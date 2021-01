Je kunt de ham die overblijft wel door de nasi snijden, maar je wordt er niet vrolijk van

Een boerderij in Tull en ’t Waal, langs de Lek bij Nieuwegein. Waar vroeger de koeien stonden, staat nu een vorkheftruck, een caravan, een vrachtwagen. Op land erachter heeft de buurman frambozenstruiken geplant. De deel is de keuken geworden en daar zitten John (58) en Anja (57) Fontaine naast elkaar aan tafel.

John: „Ze zeggen dat we van de Hugenoten afstammen, maar of dat waar is weet ik niet. Hugenoten waren protestants en mijn familie is katholiek. Ik ben hiernaast geboren, op de boerderij van mijn ouders. Mijn vader was veehandelaar. In zijn beste tijd, en dan praat ik over de jaren zeventig, had hij vierhonderd koeien lopen. Als er genoeg vlees op zat, gingen ze naar het slachthuis. ’s Maandags had je veemarkt in Leiden, op dinsdag in Doetinchem, ’s woensdags in Den Bosch, donderdags in Utrecht en op vrijdag in Zwolle. Als klein jochie ging ik al met hem mee, ’s morgens voor schooltijd. Stond ik midden in de nacht op.”

Anja: „John heeft het altijd mooi gevonden. Hij is zelf als slager begonnen, maar de handel bleef trekken. Buiten zijn, eigen baas zijn.”

John: „Mijn vader was ook slager en ik ben op mijn zestiende naar de slagersvakschool gegaan. We begonnen met uitbenen. Wie nu slager wordt, leert dat niet meer. Er wordt nergens meer uitgebeend, alles komt uit doosjes. Ik heb bij drie zelf slachtende slagers gewerkt. Op donderdag kreeg je vijf koeien binnen en dan begon je.”

Anja: „We hebben elkaar leren kennen in het jongerencentrum in Werkhoven. John was 17, ik 16. Helemaal in het begin zei hij al tegen me dat hij op een keer voor zichzelf zou beginnen. Dat moet je als vrouw wel willen, want je komt voor veel dingen alleen te staan. Maar ik vond het geen probleem. Mijn ouders hadden een transportbedrijf. Zij waren ook altijd aan het werk.”

John: „Ik volgde een cursus rundveehandel en varkenshandel, en op een dag kwam deze boerderij te koop. Dat was na ons trouwen, in 1985. Het idee was om de veehandel te combineren met een slagerij op zaterdag hier aan huis. Met het oog daarop had ik in de schuur een koelcel laten bouwen. Maar in het begin werkte ik ook nog in de Biltsche Hoek, bij Van der Valk.”

Anja: „Voor ons trouwen had je bij de supermarkt gewerkt, bij Centra, wat later C1000 is geworden.”

John: „Daar had ik de leiding over het vlees, de vleeswaren en de kaas, superleuk. We kregen het vlees daar ook in doosjes aangeleverd, al zat de ham soms nog wel in het been.”

Anja: „Jij moest zorgen dat alles netjes werd gesneden en ingepakt. Het was goed te combineren met het vleeswerk hier op zaterdag. Dan sneed ik de vleeswaren. De klanten stonden te wachten voor de koelcel.”

John: „Ze bestelden drie karbonaden en dan pakte ik het vlees van de haak en hakte er drie stukken af. En dan was het: doe er maar een paar biefstukken bij. Zo was dat toen. Rookworst, verse worst, ham, fricandeau, rosbief – ik maakte alles zelf, ook toen we later de broodjeswinkel hadden. Het was mooi werk. De Biltsche Hoek was ook mooi werk. Het vlees werd aangeleverd uit de centrale slagerij in Voorschoten, ik hoefde het alleen maar te portioneren. Het maakte niet uit wanneer ik het deed, als de koks maar vooruit konden. Op vrijdag reed ik om halfvier ’s morgens met mijn vader mee naar de veemarkt in Zwolle en dan was ik voor achten terug.

Stedelingen eten geen vlees meer

„Mijn vader was een goeie handelaar, maar het was geen gemakkelijke man. Wat hij deed was goed en als ik het anders deed, was het niet goed. Ik ging mijn koeien bietenpulp geven om ze harder te laten groeien. Zei mijn vader: joh, dat moet je niet doen. Hij gaf ze bierbostel. Toen zag hij dat mijn koeien beter startten en ging hij zijn koeien ook bietenpulp geven. Maar niks zeggen, hè.”

Anja: „Dat eigenwijze heeft hem wel zijn leven gekost. Op zijn zevenenzestigste.”

John: „Hij had last van zijn longen, maar niemand wist dat. Op een dag zei een collega-veehandelaar tegen mij: je moet je vader in de gaten houden, anders gaat hij binnenkort kapot. We hadden de winkel in Amsterdam al, die ging voor veertien dagen dicht en op donderdag zou ik met hem naar het ziekenhuis gaan. De zaterdag ervoor ging hij opeens hard achteruit. Op zondag bleef hij in bed liggen. Ik zei: je moet eruit komen. Beschuitje gemaakt, bakkie thee, maar het werd niks.”

