Waarom radicaliseren mensen?

U kunt de beelden inmiddels dromen: het busje dat op een menigte inrijdt, snikkende tieners op een Amerikaans schoolplein, gewapende lui met bivakmutsen in een groezelige kelder ergens. Daar kunnen we inmiddels aan toevoegen: gehoornde alt-righters die overheidsgebouwen bestormen. Geweld gepleegd in naam van een idee of gedachtegoed heeft zijn eigen beeldtaal, zijn eigen vocabulaire. En onze reactie erop net zo: de stoet met kaarsjes, de zee van bloemen. Het wrede schouwspel roept steeds dezelfde gevoelens en vragen op, met als belangrijkste vraag misschien wel: waarom doet iemand zoiets?

Geen wonder dat psychologen en psychiaters zich buigen over radicalisering. Er kleven allerlei interessante vragen aan het onderwerp: bén je radicaal of word je het? Waar gaan radicale gedachten en handelingen over in crimineel gedrag of terreur? En bestaat er eigenlijk wel zoiets als gematigdheid of normaliteit, of zijn dat in werkelijkheid synoniemen voor een gedachteloze schikking naar de courante moraal? Het zijn bij uitstek vragen voor onze tijd, allemaal te herleiden naar het snijpunt tussen identiteit en ideologie. Het woord radicaal komt van het Latijnse radix, wortel. Radicalisering roept wezenlijke vragen op over wie we zijn, of zouden willen zijn.

Onlangs verscheen Psychological Perspectives on Radicalization, een studie die zich richt op onder meer beleidsmakers en politici. ‘Dit boek’, lezen we in de aankondiging, ‘vat het state-of-the-art onderzoek samen naar radicalisering en de-radicalisering.’ Dat belooft blinkende theoretische instrumenten, netjes opgepoetst en opgesteld ter inspectie. En in zekere zin stelt het boek niet teleur: het biedt inderdaad een samenvatting van een aantal perspectieven op radicalisering.

Slechts 35 procent van de 120 veroordeelde terroristen lijdt aan een classificeerbare psychische stoornis

Perspectives bevat saillante cijfers en statistieken. De auteurs verwerpen het gangbare idee dat geradicaliseerde mensen ‘gek’ zouden zijn. Uit onderzoek verricht door de EU blijkt dat slechts 35 procent van de 120 veroordeelde terroristen lijdt aan een classificeerbare psychische stoornis. De auteurs stellen terecht: radicalisering is het antwoord op heel normale psychische behoeften, naar zingeving bijvoorbeeld, of rechtvaardigheid, of een stabiele identiteit. In principe kan iedereen radicaliseren, dus is het extra belangrijk om de processen erachter in kaart te brengen.

Breivik

Om dat te doen hebben de schrijvers, alle vier verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, een model ontwikkeld. Ze beschrijven het proces van radicalisering in drie dynamische fasen: een fase van kwetsbaarheid, waarin met name de behoeften van het individu doorslaggevend zijn; een groepsfase, waarin groepsdynamieken bepalen of er zal worden overgegaan op geweld, en tenslotte een actiefase, waarin de bereidheid tot geweld al dan niet wordt omgezet in handelen. Zo’n model is in theorie interessant voor deskundigen, want het betekent dat wanneer je mensen uit het proces van radicalisering wil halen, je ze, afhankelijk van het stadium waarin ze zich begeven, op een andere manier moet benaderen. Op die manier biedt het handvatten voor deradicalisering. En dat is natuurlijk de heilige graal: om de Bouyeri’s en de Breiviks van onze samenleving preventief op te snorren en voorzichtig terug te begeleiden naar het rechte pad.

Maar wil zo’n model bruikbaar zijn, dan moet het verankerd zijn in ijzersterke beschrijvingen van wat radicalisering precies inhoudt. Je komt dan, vrees ik, niet weg met de definitie die de auteurs hanteren. Radicalisering is volgens hen ‘een niet-lineair proces waarin mensen steeds extremere denkbeelden aanhangen die vaak gepaard gaan met steun voor het gebruik van geweld door anderen en/of de intentie om zelf geweld te gebruiken tegen verondersteld bedreigende buitenstaanders om politieke en/of maatschappelijke veranderingen te verwezenlijken.’

