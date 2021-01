Ajax verslaat FC Twente met 1-3 dankzij Huntelaar

Ajax heeft dankzij Klaas-Jan Huntelaar de uitwedstrijd tegen FC Twente gewonnen. Huntelaar maakte in de 90e en de 91e minuut bij een gelijke stand twee belangrijke doelpunten (1-3).

Huntelaar, die in de belangstelling staat van Schalke 04, kwam in de 89ste minuut in het veld. Sébastien Haller kopte Ajax in de zevende minuut op voorsprong. Ajax miste vervolgens kans op kans en zag Julio Pleguezuelo in de 84ste minuut gelijkmaken.

Ajax had niet voldoende aan 19 doelpogingen voor een tweede treffer, maar werd in de slotfase dus gered door de 37-jarige Huntelaar. Ajax verstevigde de koppositie van de Eredivisie en heeft nu 3 punten meer dan Feyenoord en Vitesse. PSV volgt op 4 punten. Ajax ontvangt zondag Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA.(ANP)