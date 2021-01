Google stopt met Nederlandse belastingroute

Technologiebedrijf Google gebruikte een Nederlandse dochtervennootschap om ten minste 128 miljard euro vrijwel onbelast naar Bermuda te sluizen. Dat becijferde de NOS op basis van jaarverslagen van de Nederlandse Google-dochter die betrekking hebben op de jaren 2012 tot 2019. De Nederlandse belastingdienst verdiende volgens die berekeningen ongeveer 25 miljoen euro als doorvoerhaven voor Googles miljarden, in de vorm van winstbelasting over gelden die in Nederland achterbleven.

In het laatste jaarverslag staat dat de Google-top heeft besloten vanaf 2020 geen gebruik meer te maken van de diensten van de Nederlandse dochtervennootschap. Het internetbedrijf gebruikte Google Netherlands Holding als tussenschakel om miljarden vanuit dochterbedrijven in Ierland en Singapore te sluizen naar Bermuda, een belastingparadijs. De constructie, die zou zijn opgetuigd in 2004 en internationaal bekendstaat als de ‘double Irish, Dutch sandwich’, is gebouwd op het rondpompen van royalty’s, waarover in Nederland geen belasting wordt geheven. Royalty’s zijn vergoedingen voor gebruik van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten of patenten.

Tegenover de NOS laat Google weten dat de miljarden inmiddels naar de VS zijn gehaald. Daar zou alsnog voor een onbekend bedrag belasting zijn afgedragen, aldus het Amerikaanse bedrijf. Aanpassing van de belastingstructuur zou volgens het bedrijf te maken hebben met veranderingen in Amerikaanse en Ierse belastingwetgeving. Zowel de VS als Ierland hebben maatregelen genomen om belastingontwijking aan te pakken.

‘Onwenselijk’

Ook Nederland is strenger geworden. Vanaf dit jaar heft Nederland wél ‘bronbelasting’ op rente- en royaltybetalingen die naar belastingparadijzen als Bermuda, de Bahama’s en de Britse Maagdeneilanden stromen. Deze beleidswijziging, aangekondigd in het regeerakkoord van 2017, is onderdeel van een serie maatregelen om iets te doen tegen de internationale reputatie van Nederland als land dat multinationals helpt om belasting te ontwijken. Vanaf 2024 wil de regering ook dividendstromen naar belastingparadijzen gaan belasten tegen het reguliere tarief van de winstbelasting. „Wat die bedrijven doen is toegestaan, we vinden het alleen onwenselijk dat Nederland hiervoor gebruikt wordt”, zei staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën, D66) daarover tegen NRC.

Onderzoeksbureau SEO berekende in 2018 dat er jaarlijks zo’n 22 miljard euro aan dividend, rente en royalty’s via Nederlandse brievenbusfirma’s naar belastingparadijzen vloeit. Aanvullend onderzoek van De Nederlandsche Bank toonde vorig jaar aan dat het zelfs ging om 35 miljard euro. Volgens SEO telde Nederland in 2018 vijftienduizend brievenbusbedrijven. Toenmalig staatssecretaris Menno Snel, de voorganger van Vijlbrief, zei destijds al dat brievenbusbedrijven die geraakt worden door de bronbelasting hun activiteiten in Nederland waarschijnlijk zullen staken.