Anja: „Wij dachten dat het ook door de zorgen om Johns moeder kwam. Die had al heel jong alzheimer gekregen.”

John: „Maar het was het roken. Hij rookte twee blikjes Willem II per dag. Donderdag zei de arts: die man is heel erg ziek, hij moet blijven. Zaterdag moesten mijn zus en ik komen voor een gesprek. Zondag was hij dood. Bleek hij een of andere agressieve vorm van kanker te hebben gehad. Zijn tong was helemaal zwart.”

Anja: „Mijn vader was net zo. Toen mijn moeder hem eindelijk naar de dokter had gekregen, was er niets meer aan te doen. Dat was ook longkanker. Maar wat als hij het eerder had geweten? Niet werken was een drama geworden.” Ze kijkt naar John. „Jij gaat ook nooit naar de dokter.”

John: „Maar ik rook niet.”

Hij staat op en loopt naar de werkplaats achter het huis, waar zijn snijmachines staan, de kuipen waarin hij de hammen zoutte, de ovens waarin hij rosbief en rollades braadde, de rekken waarin hij zijn spek en pastrami opsloeg. Alles staat leeg. Hij zegt: „Zo gek om het geluid van de koeling niet meer te horen.” Hij haalt een pak zelfgemaakte erwtensoep uit de vriezer en terwijl hij geroutineerd een paar rookworsten in plakken snijdt, vertelt hij over zijn moeder, die na de dood van zijn vader nog een paar jaar in een afgescheiden deel van hun huis woonde. Als hij ’s morgens om vijf uur zijn bus inlaadde, kwam ze altijd uit bed. En dan legde hij haar weer terug.

Anja maakt de soep warm en zegt: „Stedelingen eten geen vlees meer. Dorpsmensen wel, niks aan de hand, maar stedelingen niet. Of in elk geval veel minder dan vroeger.”

John: „Dat is mede de reden waarom we gestopt zijn. Minder vlees, maar ook minder brood en veel minder zuivel. In het begin van de winkel verkocht ik vijfendertig pakjes melk in de week. Op het laatst waren het er acht, hooguit. Er waren klanten die wilden dat je het deegkruim uit het broodje haalde. Ze aten alleen de korst.”

Anja: „Er hoeft maar één keer in de krant te staan dat je van brood dik wordt, of dat melk niet goed voor je is, en mensen stoppen ermee.”

John: „Anja heeft weleens gezegd: laten we salades gaan maken. Maar ik zei: hoe dan? Op dat kleine stukje ruimte dat we hebben? Daarbij, ik ben slager.”

Anja: „Jongeren begonnen om vega te vragen. Vrouwen ook, en dan ging hun man erin mee. We hebben het de laatste jaren heel erg zien veranderen.”

De Negen Straatjes Broodjeswinkel ’t Kuyltje, sinds half december voorgoed gesloten, zat in de Gasthuismolensteeg, een van de zogeheten Negen Straatjes, tussen de grachten in Amsterdam, tegen de Jordaan aan. Het winkelgebied wordt op alle toeristensites aangeprezen als ‘schilderachtig’ en ‘authentiek’. De huren stijgen er al jaren – 1.500 euro per week is niet ongewoon – en de bakkers en slagers zijn allang verdwenen. Kledingwinkels en stroopwafeltenten komen ervoor in de plaats. Toen John en Anja Fontaine in 1995 ’t Kuyltje overnamen, zaten er rondom hen onder andere nog twee boekwinkels, een sigarenzaak, een sokkenwinkel, en een winkel voor prenten en curiosa. Er was ook een Brilmuseum, waar je oude, ongedragen brillen kon kopen. Naast ’t Kuyltje was afgelopen jaar een bloemenzaak gekomen, maar die heeft het door de lockdown niet gered. Winkels waar je belegde broodjes kunt kopen met een glas melk erbij, of een kop filterkoffie, zijn er bijna niet meer in Amsterdam.

John: „Een klant van mijn vader leverde vleeswaren aan de vorige eigenaar van ’t Kuyltje en die wist dat de zaak te koop kwam. Zo zijn we in Amsterdam terechtgekomen. Dat was in 1995. De veehandel ging achteruit en de slagerij ook. Mensen kochten hun vlees steeds vaker bij de supermarkt. We moesten op zoek naar wat anders.”

Anja: „We waren weleens in de stad geweest, maar dit was wel een heel gróte stad.” Ze lacht. „Het verkeer! Al die mensen!”

John: „We zijn op een dinsdag wezen kijken en de vrijdag daarop ben ik met mijn vader geweest. Zondag kwamen de eigenaar en zijn vrouw bij ons en toen hebben we de winkel gekocht, de inventaris.”

Anja: „Op een kassastrook!”

