In de zorg is nu van alles mogelijk

Opeens was er zoveel mogelijk. Bureaucratische onzin verdween, door de coronapandemie. De lijntjes werden korter. „Waar je voorheen eindeloos moest bellen om iets gedaan te krijgen, allerlei vinkjes moest zetten en e-mails moest versturen, ging dat nu snel”, vertelt de Noord-Hollandse huisarts Derk Runhaar.

In zijn regio Oostzaan, bij Zaandam, moest snel een hal worden ingericht om Covid-verdachte patiënten veilig te kunnen ontvangen. Runhaar: „Huisartsen overlegden met andere artsen, verpleegkundigen met verpleegkundigen. Gewoon de vakmensen. En de organisaties erachter, de GGD’s, de ziekenhuizen, luisterden naar hén.”

Onder druk van de pandemie werd de zorg voor zieke mensen opeens teruggebracht tot de kern: wat heeft deze persoon nu nodig? En hoe regelen we dat samen, snel? Dat dat kán, is één van de belangrijkste lessen die zijn geleerd afgelopen jaar. En die de huisarts, de verpleegkundige, de intensivist, de verpleeghuisbestuurder en de verzekeraar na de crisis willen vasthouden.

Het draait sinds de coronapandemie weer om vakkennis, vertelt verpleegkundige Bianca Buurman. „Wij verpleegkundigen werden hiervoor nóóít in bestuurlijke crisisteams in het ziekenhuis opgenomen. Nu wel. Vooral tijdens de tweede golf.” De zorg leunt wel erg op wetenschappelijke inzichten, zegt zij. „Dat is logisch, maar praktijkervaring met patiënten zou óók een belangrijke pijler moeten zijn. Wij zien en weten dingen doordat we voortdurend met patiënten werken.”

Ze wijst op de atypische verschijnselen bij tachtigplus-patiënten tijdens de eerste coronagolf. „Ze kwamen soms verward binnen op de spoedeisende hulp, waren gevallen, maar hadden geen koorts of kortademigheid. Ze voldeden dus niet aan de officiële corona-criteria, maar eenmaal opgenomen bleken ze dat wel te hebben.”

Eén keer is Buurman als vertegenwoordiger van de verpleegkundige zorg (ze is ook hoogleraar verpleegkunde) uitgenodigd door de Tweede Kamer om te vertellen over Covid-19. Bij het Outbreak Management Team (OMT) is ze twee keer gevraagd. „Wij als verpleegkundigen zouden niet voor het bezoekverbod in maart en april in verpleeghuizen hebben gepleit. We weten dat het een ramp is voor ouderen, als ze wekenlang hun familie niet zien.”

Veel bewoners waren er daarna slechter aan toe, zegt ze. „En we zouden coronatests hebben geëist voor bewoners en personeel. Die waren er niet. Dat soort praktische inzichten, daar heb je verpleegkundigen voor nodig.”

Toch is ze optimistisch over de positie en het gezag van de verpleegkundige in de toekomst. „De crisis heeft laten zien hoe onmisbaar we zijn.”

Er veranderde meer in 2020, zoals de vraag naar medische zorg. In maart leek er opeens een drempel te zijn om naar de huisarts te gaan. Die is er meestal niet, doordat de huisarts doorgaans om de hoek zit en buiten het eigen risico valt. Maar nu kwamen veel patiënten gewoon niet bij de dokter, uit angst besmet te raken of de huisarts tot last te zijn. Huisarts Derk Runhaar: „Wij huisartsen zeggen altijd al: wacht maar even een week. Als u last blijft houden, moet u terugkomen. Nu bleek dat veel pijn- en andere klachten verdampten, ook nu mensen helemaal niet kwamen.”

Dat is niet altijd goed, zegt hij. „Sommige dingen, zoals pijn op de borst, gaan niet vanzelf over en blijken later hartklachten te zijn.”

Tegelijk kwam er schot in de digitalisering, vertelt Georgette Fijneman, directeur van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. „De zorg liep achter op andere sectoren. Het is een grote, ingewikkelde sector met veel partijen en dat maakt digitalisering lastig. Maar onder druk wordt het vloeibaar. Neem huisartsen: veel stapten nu noodgedwongen over op telefonische consulten of beeldbellen.”

Derk Runhaar nuanceert dat: „Voor onze patiënten is dat iets minder relevant, omdat wij dichtbij de patiënt werken. Patiënten die naar het ziekenhuis moesten, hoefden er door het beeldbellen niet meer heen.” Maar, zegt hij ook, „je ziet dan niet alles. Ik denk dat fysieke afspraken wel nodig blijven.”

Die digitalisering moet na de crisis blijven, vindt Fijneman. Maar ze vreest dat dat niet gebeurt. „Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat, hoewel 60 procent van de huisartsen nu vaker telefonische consults doet, maar 7 procent dat wil blijven doen na de crisis. 70 procent van de huisartsen is intensiever gaan beeldbellen, 25 procent wil dat zo houden. Dat is zonde. We worden allemaal ouder, er komt steeds meer druk op de zorg, genoeg personeel vinden wordt lastiger. Digitale zorg is een manier om het komende jaren te redden.”

