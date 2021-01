Kamer blijft verdeeld over verhuizing tijdens verbouw

In 2016 besloot de Tweede Kamer dat zij tijdens de verbouwing van het Binnenhof tijdelijk zou verhuizen. Maar aan het begin van 2021 blijkt de Kamer verdeeld of zij dat wel echt wil.

Donderdagavond waren er in een debat in de Kamer nog veel vragen voor staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA), die verantwoordelijk is voor de verhuizing en verbouwing van het Binnenhof. Het werd niet helemaal duidelijk of partijen echt van plan zijn om de verhuizing te blokkeren.

Al sinds de eerste plannen gepresenteerd werden in 2015 leidt de renovatie tot ruzie. Een groot deel van de Kamer, met voorzitter Khadija Arib (PvdA) voorop, wil niet verhuizen, en legt keer op keer bezwaren op tafel. Het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg, bedoeld als tijdelijk onderkomen, is inmiddels voor 161 miljoen euro verbouwd, maar Arib heeft de sleutels nog niet opgehaald, want het gebouw is niet coronaproof. Met aanpassingen wordt het gebouw dat wel.

Het laatste geschil draait om een onderzoek dat is verricht in opdracht van het presidium, waarvan Arib voorzitter is. De conclusie van dat onderzoek is dat het goedkoper is om niet te verhuizen. Voor de PVV en 50Plus is dat genoeg reden om de verhuizing af te blazen en op het Binnenhof te blijven zitten tijdens de renovatie.

Volgens Knops houdt dat onderzoek geen rekening met de gevolgen voor de andere gebruikers van het Binnenhof: de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken. Ook worden de al gemaakte kosten van het tijdelijke onderkomen er niet in meegenomen. Bovendien had Knops al een onderzoek liggen waarin staat dat niet verhuizen juist duurder is en dat de verbouwing dan twee keer zo lang gaat duren.

Vrees voor overschrijding

De verbouwing zal naar verwachting vijfenhalf jaar duren en een half miljard euro kosten. Meerdere partijen willen vooral zekerheid dat de verbouwing direct begint als zij het Binnenhof verlaten, en dat er niet maanden gewacht wordt op vergunningen.

Lees ook: Het doolhof van de democratie verbouw je niet zomaar

Kamerleden vrezen al dat dit project langer gaat duren dan gepland en dat het budget zal worden overschreden.

Dat de renovatie een strijd is geworden vinden verscheidene Kamerleden betreurenswaardig. Paul Smeulders (GroenLinks) zegt het jammer te vinden dat „voor- en tegenstanders elkaar met rapporten om de oren slaan” en Sandra Beckerman (SP) zegt dat het debat „keer op keer lelijk wordt”. De Kamerleden willen graag dat duidelijker wordt wat de verhoudingen zijn tussen alle partijen die betrokken zijn bij de verbouwing, om conflicten in de toekomst te voorkomen. Nu is volgens hen niet duidelijk wie het laatste woord heeft. En dan moet de verbouwing zelf nog beginnen.