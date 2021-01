De vloek van de exiteers

Twee weken is het Verenigd Koninkrijk nu soeverein. En nu al dreigt premier Boris Johnson het Brexitakkoord van december te schenden, omdat er problemen zijn met de bevoorrading van supermarkten in Noord-Ierland. En ook in Ierland, maar dat kan Johnson natuurlijk weinig schelen.

De Britse premier ontdekt wat mensen hem al jaren vertellen: dat de EU een logge bureaucratie is voor lidstaten, een nog loggere bureaucratie voor niet-lidstaten, en het allerlogst voor landen die niet meedoen aan de Europese interne markt en de Europese douane-unie – zoals het Verenigd Koninkrijk.

De Europese bureaucratie is dé vloek van de exiteers, omdat ze ontdekken: binnen is het erg, maar buiten is het vele malen erger. Maar soms moet je het eerst voor je zien (kijkt u mee, heer Wilders?).

Neem die Ierse supermarkten. Toen het VK nog een EU-lidstaat was, en kreunde onder wat Johnson noemde de „job-destroying coils of EU bureaucracy”, werden winkels in Noord-Ierland en de Ierse republiek grotendeels via het VK bevoorraad. Veel spullen kwamen van het Europese vasteland en werden door het VK naar beide Ierlanden gereden. Dat was de kortste, goedkoopste weg. Allemaal EU, allemaal binnenmarkt. Je hoefde zelden papieren te laten zien. Veel ladingen voor supermarkten waren gemengd: één vrachtwagen vervoerde broccoli, melk, crackers, en andere dingen. Eenmaal in (Noord-)Ierland reed de chauffeur naar een paar supermarkten die een beetje van alles afnamen. Dan reed hij weer terug. Het VK was een distributie-draaischijf, en verdiende daar goed aan. Het hele distributiesysteem, van opslag tot transport, was hierop afgesteld.

Het VK was een distributie-draaischijf, en verdiende daar goed aan. Dat werkt niet meer

Dat werkt niet meer. Deze goederen gaan nu een EU-buitengrens over, zowel naar Ierland als naar Noord-Ierland, dat volgens het decemberakkoord in de EU-binnenmarkt en douane-unie blijft om de lieve vrede te bewaren. Voor alle goederen, waar ze ook vandaan komen, zijn nu registratiepapieren vereist. Verschillende papieren: een document voor broccoli, een document voor mosterd, eentje voor sokken. Importeurs en exporteurs moeten dat allemaal regelen. Een vrachtwagen die met een gemengde lading bij de grens aankomt, moet 25 keer meer formaliteiten afhandelen dan een vrachtwagen met alleen melk. Het duurt 25 keer zo lang. Ook wordt er gecheckt of er niet met de papieren geklooid is en er geen drugs, hormoonvlees of verboden plastics aan boord zijn. EU-landen nemen consumentenbescherming heel serieus. Daarom stonden veel files afgelopen weken niet bij Calais, richting VK, maar aan de Ierse grens, het VK uit.

(Noord-)Ierse supermarkten hadden zich gelukkig ingedekt, maar ze hadden meer last van schaarste dan Britse. En dat verandert alleen als het hele distributiesysteem verandert. Oftewel, als trucks met één lading gaan rijden, niet met tientallen. Een vrachtwagen met alleen melk bevoorraadt niet twee, drie supermarkten, maar vijftig. Ook de opslagcapaciteit in het VK moet helemaal anders. Tegen de tijd dat dit allemaal is doorgevoerd, nemen veel vrachtwagens allang de directe ferry van/naar het Franse Cherbourg. Van EU-land naar EU-land heb je dat gezeik niet.

Een Britse detailhandelaar noemde dit „de grootste oplegging van Europese bureaucratie in vijftig jaar”. Een ander constateerde: wat nu belangrijk is, is niet wat de Britse regering wil, maar wat de Fransen, Ieren of Nederlanders willen. Juist: het VK verlaat de EU om van de red tape verlost te zijn – en gaat er nu meer onder gebukt dan ooit. De nieuwe overheidssites al gezien, over CHIEF-formulieren, LC-formulieren, C1603-notificaties en andere EU-importvereisten voor derde landen waar geen Brit zich ooit om had bekommerd – totdat hijzelf op een dag in een derde land wakker werd?

Dit is niet grappig. Dit is politiek dynamiet. Als ze niet van de EU afkomen door haar te verlaten, kunnen de Britten alles proberen om haar kapot te maken.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 januari 2021