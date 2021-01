Woensdag kwam de laatste klusjesman van het dorp voor een lekkende kraan en een afgebroken deurklink. Hij sleepte met een voet en droeg een enorme zwarte lap voor zijn mond. Die deed hij alleen bij het koffiedrinken bij iedere slok heel even omhoog.

Hij zei: „Ik neem de Britse mutant heel serieus. Ik volg het nieuws.” Hij was voor het isoleren van Wormer.

„Zeef de besmette mensen eruit, blokkeer de toegangswegen, hef de treinverbinding op, sluit het af, dan kunnen wij door. Maar daar ben jij natuurlijk weer op tegen?”

Ik vond het inderdaad prettig om er zo af en toe ook nog uit te kunnen, alsjeblieft dankjewel.

Hij: „Dat is de meerderheid dan niet met je eens.”

De meerderheid. Ik word somber van de meerderheid.

De meerderheid van de Nederlanders wil nu een avondklok, de meerderheid wil een huisarrest, ik sluit niet uit dat de meerderheid zich desnoods wil laten vastbinden aan de radiator. Natuurlijk krijgen we een avondklok en huisarrest. Een kleine peiling in het dorp: iedereen is voor.

En waarom ook niet? Er is hier toch niets te doen. Wie zich na tienen op straat waagt, is sowieso verdacht, zeker zonder hond. Ik zou niet weten wat ik ’s avonds op straat moet. Ik zie er dan ook niet tegenop, maar ik ben bang voor de handhavers.

Gaan ze echt patrouilleren, mensen achtervolgen, beboeten en inrekenen? Krijgen ze de stroomstootwapens waar ze al voor corona zo over zeurden?

Ik denk al wel te weten hoe ze dat hier oplossen. Ze gaan elkaar in de gaten houden en de politie bellen als ze je voor afloop van de spertijd al zien sjouwen met de groene container. Ik heb hier al twee keer een bijna-burgerarrest aan de broek gehad wegens bellen op de fiets. De eerste keer was een dag na de ingang van het verbod. Ik ben een keer gestompt door iemand op de racefiets die me in het voorbijgaan toesiste: „In Wormer rijden we rechts.”

Ik schreef het al eerder: in tijden van nood krijgen de verkeerde mensen de macht. Hoe kleiner de gemeenschap, hoe duidelijker zichtbaar dat we bij de verkeerde een pet op het hoofd hebben gezet. De vijand is de ambtenaar bij de kinderopvang die aan zzp’ers van al hun opdrachtgevers een schriftelijke verklaring vraagt voor ze een kind kunnen inschrijven.

Mijn vriendin is zwanger. Het angstvisioen is dat ze de verloskundige bij de rotonde stoppen om te kijken ze wel de juiste papieren bij zich heeft. Ik lees Lucie van Roosmalen (5) en Leah van Roosmalen (3) weleens voor uit de dierenverhalen van Toon Tellegen. Misschien moet ik daarmee stoppen want ik word depressief van types als ‘slak’ en ‘krekel’, die elke mogelijkheid aangrijpen om de ijverige mier tegen te werken.

