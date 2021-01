De wegbereider van de Chinese hegemonie

Het speelt zich grotendeels af onder de radar van de financiële markten, waar de aandelenkoersen alle aandacht opeisen. Maar er vindt op dit moment een kleine revolutie plaats op de valutamarkt. De Amerikaanse dollar daalt ten aanzien van de euro, van 1,06 dollar per euro in maart vorig jaar naar 1,22 dollar nu.

Dat is een verzwakking van 15 procent en brengt de dollar naar zijn laagste eurokoers in bijna drie jaar. Mocht de Amerikaanse munt nog drie eurocent extra verzwakken, dan is hij het zwakst sinds eind 2014. Tegelijk met de euro wint de Chinese renminbi aan kracht. Afgelopen mei gingen nog 7,15 renminbi in een dollar, nu zijn dat er nog maar 6,47.

Nu behoren valutakoersen tot de meest complexe en onvoorspelbare grootheden die op de financiële markten te vinden zijn. Alles komt samen in de verhouding van de ene munt tot een andere: verschillen in economisch momentum, relatieve rentes en inflatie, politieke gebeurtenissen. Incidenten en verwachtingen.

Dus wat zien we hier? Met name de stijging van de renminbi tegenover de dollar lijkt hier relevant. Want waar Washington nog lijkt te denken dat China zijn munt het liefst zo zwak mogelijk houdt, is Beijing alweer een stuk verder.

De belangrijkste munten van de wereld bewegen ten opzichte van elkaar in een stelsel van vrij zwevende wisselkoersen. Bij de Chinese munt is dat anders. Elke dag prikt de centrale bank, de People’s Bank of China (POBC) een ‘midpunt’ voor de wisselkoers ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta’s. De renminbi mag daar dan 2 procent naar boven en onder van afwijken. Dat heeft een ambivalent effect. Voor een deel zweeft de koers dus vrij, en kan China niet van manipulatie worden beschuldigd. Tegelijkertijd weet de markt dat er weinig gebeurt zonder goedkeuring van de POBC – en dus van de communistische partij.

Die partij denkt doorgaans op een termijn die langer is dan we hier in het Westen van de politiek gewend zijn. Wie denkt dat een duurdere munt voor China onwelkom is, omdat het de concurrentiepositie verslechtert, mist dan ook het punt. Het hoort bij de opkomst van een nieuwe hegemonie.

Het volgende gaat wellicht tegen de intuïtie in, maar een tekort op de handels- en betalingsbalans draagt in de toekomst juist bij aan de heerschappij van een munt: een nettostroom van renminbi naar de rest van de wereld, die ze wil oppotten en er onderling óók in gaat betalen.

Dat vergt wel dat de Chinese economie daar tegen die tijd sterk genoeg voor is. Maar heeft de renminbi eenmaal de status van belangrijkste reservemunt bereikt, dan doen tekorten op de handels- en betalingsbalans er steeds minder toe. China kan dan, tot op grote hoogte ongestraft, renminbi’s aanmaken en daar zijn invoer mee betalen. Overnemen van buitenlandse bedrijven en vastgoed, investeren overzee en bezoeken van verre landen worden voor Chinezen steeds makkelijker naarmate de renminbi sterker wordt.

Kijk naar de naoorlogse geschiedenis van de Verenigde Staten: tot begin jaren zeventig een systeem van vaste wisselkoersen waarin de dollar sowieso heerste, en daarna een oneindige serie van oplopende tekorten op de betalingsbalans. Tot een jaar of vijftien geleden het idee begon te dagen dat de VS vroeg of laat plaats moeten maken voor China, en de positie van de dollar zorgelijker werd.

Die overgang duurt lang, en tot op de dag van vandaag heerst de dollar. Het kan nog lang duren, maar uiteindelijk kan de renminbi de dollar uitdagen. En tijd heeft Beijing. Dat China de sterkere renminbi geen probleem vindt, is veelzeggend. De munt is de wegbereider van de hegemonie.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 januari 2021