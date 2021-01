Touwtrekken wie als eerste vaccin krijgt

Er liggen al een week 180.000 uitnodigingen voor een corona-vaccinatie klaar, in stapeltjes, met postzegels erop. Maar de werkgevers in de gehandicaptenzorg mogen ze niet versturen, vertelt Johan van Ruyven van de vereniging gehandicaptenzorg. Zij zijn nog niet aan de beurt, terwijl het vaccineren van het personeel in ziekenhuizen en verpleeghuizen al een week loopt.

Het getouwtrek om de schaarse coronavaccins is nu echt begonnen. Tussen de soorten zorgverleners, maar ook tussen de verschillende kwetsbare groepen. In die laatste categorie verbaasde de aanvankelijke vaccinatievolgorde nogal wat deskundigen: waarom zouden jonge mensen (onder de 60 jaar) met een aandoening als astma of diabetes eerder moeten worden gevaccineerd dan zelfstandig wonende ouderen?

Minister Hugo de Jonge (VWS, CDA) heeft die volgorde nu aangepast, blijkt uit de brief die hij woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd: beide groepen komen straks tegelijkertijd aan de beurt.

Evenwichtsoefening

Het is een opvallend wijziging in het coranabeleid, die bovendien laat zien dat De Jonge bij de vaccins een drievoudige evenwichtsoefening aan het doen is. Hij balanceert tussen aan de ene kant de kwetsbaarste personen en aan de andere kant de zwaar belaste zorgverleners. Vervolgens moet hij in de eerste groep bepalen wie het allerkwetsbaarst is en in de tweede groep wie het zwaarst is belast. Over de laatste keuze wordt publiekelijk het meest gediscussieerd.

Want het personeel in de gehandicapteninstellingen zóu als eerste worden ingeënt, tegelijk met het personeel in de verpleeghuizen. Omdat hun bewoners behalve een fysieke of verstandelijke handicap ook vaak een hersen- of hartafwijking hebben. Eerder verouderen en gemiddeld dus kwetsbaar zijn voor het coronavirus. De ‘ring’ om die mensen heen zou ingeënt worden met het Pfizer/Biontech-vaccin, in grote hallen waar de GGD vaccineert.

En toen kwamen de huisartsen

Maar tot hun grote verbazing, vertelt Van Ruyven, kregen dertigduizend verpleegkundigen en ambulancebroeders uit de acute zorg op 2 januari opeens voorrang. De ziekenhuizen hadden zwaar gelobbyd bij VWS en succes gehad. En toen staken de huisartsen hun hand op: wij willen óók gevaccineerd, wij werken ook met Coronapatiënten!. Ook zij schoven omhoog op de lijst, al gaat het niet snel genoeg zeggen ze nu luidkeels.

Dinsdag hoorden Van Ruyven en collega’s dat enkele duizenden bewoners van gehandicapteninstellingen en verpleeghuizen ook gevaccineerd zullen worden, vanaf maandag. Eindelijk, zeiden ze tegen elkaar. „Ze worden in hun eigen woning, door hun eigen instellingsarts ingeënt”, vertelt bestuurder Patricia Smit van gehandicapteninstelling Amarantis. Dáár heeft niemand moeite mee. Want dat is een deel van de allerkwetsbaarste mensen zelf.

Smit: „We zijn nu heel druk met alle toestemming organiseren. Donderdag om 17.00 uur moeten we precies laten weten hoe veel bewoners – van de zevenhonderd in onze drie grote locaties – toestemming geven óf toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger. Die hebben we dan allemaal persoonlijk gebeld. Als ze niet begrijpen wat een vaccinatie is en wat de risico’s zijn dan leggen we dat uit aan hun vertegenwoordiger.”

Dát was opeens heel snel gegaan, vandaar de plotselinge haast. Vrijdag kreeg een aantal grote verpleeghuizen en gehandicaptenorganisaties opeens van VWS te horen dat ze mogen meedoen met een pilot vanaf maandag: op locatie vaccineren, en zo min mogelijk vaccin daarbij verspillen. Smit: „We zijn heel blij want we willen dit al heel lang.”

