Afgestofte dichter Dickinson wordt vrije vrouw

Serie Dickinson Van: Alena Smith. Met: Hailee Steinfeld, Toby Huss, Ella Hunt, Jane Krakowski. Apple TV+, twee seizoenen van tien afleveringen. ●●●●●

De Amerikaanse dichter Emily Dickinson (1830-1886) was naar verluidt een depressieve kluizenaar wiens werk pas na haar dood bekend werd.

Niet meteen een gegeven waar je een speelse tv-serie op kunt baseren, zou je denken. Showrunner Alena Smith zag iets wat anderen niet zagen en besloot om het levensverhaal van Dickinson om te bouwen tot een tragikomisch coming of age-verhaal vol met liefde, lust en verraad. Dickinson is gemaakt voor streamingdienst van Apple TV+, bekend van onder andere comedyserie Ted Lasso en de opzichtige sluikreclame voor Apple-producten.

In de serie leren we Emily Dickinson kennen als een rebelse twintiger die excentriek en sociaal onhandig is, maar ook vol levenslust zit. Ze botst regelmatig met haar ouders, die hopen dat ze eindelijk eens een man vindt om mee te trouwen. Ondertussen is het voor de meeste mensen in het plaatsje Amherst, Massachusetts geen geheim dat ze een getalenteerde dichter is.

Ondanks de historische setting kiezen Smith en haar schrijvers voornamelijk voor fictie. Daarnaast wordt er constant gebroken met de conventies van het genre. De aankleding mag dan weelderig en traditioneel zijn, de serie zit verder vol met moderne invloeden en surrealistische momenten. Zo praten de jonge personages als moderne millennials („Jij bent zo woke”) en zijn er volop verwijzingen naar maatschappelijke thema’s van nu. De soundtrack is ook nog eens volgestopt met popmuziek en hiphop. Emily stapt soms ook in een koets van de Dood zelf, gespeeld door rapper Wiz Khalifa.

Actrice en zangeres Hailee Steinfeld heeft vanaf het begin grip op haar lastige rol en balanceert knap tussen humor en drama. Het ene moment treurt ze om een verborgen liefde waar niemand iets over mag weten, even later praat ze tijdens een hallucinatie met een levensgrote bij.

Na een vermakelijk maar ook onevenwichtig eerste seizoen komt de serie in het tweede seizoen in stabieler vaarwater terecht. Aan het begin van de eerste nieuwe aflevering maakt een voice-over duidelijk dat er vanaf dit punt in het verhaal weinig bekend is over het echte leven van Dickinson. „De waarheid zit wellicht verborgen in haar gedichten”, zegt Steinfeld. Die gedichten verschijnen iedere aflevering in beeld tijdens cruciale momenten. De rest van het verhaal mag dan grotendeels fictie zijn, het bestaande werk van Dickinson wordt volop uitgelicht, iets wat niet gebeurde toen ze leefde.

Terloops anachronistisch

In de serie worstelt ze met de keuze of ze haar werk wil laten publiceren. De meeste gedichten zijn geschreven voor haar grote liefde (en schoonzus) Sue, maar Dickinson snakt uiteindelijk naar meer erkenning. Samuel Holmes, een charismatische hoofdredacteur van dagblad The Springfield Republican, biedt haar een groot podium en de kans op roem aan. Holmes heeft trekjes van tech-topmannen als Mark Zuckerberg. Het voormalige bedrijfsmotto van Facebook („Move fast and break things”) is hier van toepassing op de krantenwereld van de negentiende eeuw. Dit soort moderne verwijzingen komen regelmatig voorbij: personages praten over influencers en het ‘cancelen’ van slechte mannen.

Net als het succesvolle Bridgerton van Netflix is de wereld van Dickinson kleurrijker en diverser dan de meeste kostuumdrama’s. Beide series willen een inclusiever beeld van de wereld tonen, meer in lijn met de waarden van de huidige tijd. De schrijvers maken in het tweede seizoen daarom ook meer ruimte voor Afro-Amerikaanse personages. De Amerikaanse burgeroorlog staat op het punt te beginnen en slavernij is dan ook een terugkerend discussie-onderwerp. Een serieuze verhaallijn over de zwarte hulp Henry (Chinaza Uche) krijgt echter te weinig kans om te ademen en botst net iets te hard met de speelse momenten. Een derde seizoen is al aangekondigd, dus ruimte om dit aspect beter uit te werken is er.

Tot nu toe weten weinig series op de streamingdienst van Apple echt door te breken bij een groot publiek. Dickinson is dat wel gelukt, samen met het uitstekende Ted Lasso. Met het tweede seizoen verstevigt de serie die positie. Een groot voordeel van de historische setting: in tegenstelling tot andere Apple-producties is de iPhone hier in geen velden of wegen te bekennen.