Om te beginnen: wat is een extreem denkbeeld? De auteurs brengen uiteenlopende standpunten bijeen onder die ene, vage noemer: separatistische bewegingen, links-radicalen, rechts-extremisten, religieuze fundamentalisten – volgens de auteurs zijn het allemaal aanhangers van extreme denkbeelden. Voor het gemak vergeten ze dat wat eens extreem was, dat tegenwoordig niet meer hoeft te zijn, en omgekeerd. Tegenwoordig ben je al extreem als je een basisinkomen bepleit, terwijl wie in het grootste deel van de twintigste eeuw vond dat het kapitalisme omver moest, zich ruim vertegenwoordigd wist in de Tweede Kamer. Wat radicaal is hangt af van de context, en een context is historisch. Een ahistorisch model voor radicalisering gaat waarschijnlijk per definitie mank.

En wat te denken van wetenschappers die, verder zonder enige onderbouwing, het volgende schrijven: ‘Factoren die individuen kwetsbaar maken voor radicalisering maken ze ook vatbaar voor verslaving en voor het lid worden van “afwijkende” groepen als voetbalhooligans en criminele bendes. Met andere woorden: ze zouden net zo makkelijk kunnen eindigen als junk of bendelid.’ En verder: ‘De emotionele beloning die ze uit hun deelname aan radicale groeperingen halen is vaak belangrijker dan de idealen zelf.’ Dat klinkt nauwelijks als state-of-the-art psychologie, eerder als naïef giswerk gestoeld op behavioristische opvattingen over de menselijke geest. Rattenpsychologie. Bovendien spreekt er een gevaarlijk dédain uit.

Conservatief

Want zo’n discussie over een definitie klinkt misschien academisch, maar is het niet. Ga maar na: waren suffragettes, vrouwen die vaak met geweld streden voor democratische vertegenwoordiging, op een dergelijke manier geradicaliseerd? Hadden zij net zo goed voetbalhooligan kunnen worden? Of was er misschien iets anders aan de hand: werden zij door een onrechtvaardig systeem gedreven tot geweldsdaden in de hoop ooit wél gehoord te worden? Dat is nogal een verschil, en het onderscheid is nog steeds van belang, zeker in tijden van Black Lives Matter. Als je mensen die zich buitengesloten menen wil overtuigen zich opnieuw te verenigen met de maatschappij, zul je de inhoud van hun ideeën serieus moeten nemen. Soms zijn dat onooglijke of bizarre ideeën, maar het is onverstandig om ze op voorhand te verwerpen en toevlucht te nemen tot de comfortabele quasi-objectiviteit van sociologische beschrijvingen.

Niet alleen ontbreekt in Psychological Perspectives de nodige contextualisering, met het over één kam scheren van radicaal verschillende denkbeelden wordt ook een waardevol psychologisch inzicht genegeerd, namelijk dat achter verschillende wereldbeelden heel verschillende psychische processen schuilgaan. De nadruk op hiërarchie en orde van een conservatief vindt zijn oorsprong in andere psychische behoeften dan de morele verongelijktheid van een linkse activist. Wie dat verschil uit het oog verliest, mist belangrijke kansen in een dialoog die gericht is op deradicalisering.

Sigmund Freud wist al: iedere samenleving krijgt de pathologieën die zij verdringt

We moeten dus op zoek naar een betere beschrijving van wat radicalisering precies inhoudt. Gelukkig zijn er andere perspectieven voorhanden. De gelauwerde 94-jarige Amerikaanse psychiater en historicus Robert Jay Lifton definieerde radicalisering zestig jaar geleden al als volgt: ‘Radicalisering is de ontmoeting van onmatige denkbeelden met evenzeer onmatige individuele karaktereigenschappen. Met onmatig bedoel ik een emotionele verbinding met alles-of-nietsdenken die in iedereen aanwezig is. Iedere ideologie – dat wil zeggen: een met emotie beladen overtuiging over de mens en zijn of haar verbinding met de wereld of het bovennatuurlijke – kan zo’n kant op getrokken worden.’ Radicalisering is volgens Lifton dus een verstarring van het denken, door een vermenging met een in iedereen aanwezige neiging tot absolutisme.

Freud

Zo’n verstarring is altijd het resultaat van een geschiedenis, wist Lifton. Dat kan de persoonlijke geschiedenis van een individu zijn, maar ook de historische krachten in het algemeen: die twee staan altijd in een betekenisvolle relatie tot elkaar. Wie de inhoud en betekenis van wereldbeelden buiten beschouwing laat, mist nog een ander belangrijk psychologisch inzicht: dat de ideeën van mensen die zich buiten de gevestigde orde begeven, ons iets wezenlijks kunnen vertellen over de maatschappij waar ze het product van zijn. Sigmund Freud wist dat al: iedere samenleving krijgt de pathologieën die zij verdringt.

