Onderzoek ingesteld naar Viruswaarheid na ‘misleidende’ brief aan huisartsen

De Inspectie Gezondheidszorg stelt een onderzoek in naar een brief van de actiegroep Viruswaarheid aan huisartsen. Daarin wordt gesteld dat huisartsen strafrechtelijk kunnen worden vervolgd wanneer ze cliënten niet informeren over een reeks vermeende bijwerkingen van twee coronavaccins. Vermoedelijk hebben duizenden huisartsen in Nederland de brief de voorbije dagen ontvangen.

In de brief worden enkele extreme, vermeende bijwerkingen genoemd, waarvan niet is aangetoond dat ze iets met de twee mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna te maken hebben. De Inspectie spreekt van een „misleidende” brief. Het document is ondertekend door het ‘Artsen Team Viruswaarheid’. Een woordvoerder van de Inspectie zegt dat wordt onderzocht of er inderdaad artsen betrokken zijn bij het versturen van de brief. De woordvoerder wil niet zeggen welke consequenties dat eventueel voor die artsen kan hebben.

Dat huisartsen aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de vaccinaties is volgens de LHV onjuist

Volgens aanvoerder Willem Engel van Viruswaarheid is de brief niet bedoeld als „angstmiddel”. Hij vindt dat er meer discussie moet komen over de bijwerkingen van coronavaccins. Proefpersonen die de mRNA-vaccins kregen toegediend, rapporteerden over het algemeen alleen milde bijwerkingen zoals vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn.

Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn de meeste huisartsen niet verontrust geraakt door de brief. „Die kan gelijk de kattenbak in, zeggen de meesten”, aldus een woordvoerder. Dat huisartsen aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de vaccinaties is volgens de LHV onjuist. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de LHV laten weten dat het huisartsen vrijwaart van eventuele schade, en aanspraken door derden als gevolg van bijwerkingen van vaccins.

Lees ook: Viruswaarheid: Ga niet in discussie

Privéadressen

Artsenfederatie KNMG bracht donderdag ook een reactie uit op de brief van Viruswaarheid. „De KNMG benadrukt dat met deze brief ten onrechte wordt geprobeerd artsen angst in te boezemen om medewerking te verlenen aan het Rijksvaccinatieprogramma tegen Covid-19.” De KNMG schrijft het „zorgelijk” te vinden dat artsen de brieven soms op hun privéadres hebben ontvangen. De LHV vermoedt dat Viruswaarheid een adressenbestand van de Kamer van Koophandel heeft gekocht waar ook privéadressen van huisartsen in staan.

Het is de bedoeling dat huisartsen bewoners van kleinschalige verpleeghuizen gaan vaccineren met het mRNA-vaccin van Moderna. De grote bulk van vaccinaties door huisartsen moet gebeuren met het nog goed te keuren vaccin van AstraZenica. Dat is geen mRNA-vaccin.