John: „Het waren supergoeie mensen, super betrouwbaar. Zijn vrouw is nog vijf jaar bij ons blijven werken.”

Anja: „Onze kinderen waren nog klein. Later nam ik in de loop van de ochtend de trein vanuit Houten en dan was ik op tijd voor de drukste uren. In het begin zei ik tegen klanten: zegt u het maar. Meid, schei uit, ú? Dat beleefde, wat ik van huis uit gewend was, dat was daar helemaal niet aan de orde.”

John: „Het was gemoedelijk.”

Anja: „John was natuurlijk wel een boertje van buten, dus in het begin was het afwachten of hij geaccepteerd werd. Daar heeft Jenny, de vrouw van de vorige eigenaar, een belangrijke rol in gespeeld. Zij kende alle klanten. Zij hield ze vast.”

John: „De zaak liep zo goed dat ik na een halfjaar het pand gekocht heb, wat achteraf onze redding is geweest. Om ons heen hebben we de ene na de andere zaak kapot zien gaan door de hoge huren. Bij ons was het tot 2000 één constant stijgende lijn. Toen zakte het internetgebeuren in elkaar, het eerste crisisje. Maar niet zo erg als in 2008. Klanten die voorheen drie keer per dag kwamen, die zag je toen niet meer. De beurs werd digitaal, dat hielp ook niet mee. De banken, de effectenkantoren, de advocaten – ze verdwenen, of ze verhuisden naar de Zuidas. Terwijl voorheen, ik had een klant op de hoek van de Dam bij wie ik elke ochtend vier kratten met broodjes, fruit en melk bracht, vijf dagen in de week.”

Anja: „En de baas betaalde.”

De deel van de boerderij van John en Anja Fontaine is tot keuken verbouwd. Foto Merlin Daleman

John: „Dat het weer bijtrok, kwam hoofdzakelijk door de toeristen. Ze zijn vaak maar een dag of twee, drie in de stad, maar bij elkaar waren het er wel onwijs veel.”

Anja: „Zonder dat je het weet blijk je in van die boekjes met tips te staan.”

John: „Kwamen ze bij ons binnen voor een broodje pastrami en een broodje tartaar-speciaal. Altijd die combinatie. Mijn ervaring was: als je ze de eerste dag vangt, heb je ze de tweede en derde dag ook. Helemaal als je zegt: zelfde als gisteren?”

Anja: „Ik heb weleens tegen John gezegd: je kan ook alléén pastrami en tartaar-speciaal verkopen. Maar dat vond hij niet leuk.”

John: „In maart moesten we dicht. Het zou voor drie weken zijn. We dachten: vooruit.”

Anja: „Je hebt een buffer. Je gaat in je huis aan de gang.”

John: „Maar het duurde drie maanden. Daarna zaten we op de helft van de omzet. Toen kwam die hittegolf. Ik zei: ik ga niet openblijven, want de koeling staat de hele dag te draaien en er komt niemand in je winkel. Ik ben vorkheftrucks gaan opknappen voor het bedrijf van mijn zoon. Na de zomer zijn we opnieuw opgestart...”

Anja: „... en dan merk je: veel mensen snappen het niet, dat afstandhouden. We hadden een meubel voor de deur gezet, anders hadden we de winkel zo weer vol, en bij ons was het al snel vol. Bleven ze op straat staan, te dicht bij elkaar, voor de ramen van de buren. Je bent de hele dag politieagent.”

John: „De lol was eraf.”

Anja: „We gingen het assortiment verkleinen, maar een ham is een ham, en als die aan het eind van de week niet op is, wat doe je er dan mee? Ja, uitdelen, aan de kinderen geven, door de nasi snijden. Je wordt er niet vrolijk van.”

John: „Dus toen we in oktober weer dicht moesten, dachten we allebei hetzelfde: we stoppen.”

Het pand, in de Gasthuismolensteeg, zeventiende-eeuws, was in no time verkocht aan een investeerder. Wat die ermee gaat doen weten ze niet. Ze hebben hem niet gezien of gesproken. John heeft zich weer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hij denkt aan iets van catering of werken voor een slagerij. Voor zijn rollades had hij met Kerst al aardig wat klanten. Anja wil vrijwilligerswerk gaan doen, en ze krijgt in augustus haar eerste kleinkind. Ze gaat haar dochter, apothekersassistent in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, zeker helpen.

In de keukenla liggen stapels afscheidsbriefjes van verdrietige klanten. „...iedereen kwam er, arm en rijk, jong en oud, nietszeggend en beroemd, saai en meeslepend, voor een broodje en een bakkie en een goed gesprek, ze kwamen van buiten, maar voelden als eigen, ze worden nog altijd gemist...” Op Johns telefoon staat het filmpje van die keer dat de dakgoot van de buurvrouw in de steeg was verstopt. Johns zoon kwam met een hoogwerker en John ging de lucht in. Sjonnie! Sjonnie! Kan je effe zwaaie! O, o, o, wat hadden ze gelachen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 januari 2021