‘Mijn kind maakt overal een probleem van’

Vader: „Ik kan mij behoorlijk ergeren aan mijn zoon van 6 jaar die werkelijk van alles een probleem kan maken. Hij wil de deur van de auto niet opendoen als het geregend heeft want dan worden zijn handen nat, de draadjes in zijn sokken irriteren hem en het is daardoor elke ochtend een gedoe om zijn sokken ‘goed’ aan te krijgen, hij wil een schone lepel tijdens het avondeten als zijn lepel per ongeluk ook maar iets van het ‘verkeerde’ voedsel aangeraakt heeft, hij wil zijn winterjas niet aandoen, omdat de mouwen van binnen koud aanvoelen, et cetera. Ik heb al verschillende manieren geprobeerd om hem minder te laten miepen, zoals begrip tonen, belonen, straffen, meer een-op-een-contact. De beste tactiek is humor maar soms ben ik daar te moe voor. Hoe ver moet ik mee gaan in zijn ‘gezeur’? Ik sta op het punt om naadloze sokken te kopen maar doe ik daar goed aan? Ik gun hem een meer ongecompliceerde houding. Bovendien ben ik bang dat zijn gedrag zal leiden tot een minder rijk sociaal leven. Ik ga zelf ook liever om met mensen die een positieve vibe om zich heen hebben en niet van alles een probleem maken.”

Hang zijn jas even over de verwarming, leg een extra lepel naast zijn bord

Marga Akkerman: „De voorbeelden klinken als een probleem met zijn tactiele systeem. Dit systeem omvat het hele netwerk van de huid, en ook de mond. Bij uw zoon zou er sprake kunnen zijn van tactiele overgevoeligheid: wat een ander normaal vindt om aan te raken, is voor hem een sterke en onaangename prikkeling. Op internet kunt u informatie vinden voor onderzoek en behandeling.

Dr. Marga Akkerman is klinisch jeugd- en kinderpsycholoog

„Zo bezien is uw zoon dus geen aansteller of zeurpiet, en dat maakt uit voor uw benadering. Naadloze sokken zouden voor hem makkelijker kunnen zijn, maar neem hem mee naar de winkel en laat hem de stof zelf voelen. Zijn jas even over de verwarming hangen, een extra schone lepel naast zijn bord, het maakt het leven voor hem makkelijker en voor u ook. Het aantal conflictmomenten zal afnemen en de negatieve lading bij zijn moeilijke momenten kan verminderen.

„Tactiele overgevoeligheid kan een symptoom zijn van diverse ontwikkelingsstoornissen zoals autisme en ADHD. Bespreek met een specialist of het belangrijk is dit te laten uitsluiten.”

Zelfverzekerd met gevoeligheid omgaan is óók een vorm van je mannetje staan

Stijn Sieckelinck: „Sokken met naden, slechts één lepel naast het bord; de wereld is georganiseerd op een manier die voor veel mensen goed werkt. Als iemand daarvan afwijkt noemen we het gezeur, of een stoornis. Maar we zijn nu eenmaal niet allemaal hetzelfde bedraad. Onderzoek naar neurodiversiteit toont aan: er is meer variatie in het menselijk brein met betrekking tot leren, aandacht, stemming en andere mentale functies dan velen voor mogelijk houden.

Stijn Sieckelinck is opvoedfilosoof

„Die specifieke bedrading hoort bij de eigenheid van uw kind, en valt makkelijk te accommoderen, bijvoorbeeld door naadloze sokken te kopen, en uw kind zelf even een extra lepel te laten pakken. Dat zijn gelukkig geen grote offers.

„Wat mogelijk meespeelt: veel vaders vinden het belangrijk dat ze geen watjes op de wereld zetten. Maar zelfverzekerd met een zekere gevoeligheid kunnen omgaan is óók een vorm van je mannetje staan. Humor en spel helpen de opvoeding minder zwaar te maken, maar uw beeld loslaten van wat voor zoon u zou willen, ook. De dichter Kahlil Gibran schreef: ‘Je kinderen zijn je kinderen niet. Zij komen door je, maar zijn niet van je. En hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.’”