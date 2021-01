Monsieur Motocross, de Waalse wereldkampioen

Opnieuw heeft België afscheid moeten nemen van een van zijn motorcrosslegendes. Nadat bijna drie jaar geleden Mister 875 cc, Eric Geboers (55), verdronk bij een poging zijn hond te redden – hij was de eerste crosser die wereldtitels won in de 125, 250 en 500 cc – overleed dinsdag Joël Robert, een pionier in deze tak van motorsport die, net als zijn landgenoot in de koningsklasse (500 cc) Roger De Coster, uitgroeide tot een van de beste motorcrossers ooit.

De Waal was zestien toen hij in het voorjaar van 1960 met wedstrijdcrossen begon, in de sporen van zijn vader, op een 250 cc Zundapp. In de kwartliterklasse zou hij schitteren: in 1964 werd hij daar als twintigjarige de jongste wereldkampioen, op een CZ, een Tsjechoslowaakse motorfiets die in de plaats was gekomen voor de Britse Greeves waarmee hij zijn eerste internationale seizoenen had gereden. Nadat hij drie jaar ontbrak op de hoogste trede van het erepodium, won Robert nog eens vijf keer achter elkaar de wereldtitel, van 1968 tot en met 1972. In die tussenliggende wereldtitelloze jaren eindigde hij nipt achter de wereldkampioen, op de tweede plaats.

In een ziekenhuis in de buurt van Charleroi, waar hij met corona was opgenomen, overleed de crosskampioen op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. De man die er trots op was dat hij in veertien Grand Prix-seizoenen niks gebroken had – een klein wonder – sukkelde jarenlang met zijn gezondheid: hij had beroertes en longproblemen, en moest twee jaar geleden als gevolg van diabetes zijn rechtervoet en een deel van zijn onderbeen laten amputeren.

Japanse successen

Nadat Robert in 1969 zijn derde titel op een Tsjechoslowaakse motorfiets won, stapte hij over naar Suzuki (zoals landgenoten Gaston Rahier en Roger De Coster dat na hem deden in respectievelijk de 125 en 500 cc). De motorfabrikant uit Hamamatsu was het eerste grote Japanse merk dat successen behaalde in de motorcross, vóór Honda, Yamaha en Kawasaki. Net zoals hij dat voor CZ deed, bezorgde Robert Suzuki drie wereldtitels in de 250 cc. In 1973 viel hij als gevolg van knieproblemen weg uit de internationale top, in ’76 croste hij voor het laatst op het hoogste niveau, op een Puch; hij reed slechts een paar races en beëindigde zijn carrière als negentiende in de WK-stand, met behalve zes wereldtitels ook vijf Belgische titels op zak. Zijn totaal aantal van 50 Grand Prix-overwinningen werd pas in 2004 verbeterd, vanzelfsprekend door een landgenoot, Stefan Everts.

Een talent, geen trainingsbeest

Joël Emile Edouard Robert was in zijn tijd als een van de meest getalenteerde crossers, groot en sterk. Een artiest op de motor: hij werd geprezen om zijn techniek, sprong na een val vrijwel altijd weer (ongedeerd) op zijn motor. Katachtig, zoals een oud-collega zich herinnert. Een trainingsbeest was hij niet, de successen kwamen hem schijnbaar aangewaaid. Beoefende topsport als een levensgenieter, hield van gezelligheid. Had geen gezonde levensstijl; Robert was een kettingroker, ook op de circuits. Een veelvertelde anekdote: vlak voor de start van een wedstrijd drukte hij een peuk uit op het stuur van landgenoot en rivaal Sylvain Geboers, om even later als winnaar over de finish te gaan. Geboers zou nooit de wereldtitel winnen.

Van de gevechten in zand, stof en modder tussen de twee Belgen zijn mooie zwartwitbeelden bewaard gebleven. Zoals van de ontknoping van hun tweestrijd om de wereldtitel in 1970, in het Oostenrijkse Launsdorf. Op de slotdag van het seizoen won de Fin Heikki Mikkola de eerste manche en werden de Suzuki-teamgenoten Robert en Geboers achtereenvolgens tweede en derde. Geboers moest de laatste race winnen om wereldkampioen te worden. Robert reed vervolgens niet om de tweede manche te winnen – dat deed opnieuw Mikkola – maar om Geboers achter zich te houden. Daar slaagde hij in; toen Robert voor een bocht vroeger dan verwacht remde, ging Geboers onderuit en was voor hem de race voorbij en zijn kans op de wereldtitel verkeken. Robert behaalde die dag zijn eerste grote succes voor zijn Japanse werkgever.

Held in Amerika

Met zijn één jaar jongere landgenoot Roger De Coster, vijfvoudig wereldkampioen 500 cc, leverde Robert ook een belangrijke bijdrage aan de introductie en ontwikkeling van motorcross in de Verenigde Staten. ‘Joe-el Row-bear’ reed daar in de tweede helft van de jaren 60 en het begin van de jaren 70 mee in de Trans-AMA-series die na het cross-seizoen in Europa werden gehouden, en hij komt ook nog een paar keer voorbij in Any Given Sunday, een documentaire over de liefde van de Amerikanen voor motorcross in het algemeen en zijn bekendste beoefenaar Steve McQueen in het bijzonder. In hetzelfde jaar (2000) dat de wereldmotorsportorganisatie FIM hem eerde met de titel motorcrosslegende, werd Robert met dank voor bewezen diensten opgenomen in de Amerikaanse Motorcycle Hall of Fame.

Na zijn actieve carrière organiseerde Robert wedstrijden en was hij vanaf 1997 tien jaar bondscoach bij de Motorcross der Naties, het WK voor landenteams. Hij leidde zijn mannen naar overwinningen in zijn debuutjaar, in ’98, in 2003 voor eigen publiek in Zolder, en in 2004 – zijn laatste grote prijs, op Noord-Brabantse bodem. Eenmaal, in 1969, maakte Robert (met De Coster, Sylvain Geboers en Jef Teeuwissen) als crosser deel uit van de ploeg die in Engeland de prestigieuze landenwedstrijd won.

Van Roberts plannen om naar de Verenigde Staten te verhuizen en in Chicago curator te worden van het nog te bouwen International Motocross Museum, is uiteindelijk niets terechtgekomen. Een privéverzamelaar, een goede vriend van de Belgische crosser, wil daar zijn collectie fabrieksmotoren onderbrengen: onder zijn pronkstukken succesvolle Suzuki’s van De Coster, die sinds het einde van zijn actieve carrière in Californië woont, en van Monsieur Motocross Joël Robert.