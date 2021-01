Voltallige legertop veroordeelt bestorming Capitool

NYT: Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell blij met impeachmentprocedure

De Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell vindt dat president Donald Trump rond de bestorming van het Capitool overtredingen heeft begaan waarvoor hij via een impeachmentprocedure kan worden afgezet, meldt The New York Times. Volgens de krant is hij blij dat de Democraten zo’n procedure gaan opstarten, omdat het daardoor makkelijker wordt Trump uit de Republikeinse partij te zetten.

Bij de eerste impeachmentprocedure tegen Trump begin vorig jaar nam McConnell het nog op voor de president en mislukte de poging van de Democraten om hem af te zetten vanwege de Oekraïne-affaire al snel. Maar sinds de verkiezingen is de relatie tussen McConnell en Trump ernstig bekoeld. Nadat McConnell half december aan de president vertelde de verkiezingszege van Joe Biden te erkennen, heeft hij zelfs helemaal geen contact meer met hem gehad.

Voordat de Senaat zich buigt over het afzetten van Trump moet eerst het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden stemmen over de impeachmentbeschuldigingen tegen Trump. Die stemming vindt hoogstwaarschijnlijk deze woensdag plaats en daar volstaat een gewone meerderheid voor.

De Republikeinse fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, staat bekend als bondgenoot van Trump en is persoonlijk tegen impeachment, maar zal geen druk uitoefenen op zijn partijgenoten om tegen te stemmen. Een fractiemedewerker stelt dat een oordeel over het gedrag van Trump „een gewetensvraag” is.

Drie Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden hebben dinsdag gezegd dat ze voor het afzetten van de president zullen stemmen: Liz Cheney, Joh Katko en Adam Kinzinger. Volgens Cheney, de dochter van de voormalige vicepresident, heeft „Trump de meute bijeengeroepen, de meute verzameld en de brand van deze aanval aangestoken”. Het Witte Huis verwacht volgens The New York Times dat meer dan twintig Republikeinen voor impeachment zullen stemmen.