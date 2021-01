WWF: meer dan 43 miljoen hectare bos vernietigd sinds 2004

Meer dan 43 miljoen hectare bos of natuurgebied is tussen 2004 en 2017 vernietigd in Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Dat is ruim tien keer de oppervlakte van Nederland. Het Wereld Natuur Fonds heeft in kaart gebracht wat de 24 grootste „ontbossingsfronten” zijn, in een woensdag gepubliceerd rapport. Die natuurgebieden die verdwijnen worden daarna gebruikt voor landbouw of infrastructuur.

In de ‘top-24’ staan vijf gebieden in het Amazoneregenwoud, verschillende regenwouden en natuurgebieden in Centraal- en Oost-Afrika, en de bossen in de delta van de Aziatische Mekong-rivier. Ook Borneo en Sumatra haalden de lijst omdat daar veel ontbost is. Bij het platbranden of kappen van natuur gaan de leefgebieden van allerlei wilde diersoorten verloren. Met name in de Amazone is een „een alarmerende afname van populaties wilde dieren te zien”, schrijft WWF.

Zuid-Amerika gaat voorop in de ontbossing. „Even was sprake van een lichte afname van ontbossing”, zegt WNF-medewerker Merijn van Leeuwen. „Maar de laatste jaren neemt het vooral in Zuid-Amerika weer toe.” Ook het aantal plekken waar belangrijke natuurgebieden vernietigd wordt neemt wereldwijd toe: „In 2015 stelden we elf ‘hotspots’ vast. In 2020 zijn dat er 24.”

„Een van de grootste oorzaken van ontbossing in tropische gebieden is de grote vraag uit Europa naar palmolie, soja voor veevoer en cacao”, zegt Van Leeuwen bij het verschijnen van het rapport. Nederland is binnen de EU het belangrijkste import- en doorvoerland voor soja, palmolie en cacao die verbouwd zijn op ontboste percelen. „We moeten onze boodschappen kunnen doen in de wetenschap dat hier niet voor ontbost is. Daar is stevige Europese wetgeving voor nodig.” Ook zou er volgens WNF een „flink budget” moeten komen „om landen te helpen ontbossing te stoppen.”