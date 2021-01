Waar blijft ons eigen academisch vaccin-centrum?

In het maatschappelijk debat over infectieziekten en vaccinaties zijn tot nu toe belangrijke problemen onderbelicht gebleven. Dit betreft allereerst het ontbreken van het inzicht bij overheid en publiek, dat de universitaire opleiding, het onderwijs en het onderzoek naar vaccins en naar vaccinbereidheid lacunes vertonen en versterkt moeten worden om beter te reageren op nieuwe uitbraken van infectieziekten.

Han van den Bosch is verbonden aan de sectie Vaccins van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM), Ronald de Groot is Em. Hoogleraar Kindergeneeskunde (Radboudumc Nijmegen), Hans Rümke is oud-klinisch vaccinoloog en oud-directeur van het Universitair Vaccin Centrum Rotterdam.

Nederland heeft een lange traditie van universitair onderzoek naar vaccins bij mens en dier. Excellent onderzoek naar de ontwikkeling van vaccins tegen malaria, tuberculose, virale infecties inclusief hiv/aids, parasitaire infecties en bacteriële infecties vindt plaats binnen de universitaire centra. Daarnaast zijn in Nederland een tweetal grote internationale bedrijven gevestigd die vaccins ontwikkelen, respectievelijk voor de mens (Janssen Vaccines in Leiden) en voor dieren (MSD Animal Health in Boxmeer). Sinds 2013 is het preklinische onderzoek naar de ontwikkeling van vaccins door het RIVM ondergebracht in het te privatiseren bedrijf Intravacc. Excellente expertise is beschikbaar op het terrein van epidemiologie en modellering van infectieziekten en van de farmaco-economie. Specifieke deskundigheid op het gebied van vaccinatie in de volle breedte bestaat in Nederland alleen binnen het RIVM, maar heeft als overheidsinstituut echter te maken met beperkingen bij de uitvoering van onderzoek en bij de samenwerking met farmaceutische bedrijven en universiteiten.

Monopolie van het RIVM

Wij moeten tot onze spijt vaststellen dat het academisch onderzoek naar vaccins in Nederland versnipperd is en dat een academisch vaccin-centrum ontbreekt, evenals een sterke publiek-private samenwerking. Hierdoor worden niet alleen kansen gemist om het onderzoek te versterken, maar zijn er buiten het RIVM ook tekorten aan academisch geschoolde vaccin-experts. Onderwijs en voorlichting over vaccins aan publiek en professionals zijn hierdoor een monopolie van het RIVM geworden, hetgeen ongewenst is. Het RIVM, de universiteiten en het bedrijfsleven zouden veel intensiever moeten samenwerken dan op dit moment. Dit is van belang om uitdagingen breder aan te pakken, zoals het beschikbaar komen van nieuwe vaccins voor het Rijksvaccinatie Programma (RVP), uitbraken van infectieziekten en de afnemende bereidheid tot vaccinatie.

In het Verenigd Koninkrijk is onderzoek naar infectieziektes en vaccins in een beperkt aantal topcentra geconcentreerd in de universiteiten van Oxford (Jenner Institute) en Londen (Imperial College, University College London, London School of Tropical Medicine and Hygiene - LSHTM). Dit heeft geresulteerd in meerwaarde voor het gezondheidsbeleid, de bestrijding van infectieziekten en de vaccin-kennis in het Verenigd Koninkrijk, op maatschappelijk, economisch en wetenschappelijk gebied. Het Jenner Instituut is wereldleider op het terrein van vaccin-ontwikkeling en vaccin-studies door bundeling van excellent onderzoek. De snelle ontwikkeling van het Oxford-vaccin tegen Covid-19 illustreert de maatschappelijke waarde van concentratie van kennis over vaccinaties binnen één excellent academisch instituut en van publiek-private samenwerking.

Een ander voorbeeld van de toegevoegde waarde van centralisatie is het onderzoek naar vertrouwen in vaccins, determinanten van vaccin-weigering en communicatie over vaccins binnen het ‘Vaccine Confidence Project’. In dit interdisciplinaire academische centrum aan het LSHTM, werken onderzoekers met een zeer diverse wetenschappelijke achtergrond samen om het wereldwijde (gebrek aan) vertrouwen in vaccins te bestuderen maar ook om mogelijke interventies te ontwikkelen. Ook in Nederland is de vaccinatie-bereidheid geen vanzelfsprekendheid meer, en levert het samenbrengen van onderzoek op dit terrein binnen een academisch instituut voor vaccinatie grote maatschappelijke en wetenschappelijke voordelen op.

Krachten bundelen

Ons voorstel voor de oprichting van een universitair vaccin-instituut waarin toponderzoekers op het gebied van vaccins met elkaar samenwerken is niet nieuw; in 2013 werd op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, al een dergelijk plan opgesteld. Volgens dit plan zouden hoogstaand en innovatief vaccinonderzoek en -ontwikkeling gebundeld worden en faciliteiten beschikbaar gesteld voor productie van vaccins en voor vroege klinische studies naar veiligheid en effectiviteit. Helaas bleek er onvoldoende bereidheid te zijn vanuit de overheid om een dergelijk instituut financieel mogelijk te maken, maar wellicht biedt de huidige Covid-19-pandemie nieuwe kansen.

Het RIVM, de universitaire centra en het bedrijfsleven zouden hun krachten moeten bundelen om te borgen dat Nederland weer een internationaal gerespecteerde rol kan spelen in vaccin-onderzoek en -ontwikkeling. Op de langere termijn moeten het onderwijs, de opleiding, het onderzoek en de voorlichting over infectieziekten en vaccins versterkt worden door deze onder te brengen in een onder de KNAW ressorterend multidisciplinair onderzoeksinstituut. Dit resulteert niet alleen in maatschappelijke maar ook in wetenschappelijke en economische meerwaarde. Wij stellen voor dat de betrokken ministeries gezamenlijk de infrastructuur voor infectieziekten en vaccinonderzoek in Nederland versterken door de financiering van een Universitair Vaccin Instituut mogelijk te maken, bijvoorbeeld uit het Nationale Groeifonds. Op deze manier kan Nederland zich veel beter voorbereiden op een volgende pandemie.