Opa Museveni trotseert jong Oeganda

Oeganda heeft een van de jongste bevolkingen ter wereld – en het land wordt geleid door een bejaarde. Terwijl twee derde van het electoraat beneden de dertig jaar is, neemt president Yoweri Museveni (76) het deze donderdag op tegen onder anderen de flamboyante musicus Bobi Wine (38), die nog maar een kleuter was toen Museveni in 1986 door een gewapende opstand aan de macht kwam. De ragga-ster belichaamt, ook buiten Oeganda, de ambities van jonge Afrikanen die werk willen en corruptie beu zijn. De bevolking is jong en de bevolking moderniseert, maar verstokte autocraten monopoliseren de politieke macht.

Bobi Wine, wiens werkelijke naam Robert Kyagulanyi is, noemt zich „de getto-president die banen voor jongeren zal creëren en vecht tegen de dictator Museveni”. De president op zijn beurt noemt Wine „een agent van buitenlanders, homoseksuelen en anderen die de stabiliteit van Oeganda bedreigen”.

Euforie

Toen Museveni 35 jaar geleden aan de macht kwam, werd hij bejubeld als leider van een nieuwe generatie Afrikaanse leiders die democratie en economische hervormingen zou brengen. De meeste Oegandezen van vandaag kennen die euforie alleen uit verhalen van hun opa’s en oma’s. „Museveni vertegenwoordigt de geschiedenis. Ik ben een vertegenwoordiger van de toekomst”, zei Bobi Wine onlangs tegen persbureau Reuters.

Afrika is sinds de eeuwwisseling grondig veranderd, door de bevolkingsexplosie, economische groei en sociale media. Vroeger groeiden alle Afrikanen op in een traditie van eerbied voor ouderen en mensen met aanzien – tribale gemeenschapszin en gehoorzaamheid stonden in hoger aanzien dan vrijheid van meningsuiting. De huidige generatie daarentegen groeit op met de vrijheid van de sociale media en de individuele expressie van rauwe rapmuziek. Autoritaire leiders als Museveni tonen weinig gevoel voor deze nieuwe liberale omgangsvormen, die inmiddels ook het platteland bereiken.

De 42-jarige Museveni had destijds zeker veel weg van Bobi Wine nu. Museveni de volksleider – eenvoudig, rechtstreeks, grappig en ondeugend – was destijds een verademing tussen de autocratische Afrikaanse staatshoofden. Hij droeg geen presidentieel pak, maar bleef trouw aan zijn tenue van guerrillastrijder. Hij haatte het om te worden aangesproken met excellentie. „Noem me maar Yoweri”, zei hij op zijn eerste persconferentie. Zijn guerrillastrijders brachten orde, de economie groeide fors en bracht het aantal Oegandezen beneden de armoedegrens terug van 60 tot 20 procent. Maar zeven op de tien jonge Oegandezen zijn nu werkloos.

Lees ook dit portret van Yoweri Museveni door correspondent Koert Lindijer

Uiteindelijk is Museveni echter een parodie van zichzelf geworden. De man die destijds het Afrikaanse probleem van plucheplakkende leiders benoemde, wil van echte vrije verkiezingen niet meer weten. Hij weigert op te stappen, manipuleert de rechtspraak en houdt nepotisme in stand. De Franse historicus Gérald Prunier noemde hem ‘de Bismarck van Afrika’ vanwege zijn vele militaire interventies in de regio.

Lees ook dit interview uit 2019 met Bobi Wine

Ragga

„Freedom fighters become dictators”, zingt Bobi Wine in zijn lied Freedom. Wine maakt ragga, een muziekstijl tussen reggae en rap, met melodieuze teksten gericht tegen de oude garde. Hij is een volkse jongen, veel minder ideologisch gedreven dan Museveni in zijn jonge jaren en een exponent van een groeiend generatieconflict op het continent. Aan charisma komt hij niets tekort maar het is onduidelijk hoe hij zijn slogans tegen stagnatie en corruptie wil omzetten in concreet beleid.

Bovendien is de oude orde diepgeworteld. Leger en politie bestreden de beweging die Wine op gang bracht tijdens de campagnes met grof geweld. „Ik breng het getto naar het parlement”, zei hij in 2017 toen hij tot volksvertegenwoordiger werd gekozen. Sindsdien zijn er medewerkers van Wine gedood, en werd hij zelf ernstig gemarteld. Twee dagen geleden viel de politie zijn huis binnen. Niemand verwacht dat hij zal winnen – opa Museveni blijft een krijgsman die zich niet door de generatie van zijn kleinkinderen laat schofferen.

Luister ook de podcast NRC Vandaag over Bobi Wine

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 januari 2021