Want het is natuurlijk geen toeval als een generatie jongemannen zich aangetrokken voelt tot religieuze orthodoxie in een geseculariseerde samenleving waarin de meest gangbare betekenisgevende structuren – geld en degelijk onderwijs – zich buiten hun bereik begeven. En zelfs de troebele denkbeelden van corona-ontkenners en antivaxers zeggen voor de betrokken luisteraar veel over de verwarring in de samenleving die het gevolg is van desinformatie en de behoefte aan betrouwbare informatiekanalen. Zelfs in de meest onfeitelijke overtuiging schuilt altijd betekenis.

Liftons definitie van radicalisering houdt daar rekening mee: een rechts-extremist is een conservatief die is doorgeschoten in zijn gevoel van superioriteit. Een links-radicaal is een moralist die zich niet langer bekommert om de verworpenen, maar alleen nog maar onderdrukkers omver wil werpen. Een religieuze fundamentalist is zich meer gaan storen aan het gebrek aan transcendentie van anderen dan zich in gepaste bescheidenheid te richten op zijn verbinding met het hogere. De definitie van Lifton is onovertroffen omdat hij de inhoud van geradicaliseerde wereldbeelden in hun waarde laat. Het gaat bij hem in alle gevallen om onwrikbaar geworden overtuigingen.

Duister

Maar hoe worden veronderstellingen onwrikbaar? Wat drijft mensen om zich zodanig in te graven in hun eigen gelijk, dat het koste wat kost verdedigd moet worden, desnoods met geweld? Het begin van een antwoord vinden we in een recent boek van Willem Koomen en Joop van der Pligt: The Psychology of Radicalization and Terrorism (2016). In dat werk beschrijven de auteurs (Van der Pligt stierf voor de publicatie) radicale denkwijzen als denkbeelden ontwikkeld in relatie tot een verondersteld gevaar.

Dat kan een reëel gevaar zijn, of een denkbeeldig gevaar. Gevaar vernauwt het denken, is de simpele maar overtuigende conclusie van het boek. Het verklaart waarom in tijden van dreigende catastrofen – virussen, geopolitieke waanzin, klimaatverandering – het denken zich vernauwt en de politieke flanken aan populariteit winnen. Ook deze auteurs ontkomen er niet aan om verschillende denkbeelden te vergelijken: ook zij leggen rechtsextremisten, fundamentalisten en linksradicalen op één lat, maar doen dat op een genuanceerde manier, waarbij ze trachten het veronderstelde gevaar in de verschillende gevallen te analyseren en begrijpen. Bij rechts-extremisten zou het gevaar de achterstelling van de ‘gewone man’ zijn, door een systeem dat in hun ogen anderen prioriteert; voor extreem-links is het de dreiging van de groeiende ongelijkheid tussen mensen; in het geval van religieuze fundamentalisten is het gevaar gebaseerd op sociale achterstelling en uitsluiting.

Wat je ook vindt van zulke verklaringen, ze zijn in elk geval gericht op begrip. En daar zal een benadering van radicalisering moeten beginnen. De koele blik van de statistiek is ongetwijfeld een sterk wapen in de strijd tegen extreme ideeën, maar alleen als zij in dienst staat van begrip en analyse. Anders loop je het risico hetzelfde te doen als de denkbeelden die je ermee hoopt te bestrijden: ontmenselijken. Uiteindelijk is er maar één stuk gereedschap cruciaal in de strijd tegen radicale denkbeelden: empathie, het vermogen om je in het perspectief van een ander te plaatsen.

Dat klinkt onnatuurlijk: intuïtief blijven we het liefst zo ver mogelijk vandaan bij afschuwelijke gedachten en denkbeelden. Maar alleen wie wéét hoe een extremist denkt, kan hem of haar overtuigen van zijn plannen af te stappen. Alleen wie begrip heeft voor de meest irrationele en duistere kanten van het menselijk bestaan, kan iemand die erin verstrikt is geraakt nog bereiken. Want de schaduwkant van een maatschappij is innig vervlochten met de courante moraal, het zijn twee zijden van dezelfde munt. Het doet me denken aan een gezegde van de veertiende eeuwse mystica Juliana van Norwich. Zij zei: ‘sin is behovely’ – de zonde hoort erbij.



