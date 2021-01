Heb je dat bad weer - op zoek naar de grootste Funda-clichés

Het is al zeker een jaar lang het eerste wat ik doe als ik wakker word: m’n telefoon van het nachtkastje graaien en door alle woningen in Amsterdam scrollen die ’s nachts aan huizensite Funda zijn toegevoegd. Nergens voor nodig, want de aankoopmakelaar die mijn vriend en ik hebben ingeschakeld, stuurt alle huizen die aan onze wensen voldoen een dag eerder al door. Maar zo weet ik tenminste zeker dat ik écht niks mis.

Wie een huis in Amsterdam wil kopen moet alert zijn. Bel je er niet vóór de lunch achteraan, dan is je kans op een bezichtiging vaak al verkeken.

Ik klik ook op volstrekt onpraktische studiootjes en miljoenenpanden die we never nooit kunnen betalen. Want ja, het is ook gewoon heel leuk om online bij wildvreemden binnen te kunnen kijken.

Het blijft dan ook niet bij die ochtend sessies. Op vrije avonden scroll ik graag langs kolossale woonboerderijen en omgebouwde kerken in Friesland die evenveel kosten als zeventig vierkante meter in Amsterdam. Of overweeg ik een verhuizing naar Rotterdam, en bekijk ook nog even wat er zoal te koop is in m’n geboorteplaats Nijkerk. Zo heb ik het afgelopen jaar honderden uren naar Nederlandse interieurs getuurd, in allerlei uithoeken en in allerlei prijsklassen. Zo lang, dat ik op een gegeven moment ontdekte dat al die interieurs wel héél erg veel overeenkomsten vertonen. Dit zijn de grootste Funda-clichés die ik tegenkwam.

1 Matisse-prints

Niet lang geleden waren Funda-muren nog massaal behangen met Ikea-kunst: het rode fietsje voor een Amsterdamse gracht, de gele taxi’s op Times Square, de van héél dichtbij gefotografeerde roos. Dat er nu vrijwel dagelijks reproducties van Blauw Naakt II van Matisse op Funda verschijnen, mag dus best een upgrade worden genoemd.

De knalblauwe litho’s uit 1952 zorgen meteen voor het enige sprankje kleur in de verder volledig witte en beige interieurs die Funda momenteel overspoelen. In de categorie meesterwerken-voor-iedereen is het Meisje met de parel van Vermeer overigens ook niet aan te slepen. Zeker de gepixelde versie van Ixxi, een bedrijf dat muurdecoraties verkoopt, opgebouwd uit vierkantjes zo groot als een bierviltje.

2 Stalen deuren

Funda staat vol gladgetrokken turnkeywoningen die één gemene deler hebben: stalen deuren met glas. Staan de woorden „luxe afwerking” in de omschrijving, dan kun je er donder op zeggen dat glas-in-looddeuren of antieke exemplaren vol houtsnijwerk zijn gesneuveld om een beetje Bauhaus binnen te halen.

Stalen deuren werden een jaar of vier geleden onthaald onder het mom van: industrieel, lekker strak en bovendien tijdloos. Dat laatste zijn ze alleen niet gebleken, nu ze misschien nog wel massaler omarmd zijn dan de vorige grote mainstreamtrend: steigerhout. Staalboeren beweren weliswaar graag dat ze „je hele leven lang” meegaan, ook deze gril zal weer overwaaien.

3 Vrijstaand bad, marmeren muur

Bij een huis met stalen deuren hoort een al even strakke badkamer, steevast voorzien van een marmeren muur (die bij het inzoomen meestal toch uit tegels met een marmerprint blijkt te bestaan). Een trend die inmiddels al een jaar of vijf meegaat in de categorie ‘sleutelklare woningen’, en nog steeds niet aan populariteit lijkt in te boeten.

