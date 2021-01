Makelaars: woningtekort neemt in 2021 verder toe

Een nieuw jaar, dezelfde woningmarkt. Ook in 2021 zal er weinig veranderen aan het woningtekort in Nederland. Sterker: makelaarsvereniging NVM verwacht dat er dit jaar minder nieuwbouwwoningen bijkomen dan vorig jaar. Dat blijkt uit haar cijfers over het laatste drie maanden van 2020, die donderdag zijn gepresenteerd.

De NVM zegt „niet optimistisch” te zijn over het aanbod van nieuwbouwhuizen, omdat ze verwacht dat negatieve effecten van de coronacrisis nog voelbaar moeten worden op de woningmarkt. Daarnaast is de snelheid waarmee nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd volgens de makelaars afgenomen, omdat ambtenaren en projectontwikkelaars thuis moeten werken.

Volgens NVM-voorzitter Onno Hoes is „écht een substantiële toename van het aantal woningen nodig, zodat ze betaalbaar blijven en mensen een passende woning kunnen betrekken”. Als dat niet gebeurt, blijft een deel van de huiseigenaren zitten in een woning die niet langer gewenst is, en zullen starters bij gebrek aan aanbod noodgedwongen moeten kiezen voor een huurhuis. Door de hoge huren raakt dan de mogelijkheid te sparen voor een koopwoning uit beeld, concludeert de NVM.

Hoes wil dan ook dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken, D66) vaker gebruik gaat maken van haar aanwijzingsbevoegdheid om de bouw van woningen te versnellen. Hoes: „Daar hoef je niet tot het volgende kabinet mee te wachten.”

Robuuste huizenprijzen

Het gevolg van het woningtekort is dat de huizenprijzen hoogstwaarschijnlijk blijven stijgen, zoals afgelopen jaar (en de jaren ervoor) ook al het geval was. Ondanks de coronacrisis toonde de woningmarkt zich in 2020 robuust: de waarde van woningen bleef stijgen omdat mensen op zoek bleven naar een nieuw huis.

In het voorbije kwartaal steeg de gemiddelde huizenprijs met ruim 11 procent op jaarbasis naar 365.000 euro, een record. Het aanbod kelderde in een jaar met bijna een derde, naar iets meer dan 25.000 te koop staande woningen, terwijl het aantal transacties iets toenam (2,3 procent op jaarbasis). Met de verkoop van 154.000 woningen was 2020 voor de makelaars een beter jaar dan de twee jaren ervoor.

Jerry Wijnen, voorzitter van de Amsterdamse makelaarsvereniging, is niet verbaasd dat de ontwikkelingen uit de pre-coronatijd zich al bijna een jaar voortzetten: „De rente is laag, er is te weinig gebouwd, dus is het lastig voor te stellen dat de prijs gaat dalen. Als nou heel veel middelgrote en kleine bedrijven omvallen, bijvoorbeeld doordat de overheid de geldkraan voor financiële steun dichtdraait, dan heeft dat economische effecten, ook voor de woningmarkt. Maar als corona in plaats daarvan op zijn einde loopt, zal alles weer als vanouds op gang komen. Wat dat betreft, zijn de huizenprijzen solide.”

De Randstad uit

Opvallend is dat de huizenprijzen afgelopen kwartaal het hardst stegen in Hardenberg (21,7 procent) en Zutphen (20,5 procent), plaatsen buiten de Randstad. Volgens de NVM is een trend zichtbaar waarbij mensen vanuit de Randstad naar elders trekken, mogelijk door „het toegenomen belang van woonoppervlakte in thuiswerk- en coronatijd”.

De makelaarsvereniging stipte ook kort de nieuwe regels omtrent de overdrachtsbelasting aan. Sinds begin dit jaar hoeven huizenzoekers jonger dan 35 die belasting niet meer te betalen bij de aankoop van hun eerste huis. Voor beleggers is de belasting juist verhoogd van 2 naar 8 procent. Minister Ollongren hoopt hiermee de positie van koopstarters op de woningmarkt te verbeteren. Volgens de NVM leiden de nieuwe regels tot hogere koop- en huurprijzen.