Visa staakt miljardenovername techbedrijf Plaid om mededingingsbezwaren

De beoogde samensmelting van creditcardmaatschappij Visa en technologiebedrijf Plaid gaat definitief niet door. Dat melden de Amerikaanse bedrijven woensdagochtend in een gezamenlijke verklaring. Visa kondigde een jaar geleden de overname ter waarde van 5,3 miljard dollar (destijds 4,75 miljard euro) aan, maar kreeg in de tussentijd geen toestemming van de Amerikaanse overheid. Die vreest voor oneerlijke concurrentie in de betaalmarkt.

Visa-topman Alfred Kelly zegt ervan overtuigd te zijn dat zijn bedrijf de overname had kunnen afdwingen via de rechter. Volgens hem zijn de diensten van Visa en Plaid, een fintechbedrijf dat bankrekeningen koppelt aan apps voor geldzaken, „complementair en niet concurrerend”. Toch wil de bestuursvoorzitter naar eigen zeggen „langdurige en complexe rechtszaken” voorkomen en dus wordt de fusie gestaakt. Wel blijven de twee bedrijven samenwerken. „Hoewel Plaid en Visa een geweldige combinatie zouden zijn geweest, hebben we besloten om in plaats daarvan met Visa samen te werken als investeerder en partner”, aldus Plaid-oprichter Zach Perret.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde op 5 november aan een civiele mededingingszaak in de Amerikaanse staat Californië te starten om de fusie te voorkomen. Volgens het ministerie is de fusie ongeoorloofd omdat Visa (jaaromzet 23 miljard dollar) hiermee een opkomende concurrent onschadelijk wilde maken waardoor „zijn monopolie werd versterkt of gehandhaafd”, zo laat het woensdag weten. Dat de fusieplannen zijn gestaakt, noemt het ministerie „een overwinning voor Amerikaanse consumenten en kleine bedrijven”.

Plaid werd opgericht in 2013 en wist zich in korte tijd te onderscheiden als koppelaar van financiële apps. Het bedrijf ontwikkelt software (zogeheten API’s) waarmee bankrekeningen worden gekoppeld aan smartphoneapps voor onder meer geldzendingen en onderlinge betalingen, zoals Paypal en Venmo. Plaid is sinds maart ook actief in Nederland, waar het koppelingen bouwde voor ING, Rabobank en ABN Amro.