Celstraffen geëist tegen leiding filterfabriek AAF in Emmen

Tegen een operationeel directeur en een fabrieksmanager van luchtfilterfabriek AAF International uit Emmen zijn donderdag celstraffen geëist van elk 18 maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Werknemers van een afdeling op de fabriek, die sinds 2018 gesloten is, beschuldigen hun leidinggevenden ervan nalatig te zijn geweest, waardoor zij jarenlang zijn blootgesteld aan te hoge concentraties van de (mogelijk) kankerverwekkende stof formaldehyde. Tegen het bedrijf zelf eiste het Openbaar Ministerie een boete van 400.000 euro.

Lees ook het onderzoeksverhaal dat NRC maakte over AAF: Na elke werkdag hadden de fabrieksarbeiders hoofdpijn en groen haar

De zaak kwam aan het rollen toen een medewerker van AAF in 2017 een melding bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deed. Zij beklaagde zich over de nieuwe groene verf, waarmee glasvezeldekens werden behandeld. Die was zo hardnekkig dat kleding, huid, haar, neuzen en oren nog dagenlang groen bleven. Al eerder waren er al problemen met de ventilatie en veiligheid in de fabriek, waar volgens haar weinig mee gedaan werd.

Daarop brengt de Inspectie SZW in 2018 een bezoek aan de fabriek, waar blijkt dat er geen meetrapporten over gevaarlijke stoffen beschikbaar zijn. Nog geen maand na een tweede bezoek in september is er nog te weinig verbeterd en wordt de fabriek op dwang van de Inspectie gesloten.

Medewerkers krijgen dan pas te horen dat in de jaren ervoor meerdere keren veel te hoge concentraties formaldehyde zijn gemeten. Hoewel sommigen al langer last hebben van hoofdpijn, of een geïrriteerde huid, komt bij de werknemers dan pas het besef dat ze al die tijd zonder voldoende beschermingsmiddelen hebben gewerkt, en daarom mogelijk een groter risico op ziekten als neus- of longkanker lopen.

Schadevergoeding

Vakbond FNV onderhandelde al namens een deel van de ex-werknemers en stelde in juni 2020 een schadevergoeding van 3.500 euro voor. Het gaat hier om ‘angstschade’, vanwege het feit dat zij nu met de angst moeten leven dat ze mogelijk ziek worden door de blootstelling aan formaldehyde.

De advocaten van de twee leidinggevenden van AAF International, fabrieksmanager Danny G. en operationeel directeur Peter E., eisen volledige vrijspraak voor hun cliënten. Ze zijn kritisch op de onderzoeksmethode van een deskundige, die namens Vos Advies meerdere metingen deed in de fabriek en constateerde dat die ruimschoots boven de wettelijke norm zaten. Volgens de getuige-deskundigen die de rapporten heeft bestudeerd, zo zegt de verdediging, ontberen de rapporten eigen observaties en is het onduidelijk hoe de metingen zijn uitgevoerd. „Ik val bijna van mijn stoel. Het is onduidelijk wie wat waar heeft gemeten”, aldus raadsman Anno Huisman.

Toch maanden eerdere waarschuwingen en rapporten al om actie van de fabrieksleiding. Volgens fabrieksmanager G. dééd hij dat ook. Al jaren terug werkte hij aan de richtlijnen, liet hij ventilatoren vervangen, en nam hij mensen aan die meer van veiligheid af wisten, zo beweerde hij.

Luister ook de podcast die NRC destijds maakte over de fabriek in Emmen

Intussen dacht operationeel directeur E., die zich ook bezighield met de Europese activiteiten van het bedrijf, dat G. alles onder controle had. Omdat hij naar eigen zeggen „wel vier of vijf jobs had”, vertrouwde hij op zijn teams, waaronder G. Daarom kon hij „niet alles tot in detail lezen” wat hem werd toegestuurd. Ook niet het rapport dat hij van G. kreeg, met de vraag of ze dat eens konden doornemen. „Ik had geen escalatie gezien.”

Beide mannen zeggen ook dat ze lang niet wisten dat het om de stof formaldehyde ging. Daarnaast wisten ze tot 2017 niet dat de stof kankerverwekkend was. Het lijkt erop dat de focus van de fabriek lag op de uitstoot in de buitenlucht, omdat het bedrijf bezig was met het krijgen van een milieuvergunning, en minder op het gevaar voor de medewerkers.

Stress en werkdruk

Het is nog de vraag wie van de gedaagden precies waar verantwoordelijk voor was en of er adequaat gereageerd werd op de rapporten. Zowel A. als G. kampten met „veel stress en een langdurig hoge werkdruk”. G.: „Dan had je wat voor elkaar gekregen, en dan kwam er een reorganisatie waardoor er weer mensen weggingen of ziek werden.”

Ook wijst de verdediging op het „falen” van toezichthoudende organen. AAF zou er vanuit mogen zijn gaan dat de afgegeven certificaten over de jaren een goede kwaliteitscheck waren. Daar was de officier van justitie het niet mee eens: de verantwoordelijkheid blijft bij het bedrijf.

De zitting wordt 11 februari voortgezet, twee weken later volgt het vonnis.