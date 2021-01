Zeker 80 doden bij gewapende aanval in Ethiopische grensregio

Zeker tachtig burgers zijn dinsdag om het leven gekomen toen zij werden aangevallen door tientallen gewapende mannen in de regio Benishangul-Gumuz bij de Ethiopische grens met Soedan. Wie verantwoordelijk is voor de gewelddadige aanval is nog onbekend. De westelijke regio herbergt meer dan tachtig etnische groeperingen. „Deze aangrijpende moorden moeten stoppen”, zegt een woordvoerder van de Ethiopian Human Rights Commission woensdag tegen persbureau Reuters. Hij roept de autoriteiten „voor de zoveelste keer” op om de veiligheid in het gebied te verbeteren.

Getuigen meldden dat er veel vrouwen en kinderen onder de slachtoffers zouden zijn, aldus persbureau AP. Sommige van de lichamen zouden nog altijd niet zijn weggehaald.

De regio heeft in de afgelopen jaren veel mensen aangetrokken uit de naburige Amhara-regio. Leden van de etnische groepering Gumuz zien de nieuwe bewoners echter liever weer vertrekken en klagen dat hun vruchtbare land wordt ingepikt. Hetzelfde gebied was afgelopen maand ook het doelwit van een bloedige aanslag, waarbij tussen de honderd en tweehonderd mensen werden gedood. Etnisch geweld vormt een grote uitdaging voor de Ethiopische premier Abiy Ahmed, die de regio een dag daarvoor had bezocht. Hij sprak toen van de noodzaak om een einde te maken aan de moorden.

De aanvallen lijken los te staan van het dodelijke conflict in de noordelijke Tigray-regio, waar Ethiopische milities vechten tegen regionale troepen. De autoriteiten zeiden woensdag dat het leger drie leden van de voormalige Tigray-regering heeft gedood, onder wie de Ethiopische oud-minister van Buitenlandse Zaken Seyoum Mesfin. Vijf anderen gevangen zijn genomen, omdat zij zouden hebben geweigerd zich over te geven aan het leger. De autoriteiten claimden eind november de overwinning, na een maandlang gevecht met honderden doden tot gevolg.