Wordt een popster de nieuwe president van Oeganda?

Morgen wordt in Oeganda mogelijk voor het eerst in 35 jaar een nieuwe president gekozen. Het gaat tussen huidige leider Yoweri Museveni en popster Bobi Wine. De jonge muzikant is een fenomeen: van jongen uit de getto tot stem van het volk. Buitenlandredacteur Maral Noshad Sharifi interviewde hem toen hij een concert gaf in Nederland.