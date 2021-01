Hoe gaat een dichter te werk? ‘Dat goede humeur is mijn manier om me door het leven te slaan’

De laatste bundel van K. Michel heeft een typerende Michel-titel: & rol door. Het typerende zit hem in de monterheid, vroegere bundels heten bijvoorbeeld Bij eb is je eiland groter of Te voet is het heelal drie dagen ver. Toch is deze bundel wat somberder dan vroeger. Dat kan zijn, zegt K. Michel (1958), maar een bundel gaat wat hem betreft niet zozeer over optimistisch of pessimistisch, het gaat hem vooral om de toon. Hij wil een vitale toon aanhouden.

Dat lukt hem wel. Zelfs in een gedicht dat onmiskenbaar over de sterfelijkheid gaat, waarin iemand al min of meer uit elkaar valt in een bad, komen nog woordcombinaties voor als ‘melancholieke billen’. Geen idee wat voor billen dat zijn, maar de woorden werken direct.

Hij lacht. Ja, zegt hij net als die knieën die je boven water ziet als een soort waddeneilanden.

Metaforen, daar hebben we het dan meteen al over.

„Een metafoor of een vergelijking is niet één ding, als je een beeld gebruikt zitten er weer allemaal andere beelden onder die het steunen. Als een beeld goed werkt is het een bliksemschicht die door verschillende lagen heengaat en die kortsluiting veroorzaakt.”

Wat bedoel je met ‘onder het beeld’?

„Eh, dan zou ik een vergelijking bij de hand moeten hebben.”

Shall I compare thee to a summers day…

„Nou, dan zijn er meteen allerlei associaties bij het woord ‘summer’ die ervoor zorgen dat het een rijke metafoor is. 3 augustus is bijvoorbeeld een zomerdag, maar je vergelijkt niet met die ene dag, maar met álles waar zomer voor staat. En dat is een enorme koffer vol. Die hele verzameling wordt als het ware geactiveerd op het moment dat je hem onder stroom zet. Dat moet wel. Want als je gaat vergelijken met een winterdag…”

Hier vallen we even stil. ‘Zal ik je vergelijken met een winterdag’. Hm.

Dus zegt hij: „Sommige dingen werken niet en andere werken direct. En wij dichters slaan die niet-werkende dingen meteen over. Maar het is interessant om over na te denken: waarom werkt dit niet en dat wat er net naast ligt wel?

„Ik heb de laatste tijd een paar keer over foto’s van mezelf spottend gezegd: ik lijk wel een wandelende tak. Dat is grappig want ik ben hartstikke mager en ik kan op foto’s ook altijd heel erg hysterisch kijken – maar als ik zou zeggen ‘ik lijk wel een poema’ – dat valt dood.”



We kijken naar het gedicht ‘Gratis’. Dat valt in twee delen uit elkaar, het begint met een cursief gedeelte.

„Dat cursieve gedeelte is om aan te geven dat dat een droom is. We vallen uit de droom na de witregel. Er gebeurt iets in je droom en dan schrik je daarvan wakker en dan gaat het verder. Het remmen en foeteren van de taxichauffeur gaat over in, ja wat doet een ekster eigenlijk?”

Die schreeuwt min of meer. Dat kun je geen zingen noemen.

„Nee, ze kunnen zo kraaaak kraaaak doen en het geluid van die taxi gaat over in dat van de eksters.”

Is de droom de inleiding van het gedicht?

„Ja die zet de sfeer, waardoor ik na het wakker worden ’s ochtends vroeg naar buiten ga en door de stad ga lopen. Het droomgedeelte is 1/3 van het gedicht, het andere 2/3. Het ene deel heeft korte regels, het ander dijt steeds verder uit. Omdat het ook een soort reis is die in een apotheose, – hij lacht – eindigt. In het begin is er sprake is van handen en aan het eind ook, wel verschillend maar toch.”

En er staat niets stil in dit gedicht: knipperpijlen, rijden, remmen en rollen het bed uit, opstaan, doorlopen, struikelen enzovoort.

„Er wordt uit het bed gerold en ook van het talud gerold. Het is alsof door dat op de rem trappen van die chauffeur iemand naar voren schiet en dan vlieg je de dag in. Voor mij is het in zoverre een ongewoon gedicht dat ik niet precies duidelijk maak wat het betekent. Het is een sfeer-tekening.”

Het is niet helemaal een vrolijke droom.

„Nee zeker niet. In die droom voel je een soort onrust, iets wat wringt. Wat er precies wringt is niet duidelijk. Je gaat de straat op omdat je nog steeds een soort onrust hebt.”

Wat bedoelt die taxichauffeur met ‘Zelfs gratis is het werk van onze handen te duur’?

„Van die zin heb ik verschillende varianten gemaakt maar deze vond ik het beste. De taxichauffeur verdient zijn geld met zijn handen, door te sturen. Mensen hebben weinig zin om daar voor te betalen. Ik vind het ook fijn dat de taxichauffeur dat zegt en niet ik, als dichter.”

Hij zegt: ‘wat ik doe is waardeloos’.

„In de ogen van anderen ja. Die opmerking die de taxichauffeur maakt kun je als een diepzinnige spreuk lezen, maar ook als een ietwat zwaar aangezette bewering, zoals taxibestuurders wel vaker plegen te doen.

