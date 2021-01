Tweede Kamer wil forsere actie tegen buitenlandse geldstromen van moskeeën

De uitdrukking werd de hele dag gebruikt: ‘nader tot elkaar komen’. Tijdens het urenlange debat over ‘ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen’ probeerden Kamerleden bijna wanhopig om samen maatregelen te verzinnen om buitenlandse financiering van Nederlandse moskeeën aan banden te leggen.

Jasper van Dijk van de SP verzuchtte dat „van de mooie beloften” van het kabinet op te treden niets terecht was gekomen, „daarom moet de Kamer zelf in actie komen.” Madeleine van Toorenburg (CDA) vroeg zich af waarom er niet kan worden opgetreden tegen indoctrinatie van kinderen tijdens koranklasjes: „Kunnen we niet een manier bedenken hoe we de Jeugdzorg en de Kinderbescherming kunnen inzetten?” Attje Kuiken (PvdA) dacht mee: „Laten we samen kijken wat er wél kan.”

Een totaalverbod botst met grondrechten als godsdienstvrijheid

Het debat was de politieke afwikkeling van het onderzoek dat een parlementaire onderzoekscommissie deed naar buitenlandse inmenging in de Nederlandse moslimgemeenschap. De aanleiding daarvoor waren onthullingen van NRC en Nieuwsuur in 2018 over hoe geldschieters uit het Midden-Oosten met tientallen miljoenen euro’s invloed kopen in de islamitische gemeenschap. In haar eindverslag constateert de commissie dat er sprake is van ongewenste buitenlandse beïnvloeding door landen als Turkije, Saoedi-Arabië en Koeweit. Volgens de commissie worden daarbij „interpretaties van de islam” verspreid die ingaan tegen de „kernwaarden of vrijheden” van Nederland. Tijdens de verhoren van de onderzoekscommissie afgelopen zomer kwamen ernstige misstanden aan het licht. Gelovigen krijgen soms te horen dat afvalligen moeten worden gedood of dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn. Tijdens koranlessen werd kinderen verteld dat wat hen op school werd geleerd allemaal niet waar was. Soms ging het er heftig aan toe: de Utrechtse imam Suhayb Salam noemde de commissie „een poppenkast” en weigerde in te gaan op vragen. De commissie deed aangifte van meineed tegen de voorganger van de alFitrah-moskee.

Heel ingewikkeld

Een van de belangrijkste instrumenten om invloed uit te oefenen op moskeeën is geld. Maar optreden tegen buitenlandse financiering is heel ingewikkeld. In het regeerakkoord werd afgesproken dat „geldstromen uit onvrije landen” zo veel mogelijk moeten worden beperkt. Maar dit najaar schreef het kabinet dat een totaalverbod botst met grondrechten als godsdienstvrijheid. Het kabinet onderzoekt daarom of geldstromen tijdelijk kunnen worden stilgelegd als de openbare orde in het geding is. Met datzelfde beroep op de openbare orde wordt het ook makkelijker om organisaties te verbieden. Ten slotte komt het kabinet met een wetsvoorstel waarin organisaties kunnen worden verplicht om hun boekhouding te tonen.

De Kamer vond het donderdag onvoldoende. Kamerlid Bente Becker (VVD) liet al voor het debat weten dat ze een wet tegen de financiering wil. „Als er sprake is van ‘ongewenst gedrag’ in een moskee (...) en er is geld uit Turkije of Saoedi-Arabië mee gemoeid, dan moeten we dat kunnen verbieden”, zei Becker in Trouw. Ook andere partijen willen hardere maatregelen, zo bleek tijdens het debat.

Maar het kabinet zag niet veel mogelijkheden. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) legde uit dat een algemeen verbod „disproportioneel” zou zijn. Veel donaties zijn namelijk onschuldig. „Het gaat niet om het geld”, zei Koolmees, „maar om de invloed die met dat geld naar binnen komt.” Volgens Koolmees is het beter om je te richten op wat het ministerie ‘ongewenst gedrag’ noemt: uitingen die niet strafbaar zijn, maar die wel schadelijk kunnen zijn voor de samenleving. Volgens Koolmees zijn de huidige maatregelen een belangrijke stap vooruit. Maar Kamerlid Becker keek ontevreden. „We zijn nog niet uitgezocht.”