Vermeend voordringen

Intussen flakkert af en toe de publieke verontwaardiging op over vermeend voordringen. Maandag moest oprichter en directeur van Buurtzorg Jos de Blok zich verantwoorden in het tv-programma Nieuwsuur omdat zijn 15.000 medewerkers zijn opgeroepen voor een prik. Want Buurtzorg is thuiszorg: wijkverpleegkundigen. Geen huisartsen of verpleeghuispersoneel, geen spoedeisendehulp verpleegkundige of gehandicaptenverzorger.

Hoe kan híj er nou weer tussen zijn gepiept? De Blok: „Wij kregen vorige week gewoon een brief van de GGD – dat we ons personeel moesten oproepen om een afspraak te maken voor inentingen. Dus dat hebben we gedaan. Maar toen bleek het animo onder het verpleeghuispersoneel zó veel groter dan verwacht, kennelijk, dat er helemaal nog geen plek was voor ons. We hadden notabene gewoon gezegd tegen de GGD dat we wijkverpleegkundigen zijn. Prima, zeiden ze: komt u maar.”

Inmiddels heeft De Blok, na de ophef over de voorrang voor Buurtzorg, de honderden medewerkers die al een afspraak hebben, gevraagd die af te zeggen. „Wij wíllen helemaal niet voordringen. Hoewel wij overigens ook hele wijkteams hebben die uitvallen door Covid-19.”

Ook bij het ziekenhuispersoneel zijn bij de vaccins harde keuzes gemaakt, vertelt Geertjan Wesseling, hoogleraar longgeneeskunde aan het Maastricht UMC+: „Wij hadden 950 shotjes voor 9000 medewerkers en hebben gekozen voor degenen die het meest met coronapatiënten werken. Maar buiten hen waren er minstens duizend andere medewerkers die net zoveel aanspraak hadden kunnen maken op zo’n shotje. Zwart en wit liggen hier heel dicht bij elkaar.”

Puzzel

Een vergelijkbare puzzel bieden de patiënten van Wesseling, die door hun longaandoening een verhoogde kans om door Covid-19 ernstig ziek te worden of te overlijden. „Ik gun hun ook allemaal snel een vaccin.” Maar het ligt volgens hem niet voor de hand jonge longpatiënten zonder meer voorrang te geven op ouderen zonder aandoening, zoals aanvankelijk het plan was.

Wesseling: „Veel van mijn patiënten onder de 60 jaar zijn door Covid-19 weliswaar een tijdje ziek geweest, maar niemand is bij mijn weten overleden.” De ene longpatiënt is ook de andere niet, zegt de hoogleraar. „Dat gaat van de allerlichtste vorm van astma tot vreselijke COPD. Gaan we dan onderverdelingen maken? En hoe weeg je andere risicofactoren mee? Is de longpatiënt met overgewicht is eerder aan de beurt dan de patiënt zonder overgewicht?”

Baaierd aan risico’s

De baaierd aan risico’s maakt het inderdaad bijzonder lastig te bepalen wie het kwetsbaarst is, zegt Liesbeth van Rossum, hoogleraar interne geneeskunde in het Erasmus MC. „Leeftijd is echt dé factor”, zegt Van Rossum en wijst op een studie die onlangs is verschenen in het vaktijdschrift The Lancet. „De grafiek met sterfte en ernstig verloop daarin gaat steil omhoog vanaf 60 jaar en veel steiler vanaf 70 jaar.”

Dezelfde studie, gedaan onder de ruim vijf miljoen Schotten, bevestigt ook dat mannen meer risico lopen dan vrouwen: „Mannen zonder diabetes bleken even evenveel risico te hebben op een ernstig beloop van Covid-19 als vrouwen mét diabetes.”

Leeftijd en geslacht zijn net als diabetes en overgewicht factoren die optellen tot een verhoogde kans op ernstige zieke en overlijden, zegt Van Rossum. „Eigenlijk zou je al die factoren willen vangen in een algoritme, waarmee je voor elke persoon kunt berekenen hoe kwetsbaar die is.”

De Schotten zijn al begonnen met de ontwikkeling van een app, Shiny genaamd, waarmee je het ziekteverloop van Covid-19 bij iemand met diabetes kunt voorspellen. En dus zou kunnen helpen met kiezen wie je eerst zou moeten vaccineren, zegt Van Rossum. „Het is de vraag of het mogelijk is dit soort voorspellende modellen tijdig gereed te hebben om de huidige vaccinatiestrategieën te ondersteunen.”