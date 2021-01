In belegerd Capitool zien de Democraten de Republikeinse collega’s als vuurwapengevaarlijk

Er zijn inmiddels meer Amerikaanse militairen actief in en rond het Capitool van Washington dan er in Afghanistan gelegerd zijn. Duizenden nationale gardisten hebben – in uniform, zwaar bewapend en met mondkapjes op – hun kamp opgeslagen in de wandelgangen van het parlementsgebouw. Maar Huisvoorzitter Nancy Pelosi is er in de nasleep van de bestorming (6 januari) en in de aanloop naar Joe Bidens inauguratie (woensdag) nog niet gerust op. Want: wat als de volgende dreiging voor de volksvertegenwoordiging van binnenuit komt, van Republikeinse afgevaardigden?

Woensdag maakte de top-Democrate bekend dat ze Congresleden een fikse boete wil kunnen opleggen, als zij blijven doorgaan met het negeren of omzeilen van recent geïnstalleerde metaaldetectiepoortjes. Vijfduizend dollar bij de eerste keer, tienduizend dollar bij elke volgende overtreding. De maatregel treft ze nadat minstens een dozijn Republikeinse afgevaardigden om de poortjes heengingen of stug doorliepen wanneer deze afgingen. Ze willen zich zo het ‘recht’ voorbehouden een wapen te dragen tot op de debatvloer.

Een van de prominentste tegenstanders van de poortjes is het kersverse Republikeinse lid Lauren Boebert. Zij kondigde op 4 januari op Twitter aan haar Glock mee te zullen nemen naar Capitol Hill, omdat „de regering mij NIET gaat vertellen hoe ik en mijn kiezers hun gezinnen veilig houden”. Boebert komt uit het ranchersstadje Rifle, Colorado, onder meer bekend om zijn Shooters Grill, waar de serveersters een handvuurwapen aan hun gesp dragen.

Het Democratische wantrouwen wordt gevoed door berichten dat de bestorming mogelijk met hulp van hun Republikeinse collega’s is aangestuurd of voorbereid. Zo hebben ze een onderzoek gevraagd naar het, volgens hen, ongebruikelijk grote aantal rondleidingen dat dinsdag 5 januari plaatsvond in het Capitool. Die zijn vanwege corona sinds maart ingeperkt, maar bezoekers kunnen wel worden uitgenodigd door volksvertegenwoordigers. Als zij een dag later deelnamen aan de bestorming, was hun excursie een soort „verkenningsmissie”, stellen de Democraten.

Mondkapjes

Daarnaast is er spanning over de verplichting om een mondkapje te dragen op het Capitool. Sommige Republikeinen verzetten zich tegen dat gebod, anderen doen mondkapjes op met politieke slogans er op. Zo droeg het nieuwe Huis-lid Marjorie Taylor Greene uit Georgia teksten als ‘Censuur’ (over de maatregelen die techbedrijven treffen tegen Trumps ophitsing) en ‘Molon Labe’. Dat laatste is een oud-Griekse strijdleus die vrij vertaald iets betekent als ‘kom ze dan afpakken’. Tegenwoordig is het een bekende slogan onder voorstanders van vrij wapenbezit, die ook voorbijkomt in de extreem-rechtse QAnon-complottheorie, waarvan Taylor Greene een aanhangster is.

Marjorie Taylor Greene, een Congreslid uit Georgia en QAnon-aanhanger, spreidt haar armen bij een detectiepoortje in het Huis. Foto ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

En dan waart er nog een gevaar door de gangen van het Capitool: het coronavirus. Tijdens de bestorming moesten aanwezigen een veilig heenkomen zoeken voor de meute, die grotendeels geen mondkapje droeg. Vervolgens zaten ze soms uren dicht opeengepakt in ruimtes, met Republikeinen die eveneens weigerden een mondkapje te dragen. Minstens drie Democraten die zich na het incident lieten testen, bleken besmet te zijn.