al is geschaad, ontvouwde zich de afgelopen weken een politiek-strategisch spel dat wederom weinig vertrouwen zal hebben gewekt. Dat het kabinet na de presentatie van het rapport van de commissie-Van Dam, op 17 december, wilde overleggen over een inhoudelijke reactie, is terecht. Een dergelijke ernstige crisis van de gehele Nederlandse rechtsstaat verdient ook een gedegen reactie. Her en der werd toen een onmiddellijk aftreden van ministers verwacht, maar dat zou slechts symboolpolitiek zijn geweest. De gedupeerden verdienden allereerst compensatie: aan hen is beloofd dat die binnen vier maanden zal komen.

Inmiddels lijkt het erop dat de zorgvuldigheid plaats heeft gemaakt voor opportunistische haast, met het oog op een naderend Kamerdebat over het rapport-Van Dam. De premier wil dat debat niet aangaan zonder de zekerheid dat CDA, D66 en ChristenUnie hem zullen steunen. Hij is geen voorstander van aftreden, omdat een demissionair kabinet minder slagkracht zou hebben om de coronacrisis aan te pakken. En het is ook verkiezingstijd.

De eerste die een zet deed, was geen lid van het kabinet, maar van de oppositie: Lodewijk Asscher, oud-minister van Sociale Zaken. Hij trok zich donderdag terug als lijsttrekker van de PvdA. Niet omdat hij zichzelf medeverantwoordelijk acht voor de heksenjacht op fraudeurs, maar omdat de discussie over zijn rol, die ook binnen zijn eigen partij werd gevoerd, het hem onmogelijk maakte de PvdA bij de verkiezingen te leiden naar winst.

Zo tellen ook andere partijen achter de schermen hun knopen. Tactische overwegingen lijken zwaarder te wegen dan inhoudelijke en morele. Voor de slachtoffers van de Toeslagenaffaire geeft dat te denken over de oprechtheid waarmee een inhoudelijke reactie straks wordt gebracht.

Met zijn terugtreden zet Asscher Rutte III onder druk om zelf ook de uiterste consequentie te trekken. Maar als het kabinet nu opstapt, krijgt de Tweede Kamer niet de gelegenheid een eigen oordeel te vellen. Natuurlijk, er zal met een demissionair kabinet nog wel een debat worden gevoerd, maar dat heeft dan niet dezelfde lading als er minder op het spel staat. Voor de slachtoffers van de Toeslagenaffaire zal dat onbevredigend zijn.

Het zou Rutte III sieren om het debat af te wachten en pas daarna zelf de conclusie te trekken of dat aan de Kamer over te laten. De gedupeerden verdienen het dat hun leed niet verwordt tot een schaakspel, waarbij louter wordt gelet op wie de beste poppetjes overhoudt voor de verkiezingscampagne. Het is beter als politici in het openbaar, in de Tweede Kamer, verantwoording afleggen voor hun rol en daar dan de consequenties van dragen.