Concurrentie verdween

Concurrentie tussen zorginstellingen viel ook plotseling weg. Al jaren proberen ziekenhuizen patiënten en personeel aan zich te binden. Ze proberen ‘de beste’ te zijn. Patiënten zijn nodig voor omzet, personeel is nodig om de patiënten te verzorgen. Ze proberen ook voordeliger te werken dan andere ziekenhuizen, wat het ene beter lukt dan het andere. Vandaar de ‘budgetplafonds’ die zorgverzekeraars opleggen aan ziekenhuizen. U mag zo veel operaties doen dit jaar. Maar door corona moesten ziekenhuizen met elkaar samenwerken. Heb jij geen bed meer? Stuur de patiënten maar naar ons toe. Budget en omzet telden even niet mee: er moesten Covid-19-patiënten worden gered.

Ook de verpleeghuizen gingen samenwerken. „Eerste Kerstdag belde een bestuurder van het Zuyderland mij op”, vertelt Jack Jansen, bestuurder van Meandergroep voor verpleeghuizen en thuiszorg. „‘Jack, we hebben echt een probleem, een cliënt moet naar jullie locatie toe.’ Zo laagdrempelig – bestuurders die elkaar bellen met Kerst – heb ik het nog nooit meegemaakt. Een jaar geleden waren organisaties meer met zichzelf bezig, we probeerden soms elkaar vliegen af te vangen.”

Begin maart kwamen beelden binnen van de nijpende situatie in Noord-Italië en berekeningen over hoe dat hier zou kunnen gaan.

Daarop besloten drie zorgorganisaties en huisartsen een ‘thuiszorghotel’ te beginnen voor coronapatiënten, in een Van der Valk-hotel langs de A2 bij het Limburgse Urmond. Jansen: „Dat is in drie dagen gelukt, echt ongelooflijk. Het hotel moest helemaal worden ontmanteld, er moesten 180 zorgmatrassen worden ingevoerd. We moesten uit het hele land bedverhogers halen, scharen, verbandmateriaal, noem maar op. Door die samenwerking vinden we elkaar nu nog steeds snel als bestuurders. Voor de toekomst zou ik willen dat zorgorganisaties nog meer als één geheel gaan denken. Dat het als patiënt niet meer zoveel uitmaakt met welke instelling je te maken hebt.”

Tegelijk is een verpleeghuis eigenlijk niet de goeie plek voor oude mensen, vindt Jack Jansen. „In de crisis hebben we gezien dat, als corona eenmaal in een verpleeghuis binnen was, het vaak meteen enorm misging, als een soort veenbrand. Wij willen mensen in de toekomst langer buiten het verpleeghuis houden.”

Jansen wil mensen zo lang mogelijk thuis goed helpen. „We zien mogelijkheden om meer nachtelijke thuiszorg aan te bieden om de familie te ontlasten. Veel mensen komen na een crisis in het verpleeghuis, vaak omdat hun omgeving het niet meer aankan. Die hebben alles gegeven en op een gegeven moment breken ze. Als iemand zegt: ‘Ik zorg graag voor mijn man, maar het kost zoveel energie’, dan zouden we die persoon graag willen ontlasten, door bijvoorbeeld af en toe de hulp in de huishouding te laten logeren.” Als mensen vijf maanden langer thuis zouden kunnen blijven, zegt Jansen, scheelt dat 700 miljoen euro per jaar.

Leefstijl belangrijker dan geneeskunst

En dan het belang van leefstijl. De meeste mensen weten het wel – dat gezond leven grote invloed heeft op je weerstand – maar het coronavirus legde dat genadeloos bloot. „Covid-19 werd niet eerlijk verdeeld, het trof mensen met onderliggende ziektes het hardst. Veel mensen die wij op de intensive care zien zijn obees, hebben suikerziekte of een hoge bloeddruk”, zegt intensivist Hugo Touw van het Radboudumc in Nijmegen. „We móeten meer streven naar het creëren van gezondheid in plaats van het bestrijden van ziektes.”

Eigenlijk, zegt hij, zitten we niet in één epidemie, maar in twee. Overgewicht, suikerziekte, hoge bloeddruk – dat veroorzaakt vaak tumoren, hart- en vaatziekten, noem maar op.”

Tijdens de tweede coronagolf heeft het kabinet aandacht gevraagd voor ‘leefstijlgeneeskunde’. En bijna elke politieke partij heeft nu een suikerbelasting in het partijprogramma staan. Touw: „In korte tijd is er flink wat verbetering te boeken in gezondheid, dat zien wij ook als we mensen begeleiden om gezond operaties in te gaan.”

Mensen hebben dit jaar gezien dat ze kwetsbaar zijn, zegt Touw, en dat de intensive care niet alles kan oplossen. „Meer mensen realiseren zich nu dat we sterfelijke wezens zijn en dat met de zorg niet alles te lijmen is. We moeten voorkomen dat we ziek worden. Ik zou er zelf alles aan doen om opname op de ic te voorkomen; dat is geen pretje.”