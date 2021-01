Lodewijk Asscher ziet af van lijsttrekkerschap PvdA

Lodewijk Asscher zal bij de Tweede Kamerverkiezingen geen lijsttrekker zijn van de PvdA en stopt ook als fractievoorzitter. In een verklaring op Facebook kondigde hij dit donderdag aan, vanwege „de discussie over mijn rol op dit moment” in de Toeslagenaffaire. Liliane Ploumen neemt het fractievoorzitterschap van de PvdA over.

Aanvankelijk liet Asscher weten dat hij ondanks zijn rol in de affaire, waarbij tienduizenden ouders onterecht werden aangemerkt als fraudeur, verder wilde als lijsttrekker. Iets meer dan twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen stapt hij alsnog op vanwege de discussie rondom zijn persoon.

„Politici zijn passanten, maar met elkaar geven we op verkiezingsdag richting aan de toekomst van het land. Ik hoop vurig dat op 17 maart een sterkere PvdA wordt gekozen. Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment, het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen. Daarom heb ik mijn positie als lijstrekker ter beschikking gesteld”, zei de PvdA’er onder meer.

Minister van Sociale Zaken

Asscher was in kabinet-Rutte II als minister van Sociale Zaken medeverantwoordelijk voor de tienduizenden gedupeerden in de Toeslagenaffaire. Vorige maand bracht de parlementaire commissie onder leiding van Chris van Dam (CDA) een vernietigend rapport uit over de rol van het kabinet in de affaire. De commissie oordeelde onder meer dat het ministerie waar Asscher leiding aan gaf voortdurend bezig was met het verschuiven van beleidsverantwoordelijkheid.

De PvdA’er kwam door de affaire ook binnen zijn eigen partij onder vuur te liggen. Mede daarom trekt Asscher zich nu terug. „Op dit moment staat met de Toeslagenaffaire de politiek zelf en de politieke cultuur onder het vergrootglas”, zegt hij. „In mijn analyse is die affaire een voortvloeisel van tientallen jaren aan gestapeld wantrouwen. Er is de afgelopen tijd veel gesproken over mijn rol in die affaire en ik vind dat we de democratie meer dienen door fouten toe te geven dan door tactisch te zwijgen.”

Asscher zou dit weekend door de PvdA-leden formeel worden gekozen als lijsttrekker. Het partijcongres dat de PvdA donderdag en vrijdag zou organiseren, wordt tot nader order uitgesteld, zo laat partijvoorzitter Nelleke Vogelaar weten. De partij bekijkt de komende tijd wie de lijst moet gaan aanvoeren.

Reacties Rutte, Klaver

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt het terugtreden van Asscher in een eerste reactie „een moedig en integer besluit”. “Ik heb genoten van onze samenwerking en ik ga je missen. Het ga je goed, Lodewijk”, schrijft hij op Twitter.

Ook premier Mark Rutte (VVD) liet weten de PvdA’er het allerbeste te wensen. „Net gesproken met Lodewijk Asscher over zijn zware besluit. Ik had, heb en houd grote waardering voor zijn enorme inzet voor ons land en voor onze samenwerking door de jaren heen”, aldus Rutte.

Denk-Kamerlid en oud-PvdA’er Tunahan Kuzu, die eerder overhoop lag met Asscher binnen de partij, zegt respect te hebben voor zijn besluit. „Ondanks onze geschiedenis, onze meningsverschillen en onze verschillen van inzicht: respect voor je besluit. Het ga je goed.”