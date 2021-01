Mieke van der Weij: ‘Elkaar voorlezen heeft iets intiems’

‘Wij lezen elkaar graag voor. Daarbij hebben we een voorkeur voor streekromans. Je hebt voorlezen en voorgelezen worden. Nu vinden mijn man en ik het allebéí leuk om voor te lezen, dus we willen het liefst allebei aan het woord zijn.

„Op dit moment lezen we Annie Oosterbroek Dutschun. Zij heeft veel protestants-christelijke streekromans geschreven. We lezen De Wondere Oogst, dat gaat over het boerenmeisje Janneke dat verliefd wordt op een boemelstudent. Alle waarschuwingen ten spijt belandt ze op het verkeerde pad: de stad en alles wat daarmee te maken heeft is verdorven. Uiteindelijk ziet ze haar vergissing in en eindigt ze in de armen van een boer in spe. Zo gaat het altijd: veel gedoe en verwikkelingen, maar het eindigt met geluk op de boerderij.

Mieke van der Weij (1953) presenteert onder andere Met Het Oog op Morgen en Nieuwsweekend.

„Eerst las ik mijn man hoofdstuk één voor, een lang stuk. Daarom wilde hij hoofdstuk twee én drie doen. Eigenlijk buiten de regels om, want het is om en om, maar hij vond dat hij wel twee hoofdstukken mocht lezen. Dat vind ik dan goed.

„Meestal lezen we in bed, maar dat hoeft niet. En nee, dan lig je niet tegen elkaar aan. De één zit met de kussens in de rug en de ander luistert. Als je als luisteraar gaat liggen, loop je kans dat je in slaap valt. Dus dat moet je niet doen.

„Als ik voorlees, moet ik oppassen dat mijn man niet in slaap valt, want dat vind ik heel onattent. Als ik dat merk zeg ik plotseling hard: ‘HEE wat is de laatste zin!’ – en dan mompelt hij een paar laatste woorden om te bewijzen dat hij luisterde. Je kan de ander niet verbieden om in slaap te vallen, maar soms voel je wel aankomen dat hij het eind van het hoofdstuk niet haalt.

„Sijbolt leest wel echt heel goed voor. Bij hem val ik nooit in slaap. Nou komt dat misschien ook doordat ik ’s avonds energiek ben, ik ben een avondmens. En mijn man is een ochtendmens, dus hij sukkelt wat sneller weg ’s avonds.

„Als je één persoon voorleest, dan heeft dat iets intiems. Dat doe je echt alleen voor die ene persoon met wie je in een ruimte bent. Je doet iets voor elkaar.

Acteren vs. vlakke stijl

„We hebben verschillende stijlen. Sijbolt heeft denk ik meer de neiging te acteren en zich te verplaatsen in de personages, ik hou meer van de vlakke stijl. Ik vind: het moet geen toneelstukje worden, het is een boek.

„Wij lezen trouwens niet uitsluitend streekromans voor. Toen we in Japan waren lazen we Mishima. Je kan fantastische literatuur voorlezen aan elkaar, maar streekromans zijn gewoon het allerleukste. Omdat het een voorbije wereld is, een veilige wereld die wij beiden herkennen. Sijbolt komt uit een Gronings dorpje en ik ben ook in een dorp opgegroeid. We kunnen er allebei nog nét bij aanhaken, bij die wereld.

„Die streekromans heb ik allemaal uit de erfenis van mijn ouders. Mijn vader was hoofd van een ‘School met den Bijbel’ en aan die school was een bibliotheek verbonden waar het hele dorp boeken leende.

„Streekromans hadden niet mijn belangstelling, maar toen mijn ouders overleden dacht ik: wat moeten we ermee? De meeste boeken hebben we weggegeven aan bejaardenhuizen in de buurt, een paar hebben we gehouden. Die dominees en de moraal in die boeken, ik moet erom lachen, maar ik moet er ook om snikken, bij wijze van spreken.

„Het lijkt lachwekkend als je er met de ogen van nu naar kijkt, maar het raakt bij mij aan een bepaalde nostalgische gevoeligheid. Het is misschien zoals naar een kerkdienst gaan en samen psalmen zingen. Dat raakt iets dieps in mij van vroeger, daar kan ik van huilen, misschien niet met tuiten, maar toch wel met tranen. En die oude boeken roepen dat ook bij me op. Ik zou weleens een contemporaine streekroman willen lezen trouwens.”