In diezelfde badkamers staat steeds vaker een vrijstaand bad, met op de rand een rijtje doucheproducten van Rituals. Als je Funda moet geloven, wordt er in Nederland amper nog met andere douchegels gedoucht – al is de kans natuurlijk groot dat de fotograaf de voordeelverpakkingen Sanex en Albert Heijn-huismerk gewoon heeft weggemoffeld. In het hogere segment kom je overigens ook liters Aesop-zeepjes tegen.

4 Glad en wit

Eén minuut door Funda scrollen is genoeg om te begrijpen waarom vrijwel elke stukadoor van Nederland een wachtlijst van minstens een half jaar heeft. Er heerst een rotsvast geloof in witter-dan-witte muren. Heel wat ornamenten, tegelwerkjes en complete haarden hebben de afgelopen jaren plaats moeten maken voor spekgladde oppervlakken met de uitstraling van een tandartspraktijk. Het liefst gecombineerd met een juist van top tot teen zwarte keuken, zwarte kozijnen en eventueel nog een zwarte trap.

Een ontwikkeling die overigens zorgvuldig gedocumenteerd wordt door Instagram-account @fundamakeovers, dat voor- en na-foto’s plaatst van verkochte woningen, die binnen een jaar weer volledig gerenoveerd op Funda verschijnen. Volgers vinden het overenthousiaste stucwerk vaak „lekker strak en fris”.

5 Het kolossale kookeiland

Wie weleens naar televisieprogramma Kopen zonder kijken kijkt, weet dat godgans woningzoekend Nederland op een karakteristieke jarendertigwoning aast. Minder geliefd zijn de bijbehorende smalle keukentjes, want die worden keer op keer opengebroken om plaats te maken voor open keukens, waarin een kolossaal kookeiland – waarvoor gerust zes kostbare vierkante meters worden opgeofferd – de hoofdrol speelt.

Dat staat altijd naast een wand met (liefst glimmend witte) keukenkastjes die van vloer tot plafond reiken , uitgerust met twee of soms wel drie ovens. Het ultieme bewijs dat Nederlanders het eenvoudige AVG-diner definitief achter zich hebben gelaten? Als we de rijen Ottolenghi’s die op élk kookeiland staan uitgestald moeten geloven wel, ja.

6 De Söderhamn-bank in beige

Zonder enige twijfel de populairste bank van heel Funda: de Söderhamn van Ikea. Verkrijgbaar in talloze maten en kleuren, maar verreweg het vaakst gezien in beige. Meestal gecombineerd met een handgekleid beige vaasje vol beige droogbloemen, een beige bijzettafeltje van riet en natuurlijk het beroemde beige kleed met zwarte ruiten – al begint die laatste gigahype langzamerhand op z’n einde te lopen.

Mensen die níét van spierwit en gladgestuct houden, kiezen in groten getale voor beige interieurs vol natuurlijke materialen. Gebaseerd op moodboards waar overduidelijk zoektermen als „wabi sabi” (de Japanse levensfilosofie) en „Axel Vervoordt” (de interieurarchitect) aan te pas zijn gekomen. En o ja, mensen met een budget dat Ikea overstijgt, kiezen opvallend vaak voor de massievere Dunbar-bank van het Nederlandse interieurmerk Fest. Wederom het vaakst geturfd in beige.

7 Visgraatvloeren

In mijn beeldscherm verschijnt regelmatig de waarschuwing: „We denken dat je een robot bent. Je gebruikt Funda via een netwerk dat ons wel érg vaak bezoekt.” Maar ook mensen bij wie dat niet het geval is, kunnen het fenomeen visgraatvloer onmogelijk hebben gemist. Overgewaaid van Pinterest, waar Parijse pied-à-terres met kunstig gelegde vloeren al jaren gretig worden gedeeld. Al komt er bij de meeste vistgraatvloeren op Funda weinig ambacht kijken. Bouwmarkten Karwei, Gamma en Kwantum verkopen inmiddels namelijk ook gewoon een kliklaminaatvariant. Opmerkelijk populair in de ietwat kille tint grijs-bruin.