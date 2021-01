Alleen de rijke patiënten baadden zonder publiek

Ziekte en armoede hebben de handen ineengeslagen om het leven van Christine Lavant tot een kruisweg te maken en in 1935 is ze zover dat ze zich laat opnemen in de psychiatrische inrichting van Klagenfurt. Voor haar zelfmoordpogingen kan de twintigjarige vrouw geen verklaring geven. Hysterie waarschijnlijk, dan wil een kuur met arsenicum nog wel eens helpen, tenzij ze liever een dwangbuis heeft?

Tien jaar later zal Lavant haar ervaringen met de psychiatrie beschrijven in Aantekeningen uit het gesticht. Ze onthult onder meer het grote klassenbewustzijn van de patiënten, dat onderlinge solidariteit in de weg staat. De elite bestaat uit patiënten eerste klasse, het zijn dames die een hoge opleiding hebben genoten of uit een hoger milieu komen, zoals ‘de koningin’ met haar hatelijke opmerkingen.

Ook de tweedeklas-patiënten vormen ‘een gesloten kring’. Die zijn minder voornaam, maar hebben altijd nog een familie die voor hun opname betaalt. De derde klasse wordt behandeld op kosten van de gemeenschap en daartoe behoort de ik-figuur, in wie we hoogstwaarschijnlijk Lavant mogen herkennen, het negende kind uit een mijnwerkersgezin. De ik-figuur heeft een gratis huishoudopleiding in een klooster gekregen, is niet ontwikkeld maar kan wel lezen en schrijven, en dat doet ze als een bezetene, tot vermaak van de forensisch psychiater: ‘Tja, beste meid, die gewoonten zul je natuurlijk moeten afleren. Schreiven met e-i zeker hè [...]’

Wanneer ze om rustiger te worden een dagelijks warm bad krijgt voorgeschreven, moet ze haar tranen bedwingen. Hoe zou de geneesheer-directeur kunnen begrijpen ‘dat iemand uit mijn kringen zich geen grotere weldaad kan voorstellen dan een dagelijks bad?’ De keerzijde is dat patiënten zich nu verdringen om haar tijdens het baden gade te slaan; alleen ‘de betalenden mogen in bad met de deur dicht’.

Armoedzaaier

Het besef dat ze voortdurend geobserveerd wordt – door verplegend personeel en wantrouwende medepatiënten – en het onophoudelijk rumoer door aanvallen van waanzin her en der, putten de ik-figuur, in combinatie met de minachting die ze als armoedzaaier ervaart, volledig uit.

De gesprekken die ze optekent laten er geen twijfel over bestaan dat ze tussen ernstige gevallen zit, maar de ik-figuur zelf komt eigenlijk tamelijk ‘normaal’ over. Huilbuien, angsten en een intens gevoel van nietswaardigheid zijn haar probleem, maar haar realiteitszin is niet aangetast; scherp observeert zij – ook zij – haar omgeving en zichzelf.

Lavant, pseudoniem van de Oostenrijkse schrijfster Christine Thonhauser (1915-1973), was tijdens haar leven vooral bekend als dichteres. De bondige, precieze en intense prozastijl van Aantekeningen uit het gesticht heeft in Ria van Hengel een ideale vertaalster gevonden. Dit boekje van negentig bladzijden, dat tijdens Lavants leven ongepubliceerd bleef, is een nietig kijkgaatje waardoorheen je een aangrijpend toneel bespiedt. Bij alle klasseverschil is er ook een opvallende overeenkomst tussen de patiënten, noteert de ik-figuur. Op het gezicht van ‘de grootste armoedzaaiers’ en de ‘heel voornamen en afstandelijken’ verschijnt dezelfde uitdrukking wanneer er artsen binnenlopen: ‘zo’n blik vol verwachting en onbeschrijflijke hoop [...] alsof er heilanden binnenkomen [...] Zeker is dat ook ik er dan zo uitzie’.



Christine Lavant: Aantekeningen uit het gesticht. (Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus). Vert. Ria van Hengel. Vleugels, 94 blz. € 22,90 Aantekeningen uit het gesticht. (Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus). Vert. Ria van Hengel. Vleugels, 94 blz. € 22,90 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 januari 2021