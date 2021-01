Alles in Park Sonsbeek is weelde en grootsheid

Deze serie is niet bij toeval ontstaan in een tijd die we ons straks misschien gaan herinneren aan de hand van de plekken waar we nog wél heen konden. En niet aan de hand van de beperkingen of de platte werkelijkheid van ons scherm, waarop we zo goed en zo kwaad als het gaat contact proberen te houden met collega’s en de rest van de wereld.

Een mens heeft ruimte nodig, om te bewegen en om te ademen. Vrij naar Humphrey ‘Casablanca’ Bogart zeg ik: gelukkig hebben we altijd onze parken nog. Waar de winkelstraten leeg zijn, vormen parken plotseling het kloppend hart van de stad.

Over deze serie

Nederland kent vele mooie parken en tuinen, van kloostertuin tot schooltuin en van paleistuin tot rosarium. Sinds de coronacrisis worden die drukker bezocht dan ooit. Maar wat zie je als je zo’n park of tuin bezoekt? Wat is de geschiedenis? Wat waren de ideeën achter een bepaalde aanleg? In ‘Parkzicht’ schrijft Wim Pijbes de komende maanden over Nederlandse tuinen en parken. Wim Pijbes is oud-directeur van het Rijksmuseum. Momenteel is hij directeur van de Stichting Droom en Daad, een in 2017 opgericht vermogensfonds dat investeert in het cultureel aantrekkelijker maken van Rotterdam.

En wat blijkt? Het is er aangenaam en iedereen vindt er het zijne. Nu de horeca ook nog eens gedwongen dicht blijft, of gereduceerd wordt tot een to go, is onze consumptieverslaving terug bij af. Buiten is het nieuwe binnen.

Wie dat als muziek in de oren klinkt, spoedde zich naar Park Sonsbeek in Arnhem, misschien wel de groenste stad van Nederland. Dat deed ook Jacob van Lennep in de zomer van 1823. In de heruitgave uit 2018 (bezorgd door Geert Mak en Marita Matthijssen) van het dagboek van zijn voetreis, lees ik dat de auteur onder de indruk is van de nieuwe aanleg van het park. „Ontelbaar veel geld wordt hier uitgegeven. Bergen worden vereffend, dalen opgevuld, twee harde wegen aangelegd, vijvers en waterpartijen gegraven, beken geleid, huizen gebouwd of verbouwd, oranjerieën in orde gemaakt, hardstenen broeikassen tegen de hoogtes geplaatst, kortom alles is hier weelde en grootsheid.”

Buitenleven

De aanstichter van dit alles was baron H.J.C.J. van Heeckeren, die in 1821 door de samenvoeging van meerdere kleinere landgoederen als nieuwe eigenaar een groots landschappelijk park schiep. De baron was na een militaire loopbaan, waarin hij onder Napoleon vocht, na diens Russische veldtocht getrouwd met de Amsterdamse bankiersdochter Elisa Hope en had zijn zinnen gezet op het Gelderse buitenleven. Voor de invulling van zijn ‘weelde en grootsheid’ die Van Lennep zo treffend omschrijft, werd een passende architect gevonden. En hoewel de tekeningen zijn verdwenen, wordt het ontwerp van Sonsbeek toegedicht aan J.D. Zocher jr. De romantische waterval met grot, die voor het destijds fenomenale bedrag van 70.000 gulden werd gerealiseerd, de 28 meter hoge belvédère uitkijktoren met wenteltrap, de vijver en het hertenkamp, overal herken ik ook tegenwoordig nog de hand van Zocher.

In 1899 verwierf de stad Arnhem Sonsbeek, precies om de redenen die wij nu ook belangrijk vinden, en stelde het open voor publiek. Het is nauwelijks voor te stellen dat deze transactie destijds bijna de helft van de gemeentelijke jaarbegroting besloeg. Daarvoor was een bestuurder met visie verantwoordelijk, ingenieur J.W.C. Tellegen, die later burgemeester van Amsterdam zou worden. Deze onvermoeibare Tellegen was een groot parkliefhebber, hij zou in de hoofdstad de basis leggen voor de fraaie stadsaanleg die gaandeweg wereldfaam zou krijgen als Amsterdamse School.

Zijn verdienste voor Sonsbeek wordt geëerd met een typisch Nederlands fenomeen, een bescheiden herinneringsbank. Verspreid in parken in ons land kom je deze functionele monumenten tegen, opgedragen aan burgemeesters, notarissen, een geneesheer-directeur of zoals hier het voormalige hoofd van de dienst gemeentewerken. Parken bieden de juiste omgeving voor deze uitingen van ingetogen verering.

Sonsbeekmethode

Tegenwoordig is Sonsbeek een rijksmonument en wordt het op drukke dagen bezocht door duizenden wandelaars, verliefde stelletjes, vogelspotters, bootcampers en rustzoekers. En dat al deze uiteenlopende bezoekers en belangen zich over het algemeen goed met elkaar verdragen is te danken aan wat inmiddels de ‘Sonsbeekmethode’ heet.

Boswachter Jeroen Glissenaar, die zelf in het park woont, legt het me uit. Het komt erop neer dat ieder stadspark erbij gebaat is dat de gebruikers van een park worden ingeschakeld om het beter te maken voor iedereen. Bij Sonsbeek zijn kennis van en liefde voor het park door toegewijde burgers aangewend om een gezamenlijke visie te ontwikkelen, die de kwaliteit en vervolgens ook de betrokkenheid van alle gebruikersgroepen verhogen. Wat ooit begon als romantische droom van een baron, opengesteld voor de gemeenschap door een visionair ambtenaar, is dankzij betrokken burgers en de Sonsbeekmethode nu een monumentaal park voor ons allemaal.