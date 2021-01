Helft NOW3-steun gaat naar horeca en detailhandel

Meer dan de helft van alle loonsubsidies in de derde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW3) wordt uitgekeerd aan bedrijven in de horeca en detailhandel. Dat maakte uitkeringsinstantie UWV woensdag bekend.

Met de NOW3 kunnen werkgevers die tijdens de coronapandemie geen omzet hebben gemaakt tegemoetkoming vragen voor loonkosten die gemaakt zijn van oktober tot en met december. Aanvankelijk was het aanvraagloket tot en met 13 december geopend, maar het UWV besloot de termijn te verlengen vanwege de aankondiging van de tweede lockdown. Daarna kwam volgens de uitkeringsinstantie nog zeker een kwart van alle aanvragen binnen.

In totaal zijn er in deze ronde van de coronasteunmaatregel ruim 77.000 van de 81.000 ingediende aanvragen voor noodsteun goedgekeurd. Deze werkgevers hebben gezamenlijk ongeveer 1,3 miljoen mensen in dienst. De resterende verzoeken zijn afgekeurd, omdat ze volgens het UWV niet aan de voorwaarden voldeden.

Werkgevers komen in aanmerking als ze minimaal 20 procent omzetverlies hebben geleden over een periode van drie maanden. De tegemoetkoming die vervolgens wordt gedaan hangt af van het percentage omzetverlies dat is geleden.

Uit de cijfers van het UWV blijkt dat het opgegeven verwachte omzetverlies in de horeca veel groter is dan het gemiddelde van alle aanvragen: 68,5 procent voor horeca en catering, ten opzichte van 51,5 procent voor alle aanvragende bedrijven gemiddeld. In totaal is er 206 miljoen euro aan voorschotten verleend aan de ruim twintigduizend horecabedrijven die een aanvraag hebben ingediend voor NOW3-steun.

De detailhandel, waarvan bijna 19.000 bedrijven een steunaanvraag deden, verwacht gemiddeld een omzetverlies van 44,5 procent. Detailhandelaars hebben tot nu toe gezamenlijk bijna 97 miljoen euro aan NOW3-steun overgemaakt gekregen.

Het UWV verwacht voor de derde NOW-regeling in totaal 2,8 miljard euro aan voorschotten uit te keren. Zo’n 1,7 miljard euro is inmiddels uitgekeerd. Bij de eerste ronde keerde de uitkeringsinstantie 7,9 miljard euro aan voorschotten uit, aan bijna 140.000 bedrijven. Voor NOW2 ging het om 4,3 miljard euro voor ruim 63.000 bedrijven.

De NOW-regeling loopt tot zeker juni 2021 door. Vanaf half februari kunnen bedrijven waarschijnlijk een aanvraag indienen voor de vierde ronde. Vanwege de lockdown tot begin februari spreken de sociale partners over nieuwe, extra steunmaatregelen, bijvoorbeeld over ruimere vergoedingen voor vaste lasten en voorraden van winkels, die momenteel blijven zitten met hun wintercollecties. De verwachting is dat hier volgende week meer over bekend wordt.