Vorig jaar 115 ton cocaïne onderschept die onderweg was naar Nederland

Afgelopen jaar is 115.000 kilo cocaïne onderschept die onderweg was naar Nederland. Bijna de helft daarvan (48.000 kilo) werd door de Nederlandse Douane tegengehouden op Schiphol en in de zeehavens. De rest werd in beslag genomen door diensten in het buitenland waarmee de Nederlandse autoriteiten samenwerken, meldt de Douane woensdagochtend. Er zijn ook duizenden pakketjes met synthetische drugs aangetroffen.

De hoeveelheid drugs die in Nederland in beslag werd genomen, steeg met 24 procent, aldus de Douane. Het zou steeds beter lukken om verboden middelen op te sporen. Er is betere apparatuur beschikbaar, zoals geurdetectiecontainers, en meer gecontroleerd. Ook werden meer „slimme software en algoritmes” ingezet. Zo kon de dienst vooraf effectiever inschatten welke zeecontainers gecontroleerd moeten worden. Dit soort technologie zal in de toekomst nog vaker worden gebruikt, kondigt de Douane aan.

De verbeterde samenwerking met opsporingsinstanties in het buitenland speelt ook een grote rol in de toename van de in beslag genomen hoeveelheid drugs. Er worden gegevens uitgewisseld met diensten in Zuid-Amerika (waar veel cocaïne geproduceerd wordt), de Verenigde Staten en België. De Douane zegt dat zo in het afgelopen jaar smokkelnetwerken zijn opgerold en ook leveringen aan andere landen dan Nederland zijn onderschept.

De komende tijd zal de Douane zich meer richten op Nederlands drugs voor de buitenlandse markt, zegt directeur-generaal Nanette van Schelven. „Wij willen eenzelfde rol vervullen als onze internationale partners als het gaat om in Nederland gefabriceerde pillen. We onderscheppen de drugs het liefst bij de bron.”