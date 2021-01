Caroline Reeders nieuwe directeur Atlas Contact

Caroline Reeders, de huidige directeur van Athenaeum Boekhandel, wordt de nieuwe directeur van uitgeverij Atlas Contact, een van de grotere literaire uitgevers van Nederland. Het is een opvallende stap omdat Reeders net een reorganisatie bij de Athenaeum Boekhandels achter de rug heeft waarbij gedwongen ontslagen vielen en waarbij een filiaal werd gesloten. De boekhandel leed afgelopen jaar tijdens de coronacrisis veel verlies, een exact getal wil Reeders niet geven.

Reeders was in 2017 al een tijdje commercieel directeur bij Atlas Contact, in een tijd dat de uitgeverij in een roerige periode zat toen de uitgeef-directeur Mizzi van der Pluijm was vertrokken. „Ik heb de mensen die er werken toen goed leren kennen in een tijd van ontreddering. Atlas Contact is een mooie en bijzondere uitgeverij zowel in de breedte als in de top”, zegt Reeders door de telefoon.

Spui-locatie

Bij de uitgeverij, die al enige tijd zonder directeur zit, wil ze haar kennis inzetten over boekhandels. „Bij uitgeverijen en ook bij mijzelf, bestaan bepaalde opvattingen over wanneer en hoe je een boek brengt bijvoorbeeld. Die sluiten niet altijd aan op de realiteit en de behoefte van de boekhandel en de lezers. Uitgevers gaan nog te veel uit van een bepaald moment. Sommige titels moeten het meer van de constante lezers hebben en daarin onderschatten ze de rol van de boekhandel.”

Niemand kan zeggen hoeveel boekhandels het gaan redden komend jaar, maar voor Athenaeum heeft ze goede hoop. „De komende honderd jaar zitten we hier nog op het Spui en ik ben blij met de twee winkels die we in Amsterdam-Zuid hebben gekocht. Net als in Haarlem bleek tijdens de coronacrisis hoe belangrijk het is dat je een band hebt met je buurt.”

Reeders is dan ook wat haar betreft dan ook geen kapitein die een zinkend schip verlaat. „Ten eerste zinkt het schip niet. Ten tweede heb ik mijn vertrek zorgvuldig getimed. De reorganisatie hebben we 1 januari afgerond en 1 maart gaat alles in werking.” Reeders vertrekt zelf bij Athenaeum op 1 april en start op 1 mei als de nieuwe directeur van Atlas Contact.