„ Ik herinner me dat ik geprobeerd heb om die opmerking explicieter te maken maar dat lukte niet want hij werd telkens te lang en in-de-weg-zittend. Het is in ieder geval bedoeld als een sneer naar de dominantie van ‘de markt’ als het gaat om te bepalen wat waardevol is. Je kunt het ook betrekken op de waarde van artistieke arbeid.”

De bundel bevat wel wat maatschappijkritiek.

„Dat vind ik een beetje een logge term, maar ja zeker. Ik heb de neiging om in gedichten niet zozeer mezelf op de voorgrond te zetten maar om mezelf op te vatten als iemand die onderdeel uitmaakt van de groep, van de omgeving. Er wordt wel vaak ‘ik’ gezegd in de bundel maar dat is geen autobiografisch ik, het gaat niet over mij als privépersoon. Ik ben gewoon deelnemer, ik kijk wat er gebeurt en daar reageer ik op. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling om columns te schrijven, het gedicht tóónt vooral.”

Er zit wel een kritische blik onder.

„Zeker. Die heeft er volgens mij altijd in gezeten. In mijn vorige boekje ook. De sfeer is tamelijk bluesy zou je kunnen zeggen.”

Jou wordt altijd een bijna onverbiddelijk goed humeur toegeschreven.

„Dat is ook zo, maar volgens mij is mijn humeur altijd samengesteld uit twee componenten, namelijk optimisme van de wil en pessimisme van de geest – ik weet niet meer van wie die uitspraak is. Daar komt de titel & rol door ook vandaan, ik ben eigenlijk altijd bezig om mij opgewekt teweer te stellen.”

In een van de eerste gedichten schrijf je: ‘Het blijft belangrijk vrienden […] om al je meningen te veranderen in aria’s van een degenslikker’.

Hij maakt stikkende geluiden.

Maar dan toch een aria. Dat karakteriseert die bundel wel goed.

„Die aria’s klinken dan natuurlijk wel een beetje schril. Dat goede humeur van mij dat is mijn manier om me door het leven te slaan. En dat woord ‘slaan’ dat is soms ook eh…”

Dat moet je niet al te luchtig nemen.

„Nee. Dat opgewekte humeur van mij daar moet ik wel voor werken. Hier gaat het me om een soort stoïcijnse of nuchtere bevestiging van het leven in het aangezicht van allerlei problemen en uitdagingen en tegenspoed – zonder een en ander te ontkennen of overschreeuwen. Er zijn gewoon veel situaties die heel erg gemengd zijn.”

Hij vertelt dat je zo vaak méér ziet dan alleen dat waar het om gaat, meer dan de foto, meer dan de op de voorgrond staande gebeurtenis. Je licht er iets uit en dat wordt dan betekenisvol, maar je kunt ook het ongerijmde laten zien. Zeker ook in poëzie. „Je hebt een paar woordjes en die moeten van alles oproepen.”

Je schrijft gewoon maar op: ‘die verrekte eksters’ en daar zijn ze, net als die plastic zakken die ‘zweven als kwallen’.

„Ik woon in Amsterdam vlak bij de Dappermarkt en er waaien hier heel vaak plastic zakken door de straat, ondanks het verbod op die tasjes. Voor mij is het een tamelijk vanzelfsprekend beeld.”

Dan loop je naar de rand van de stad, het is nog vroeg, het parkeerterrein is leeg – ‘en recht’, waarom heb je die regel daar afgebroken?

„Ja, ‘recht voor me’ zou ook kunnen, maar dan gebeurt er misschien net iets te veel in die ene regel, het oversteken van het parkeerterrein is al genoeg.”

Wat is dat, een haarscheur in de lucht?

„Ik stel me daarbij een kringel voor zoals wanneer je een haartje op je oog hebt. Het hele gedicht beweegt zich horizontaal voorwaarts en hier wordt er even naar boven gekeken. Maar voor ik kan zeggen wat er daar gebeurt, kukel ik al.

„Als ik lezer zou zijn zou ik zeggen: hier wordt op een gewiekste manier even iets aangestipt van wat boven de aarde gebeurt. En dan vindt er onderaan het talud bij zo’n rare sproeier toch een kleine, simpele loutering plaats.”

Dat heeft iets vrolijks met die sproeiers en dat regenboogje. Ook gratis. Maar op een positieve manier.

„Het gedicht maakt een tocht door de stad langs een beetje sjofele dingen, die plasticzakken, en de Supersuper, de colablikjes, alles waardeloos. Dan kom je aan de stadsrand en daar vind je dan het water, ook niet in de vorm van iets idyllisch, een rivier, maar van sproeiers die de velden staan te besproeien. Maar wel met een regenboogje.”

Gratis knipperpijlen, het plein ligt open op de muur staat ‘punk 40 taart zat’ we slaan de hoek om, nachtwind waar is het feest, geen taxi te zien, ja daar als we rijden zegt de man ‘zelfs gratis is het werk van onze handen te duur’ trapt dan op de rem, foeterend die verrekte eksters, te vroeg veel te vroeg rol ik uit bed, sta op en ga naar buiten, plastic zakken zweven als kwallen laag boven het asfalt het gedruis groeit in de verte, stug doorlopen en aan de rand van de stad naast de Supersuper het lege parkeerterrein oversteken en recht voor me een haarscheur in de lucht zien, een rits nee, een spleet in het gordijn van licht, struikelend over colablikjes duikel ik voorover het talud af om weer overeind te krabbelen in een veld vol sproeiers die tsjik tsjik ronddraaien met in de nevel erboven een vliesdun regenboogje en dan mijn handpalmen uitsteken, mijn gezicht wassen