‘In het dorp zeiden ze: dit is hun straf. De straf van God’

Sem van de Pol groeide op in een christelijk gezin met een groot arbeidsethos. Als kind kreeg hij een ernstig ongeluk. Het kostte hem vele jaren om de gevolgen in te passen in zijn leven en werk.

‘Als kind van acht kreeg ik een ernstig fietsongeluk. Het was een dubbeltje op zijn kant, maar ik ben wonderbaarlijk hersteld, veel beter dan de dokters verwachtten. Ik heb wel een hersenbeschadiging opgelopen. De schade zat vooral op het motorische vlak, ik moest opnieuw leren lopen en beweeg me moeilijker dan eerst. Thuis werd net gedaan of die beperking er niet was, we zijn gewoon verdergegaan.

„Ik ben geboren in Opheusden. Een klein dorp op de Biblebelt met een orthodox-christelijke kerk waar een paar duizend mensen in kunnen. Eén keer per jaar was er een avondmaal. Tien à vijftien mensen gingen naar voren en namen eraan deel. Dat waren de ‘veranderde mensen’, die ‘geroepen’ waren. Als kind denk je: dit is de waarheid, ik moet heel erg mijn best gaan doen om in de pas te lopen.

„Mijn ouders hebben zes kinderen, ik ben de vierde. Wij waren altijd buitenbeentjes in het dorp. Mijn ouders kochten kleren in Arnhem of Utrecht, ze probeerden er toch wat moderner uit te zien. Het hele dorp sprak over ons. En toen ik zo ziek was, zei men: dit is hun straf. De straf van God. Ik heb dat pas later gehoord, maar als kind heb ik het ongetwijfeld gevoeld. Mijn beperking was daardoor te pijnlijk, te angstig om onder ogen te zien.

„We zijn allemaal weggegaan bij die kerk. Mijn vader heeft nu een seizoenskaart van Ajax. Ik ben de enige die op zoek is gegaan naar een andere kerk. Rond mijn achttiende heb ik mijn ouders gevraagd naar een PKN-kerk te mogen gaan. Die is vrijzinniger, je kon een tv hebben, vrouwen mochten een broek dragen. Nu ben ik al tien jaar lid van de Amsterdamse Ekklesia van Huub Oosterhuis.

‘Al toen ik een jaar of tien was zei ik dat ik later naar Amsterdam zou gaan. Dat heb ik gedaan, voor een hbo-opleiding sociaal-pedagogische hulpverlening. Amsterdam is voor mij: vrijheid. Kunnen zijn wie je bent, zonder dat zoveel duizend paar ogen in de gaten houdt of het deugt wat je doet. Mijn ouders hadden liever gehad dat ik op het dorp was blijven wonen. Maar er ging voor hen ook een wereld open. Ze kwamen regelmatig langs, dan nam ik ze mee naar Carré, het Concertgebouw. Daar hebben ze ontzettend van genoten.

Van huis uit werden essentiële dingen niet besproken

„In mijn schoolcarrière had ik mijn beperking nooit zo gemerkt. Met een volwassen lichaam kreeg ik er meer last van, ik ging minder soepel bewegen. Toen ik werk ging zoeken, merkte ik dat het voor bepaalde werkgevers reden was om me niet aan te nemen. Toch vond ik vrij snel werk als woonbegeleider in de psychiatrie. Best een pittige baan, 32 uur per week en ’s nachts moest je soms bereikbaar zijn voor calamiteiten. Na tweeënhalf jaar ben ik burnout geraakt. Via de bedrijfsarts heb ik met terugwerkende kracht een Wajong-uitkering aangevraagd. Het was best moeilijk die alsnog te krijgen. ‘Meneer, als wij naar uw loopbaan kijken doet u het heel goed.’ Omdat ik lid was van de vakbond heb ik de aanvankelijke afwijzing kunnen aanvechten. De rechter bepaalde dat ik er recht op had.

‘Dat was een belangrijk moment. Ik hoefde niet meer op mijn tenen te lopen, kon een leven gaan leiden dat bij me past. Maar ik kwam er ook achter dat het lastig is met een arbeidsbeperking een vaste baan te vinden. In 2011 heb ik een post-hbo gedaan tot supervisor in het onderwijs, in 2015 ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. In een moeilijke branche, omdat ontzettend veel mensen coach of counselor zijn.

„Op zich heb ik een vrij druk leven, met een kind van vier en een van acht maanden. Mijn vrouw is specialist ouderengeneeskunde. Het is een zegen dat de kinderen niet vier à vijf dagen per week naar de opvang moeten. Dat geeft rust in huis. Toch is het nog steeds een gevecht. Oké, ik ben arbeidsbeperkt. Daar krijg ik de ondersteuning voor die ervoor is afgesproken. Maar ik zou graag ook een plek op de arbeidsmarkt veroveren. Ik denk dat werk veel bijdraagt aan zingeving, structuur.

„Mijn vader was boekhouder in de textielindustrie. Op zijn 55ste raakte hij zijn baan kwijt. Daarna ging hij werken bij een ondernemer die baby- en kinderspullen verkoopt. Eerst als magazijnwerker, zware dozen sjouwen, later op kantoor. Hij is bijna 77 en pas net gestopt met werken. Mogelijk had hij niet meer geleefd als hij eerder was gestopt. Ik ben dus opgegroeid in een gezin met een groot arbeidsethos. Maar ik heb ook last van dat ethos en het me willen bewijzen.

„Ik sta wat op afstand van mijn familie. Ons gezin is te groot – ook qua mix van persoonlijkheden – om als groep bij elkaar te zijn. De openheid die ik heb ontwikkeld brengt mijn familieleden vaak in verlegenheid. Van huis uit werden essentiële dingen niet besproken. Als je opgroeit in zo’n systeem leer je dat ook niet, dan neem je de dingen zoals ze zijn. Dat kan prettig zijn, voor mij is dat niet zo. Ik had het nodig om weg te gaan. Ik ben blij los te zijn en mijn eigen leven te leiden.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 januari 2021