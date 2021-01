Ik eet geen varkensvlees en drink zelden bier. Maar als ik een boek van de Tsjech Bohumil Hrabal lees zou ik zo een heel speenvarken kunnen verorberen om het schaterlachend weg te spoelen met emmers gerstenat. In dat genot voel ik me gesteund door vele duizenden medestanders, die net als ik elke snipper van zijn werk verzamelen. Dus laat de varkens maar komen en het bier vloeien, want onlangs verscheen een vertaling, door de grote Kees Mercks, van Hrabals Bambini di Praga. Het boek, dat bruist van boertig surrealisme, had in 1947 zijn debuut moeten zijn. Maar omdat kort daarna de communisten in Tsjechoslowakije de macht grepen, kon het pas in 1964 verschijnen.

In Bambini di Praga neemt Hrabal alles en iedereen op de hak en ziet hij overal het absurde van in. Maar vooral steekt hij de draak met religie. De titel van het boek verwijst bijvoorbeeld naar een beeldje van het kindeke Jezus in een kerk in Praag, dat twaalf wonderbaarlijke genezingen zou hebben verricht. Hrabals bambini zijn daarentegen vier oplichters, die pensioenpolissen van de firma Steun bij Ouderdom aan middenstanders proberen te slijten en daarbij de meest idiote avonturen beleven. ‘Wij bieden de mensen een illusie aan’, zegt Viktor, een van de verzekeringsagenten, tegen een mooi meisje. ‘En als ze geloven dat dat wat we gezegd hebben, ook waar is, dan krijgen ze een gelukkige toekomst.’

Als het meisje opmerkt dat hij ‘hoop’ verkoopt, zegt Viktor: ‘net als Christus onze Heer, toen hij handelsreiziger was en hij zijn clientèle rond het Meer van Tiberias bezocht met zijn artikelen: Geloof, Hoop en Liefde…’

Het boek begint met een smakelijke scène over een dikke slager, die bezig is de varkenskoppen in zijn etalage van een citroen in hun bek te voorzien. Zijn mollige vrouw flirt met de verzekeringsagenten, gunt hen een blik in haar forse decolleté en praat over de worsten die ze voor hen wil bereiden. Als ze aan een van hen vraagt of hij katholiek is, lees je de typisch Hrabaliaanse zin: ‘„Jazeker”, zegt meneer Viktor, hij sloeg zijn blauwe ogen open en opende zijn mond, waarna de slagersvrouw vooroverboog, er een dun plakje ham in schoof en zich teder in haar vingertje liet bijten.’ De jaloerse slager propt van ergernis nog een citroen in een varkenskop, maar slaat die even later nog bozer doormidden.

Ook smulde ik van het hoofdstuk over een dansles voor potentiële nieuwe klanten van Steun bij Ouderdom. Bij gebrek aan vrouwen zijn de deelnemende mannen in even en oneven verdeeld door de dronken dansleraar, die voortdurend met ‘één vinger langs de knopen van zijn gulp’ glijd. De onevenen moeten voor dame spelen. Allengs krijgen zij plezier in hun rol en voelt zelfs de grootste lomperik zich een gracieuze danseres.

In een eerdere scène vertelt een van de verzekeringsagenten, terwijl uit de grammofoon de stem van operazanger Beniamino Gigli klinkt, over het lot van zijn vader, een stationschef. Toen die erachter kwam dat zijn vrouw hem bedroog, kroop hij in het vervolg na afloop van zijn werkdag in de eerste de beste trein om pas bij zijn volgende dienst weer op te duiken. Na tien jaar schoot hij zich door het hoofd. En dan schrijft Hrabal een scène die sterk aan zijn roman Zwaarbewaakte treinen doet denken: ‘Hij had zich eerst uitgekleed, stond daar in z’n nakie, en bedrukte zijn lichaam met alle mogelijke stempels, waar-ie maar bij kon.’ Idioter en aangrijpender kun je het bijna niet verzinnen. En juist dat maakt Hrabal groots.

