Jollof, de paëlla van West-Afrika

Het zoemt al een tijdje rond: jollof, een traditioneel rijstgerecht uit onder andere Nigeria, Ghana, Gambia, Senegal en Sierra Leone. Sowieso wordt de West-Afrikaanse keuken al een paar jaar getipt als opkomende trend. Hoog tijd om er hier eens aandacht aan te besteden.

Jollof, of jollof rice, wordt wel de paëlla van West-Afrika genoemd. Er zijn, zoals dat meestal gaat bij zulke kerngerechten, vele recepten voor in omloop. Er wordt zelfs gesproken van een jollofoorlog tussen Ghana en Nigeria, waarbij beide landen claimen de enige echte en dan natuurlijk meteen ook de allerlekkerste jollof te maken. Maar de basis is altijd een saus van gestoofde uien, tomaten, knoflook, pepers en specerijen, waarin rijst wordt gegaard.

Soms gaat er, zoals bij een paëlla, ook vlees of vis in de pan. Maar even vaak worden die apart bereid en ernaast geserveerd. Voor een vriend met Ghanese roots maakte ik eens een jollofrecept uit het boek Caribbean and African Cookery van Rosamund Grant, waarbij ik eerst kip moest stoven in een saus van ui en tomaat met gedroogde garnaaltjes, waarna die saus eraf moest worden geschept om er, apart, de rijst in te koken. Ik schreef erover in 2008 en het recept is nog te vinden in het online archief van NRC: ‘Geitenstaart, tante?’

De basis voor het recept van vandaag komt uit The Groundnut Cookbook. Maar ik heb het wel behoorlijk naar mijn hand gezet. Ik heb de hoeveelheden wat handzamer gemaakt, de dosis knoflook en chilipeper getemperd en de palmolie weggelaten. Wij aten er gegrilde drumsticks bij, die ik had ingewreven met dezelfde specerijen als de saus in gaan. Nog iets fris – zoals komkommer in een zoetzuurpittige dressing van azijn, suiker, zout en een fijngesneden chilipepertje – en klaar is uw feestmaal.

Jollofrijst (4 personen)



1 bol knoflook, de tenen gepeld;

3 el zonnebloemolie;

2 rode paprika’s, in stukjes;

1 flinke ui, fijngesneden;

1 rode lombok, fijngesneden;

1 tomaat, fijngesneden;

½ tl gedroogde tijm;

¼ tl gemberpoeder;

¼ tl cayennepeper;

een mespunt gerookte paprikapoeder;

2 tl geconcentreerde tomatenpuree;

250 – 350 ml kippenbouillon (of groentebouillon);

300 g basmatirijst;

1 rode madame-jeanettepeper

Wrijf de tenen knoflook met een snuf grof zeezout in een vijzel tot een puree.

Verhit de olie in een royale, zware pan en bak de uien en paprika 5 minuten op hoog vuur.

Voeg de knoflookpuree, lombok, tomaat, specerijen en 1 tl zout toe. Laat op middelhoog vuur, al omscheppend, 10 minuten fruiten.

Voeg de tomatenpuree toe en bak nog een minuutje mee.

Schenk er 250 ml kippenbouillon bij en pureer met een staafmixer tot een gladde saus. Schenk de saus in een maatbeker. U heeft 600 ml nodig. Voeg zo nodig extra bouillon toe. Schenk de saus terug in de pan en breng opnieuw aan de kook, tot hij flink borrelt.

Strooi de rijst erover uit en roer even zodat de rijst zich mooi verdeelt. Leg een deksel op de pan, draai het vuur zo laag mogelijk – gebruik zo nodig een sudderplaatje – en laat 10 minuten koken.

Roer opnieuw en zorg daarbij weer dat de rijst gelijkmatig kan garen. Laat, afgedekt, weer 10 minuten koken. Roer nogmaals en laat, afgedekt, nog eens 10 minuten koken.

Zet het vuur uit, til het deksel nog 1 keer op en leg de madame-jeanettepeper op de rijst – zo geeft hij wel z’n aroma af maar niet z’n hitte. Dek weer af en laat de rijst nu ongemoeid nog 15 minuten stomen. Haal het deksel er weer af en laat de rijst nog eens 5 minuten staan.

Fluff hem daarna door er met een vork doorheen te woelen. De jollofrijst is nu klaar om te worden geserveerd.