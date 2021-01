De series van week 2: WandaVision, American Gods en Disenchantment

WandaVision

Superheldenfabriek Marvel gaat een nieuwe richting in met deze serie over de personages Wanda Maximoff en Vision. De twee vechten in WandaVision niet tegen monsterlijke slechterikken, maar beleven burgerlijke avonturen in een ouderwetse sitcom. Zitten ze opgesloten in een droomwereld? De eerste aflevering is opgenomen met publiek in de studio (de opnames vonden plaats voor de coronacrisis). Disney+, negen afleveringen (wekelijks).

American Gods 3

Oude en nieuwe goden nemen het tegen elkaar op in deze bloederige serie, gebaseerd op het werk van Neil Gaiman. De ex-crimineel Shadow begon als bodyguard voor een man die zich Mr. Wednesday noemt. Hij bleek niet alleen de god Odin te zijn, maar ook de vader van Shadow. Gaiman bemoeide zich intensiever dan eerder met dit derde seizoen. Amazon Prime, tien afleveringen (wekelijks).

Disenchantment 3

Animatieserie van de makers van The Simpsons. De drankverslaafde prinses Bean en haar vrienden Elfo en Luci moeten in het derde seizoen vluchten uit het koninkrijk Dreamland. Netflix, tien afleveringen.

Beau Séjour

Vlaamse thrillerserie met bovennatuurlijke elementen. Een geest probeert haar eigen moord op te lossen. NPO Plus, tien afleveringen.