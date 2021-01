WHO-team in Wuhan aangekomen voor onderzoek naar virusbron

Particuliere huurprijzen zijn opnieuw gedaald

Mede onder druk van de coronacrisis zijn prijzen van huurwoningen voor het tweede kwartaal op rij gedaald. Die daling is in acht jaar niet zo sterk geweest, zegt woningverhuursite Pararius. Een huurwoning kostte in het laatste kwartaal van 2020 gemiddeld 16,16 euro per vierkante meter per maand: 3,7 procent minder dan in die periode een jaar eerder. De cijfers gaan over huurwoningen uit de vrije sector die in het betreffende kwartaal een nieuwe huurder vonden.

De daling zette als eerste in op de Amsterdamse woningmarkt en is inmiddels ook te zien in Rotterdam, Den Haag en Eindhoven, zegt Pararius. De huurprijzen in Utrecht bleven min of meer gelijk. De ontwikkeling in de grote steden loopt meestal voor op de rest van het land, merkt de verhuursite op. De verwachting is dat dit ook nu het geval zal zijn.

De sterkste daling in de huizenprijzen was te zien in Amstelveen. Makelaar Tim van Breukelen uit die stad zegt in een verklaring bij de cijfers dat de coronacrisis daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. Hij verhuurde de meeste huizen aan expats, maar die zijn vanwege het virus teruggekeerd naar hun land van herkomst. Omdat expats bereid zijn meer te betalen voor hun woning en de verwachting niet is dat zij snel zullen terugkeren, verlagen de woningeigenaren hun prijzen.

Makelaarsvereniging NVM maakte donderdag ook cijfers bekend over de prijzen van koopwoningen in het derde kwartaal. Die bereikten juist een recordhoogte.