Schuldbewuste Asscher overtuigt kiezers nog niet

Lodewijk Asscher en de rest van de PvdA-top hadden zich de jaren na de historische nederlaag van 2017 (van 38 naar 9 zetels) zo voorgesteld: na een jaar uithuilen en excuses voor gemaakte fouten in kabinet Rutte-II, volgde een jaar van herbezinning, gevolgd door wederopbouw en uiteindelijk, bij de verkiezingen van maart 2021, het herstel.

Maar twee maanden voor de verkiezingen waarin de PvdA weer wil winnen, wordt Asscher opnieuw achtervolgd door een spook uit die regeringsjaren met Rutte en de VVD: de Toeslagenaffaire. Als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was hij medeverantwoordelijk voor het „ongekende onrecht” dat gedupeerden was aangedaan, concludeerde een parlementaire onderzoekscommissie vorige maand. Asscher bood daarop zijn excuses aan: „De constateringen over mijn eigen rol zijn pijnlijk en vervullen me met schaamte.”

Op het driedaagse PvdA-congres dat donderdag begint, moet Asscher zijn gezag in de partij bevechten. Vanuit quarantaine: woensdag maakte Asscher bekend dat een van zijn kinderen positief is getest en dat ook hijzelf zich daarom tijdelijk afzondert.

De betrokkenheid bij de Toeslagenaffaire maakt Asscher politiek kwetsbaar, zowel binnen zijn partij als in de verkiezingscampagne. Partijleden stemmen in aanloop naar het congres al over een motie van wantrouwen tegen hem. Indiener Francisca Drijver, lid in Krimpen aan de IJssel, twijfelt „niet aan zijn capaciteiten en ook niet aan de mens Lodewijk Asscher. Maar de kwestie blijft ons achtervolgen, zoals het kwartje van Kok dat ook deed.” Volgens haar zijn de excuses van Asscher „onvoldoende om recht te doen aan het onrecht dat de ouders in de affaire is aangedaan”.

Tefal-politici

De steun voor Asscher blijft groot – ondanks de Toeslagenaffaire. Zo werd een ‘steunmotie’ afgelopen week in korte tijd door honderden PvdA’ers ondertekend. „Feilbaar en oprecht leiderschap waarderen we boven Tefal-politici die wegduiken en dralen”, aldus indiener Pieter Paul Slikker. Hij is raadslid in Den Bosch en werkte jarenlang als campagnemanager. Die ervaring kwam nu van pas: in een paar uur tijd wist hij de gehele Kamerfractie en partijprominenten als burgemeester Ahmed Aboutaleb en oud-partijvoorzitter Hans Spekman achter de motie te krijgen. Slikker: „Ik ben gewoon mijn Whatsapp-lijstje afgegaan.”

Maar ook als Asscher naar verwachting komende zaterdag door het partijcongres tot lijsttrekker gekroond wordt, kan de motie van wantrouwen hem schaden. Het is ongewoon dat een lijsttrekker kort voor de verkiezingen door een deel van zijn eigen partij gevraagd wordt om op te stappen.

Bovendien: de Toeslagenaffaire zal de komende week op de agenda blijven, met eerst een officiële kabinetsreactie en vervolgens een uitgebreid Kamerdebat. Daarbij kan ook Asscher, dankzij zijn rol in Rutte-II en ondanks zijn excuses, een doelwit zijn. Oók van partijen als GroenLinks en de SP, die met de verkiezingen in zicht zoeken naar manieren om zich te onderscheiden van de sociaaldemocraten.

In Den Haag werd de laatste tijd gespeculeerd dat als Asscher zou opstappen over de affaire, dat extra druk zou zetten op het kabinet om hetzelfde te doen. Maar het omgekeerde, realistischere scenario lijkt voor Asscher een grotere uitdaging. Als het kabinet ergens de komende weken valt, zal er onverbiddelijk naar hem gekeken met de vraag: en u?

Daarbij lijken kiezers Asscher zijn rol in de affaire meer aan te rekenen dan andere politici. Een kwart van de kiezers wil dat Asscher vertrekt als lijsttrekker, bleek woensdag uit opinieonderzoek van I&O - 16 procent wil dat van premier Mark Rutte. Ook vindt 18 procent van de PvdA-kiezers dat Asscher weg moet.

Frustratie

Het voedt de frustratie die er rondom Asscher te horen is dat de PvdA-leider vaker aangesproken zou worden over de affaire dan bijvoorbeeld premier Mark Rutte. Staatsrechtelijk is het zittende kabinet verantwoordelijk en Asscher ging niet over de Belastingdienst, klinkt het. En ook als het kabinet valt, blijft Rutte aan als VVD-lijsttrekker en Wopke Hoekstra (Financiën) als CDA-voorman.

Zo dreigt de campagne, die de partij wil laten gaan over hoe Nederland er ná corona uit moet zijn, overschaduwd te worden door fouten uit het verleden en de erkenning dat daarvan geleerd moet worden. Vorige week hoopte Asscher in talkshow M over de campagne en zijn ideeën voor Nederland ná corona te gaan praten. Maar uiteindelijk werd hij een kwartier lang ondervraagd over zijn rol in de affaire.

Slikker ergert zich daar ook aan: „Asscher is de enige die rekenschap heeft gegeven en toch krijgt hij de deksel op de neus.”

Die verantwoording lijkt een rode draad door het partijleiderschap van Asscher te worden. In het twee jaar geleden gepubliceerde boek Opstaan in het Lloydhotel ging hij uitgebreid in op de fouten die hij tijdens kabinet Rutte-II maakte. Op avondjes in het land stelde hij kritische toehoorders geregeld de wedervraag of zíj nooit fouten hadden gemaakt in hun leven: verkeerde inschattingen horen er nu eenmaal bij, het gaat erom wat je daarna doet, zei Asscher dan. In interviews noemt hij die fouten juist zijn kracht: hij heeft ervan geleerd en zou daarom juist geschikter zijn dan andere politici om fouten in de toekomst te voorkomen.

Lees ook: Wie valt wat te verwijten in de toeslagenaffaire?

„Dromen realiseren en fouten maken is beter dan aan de zijlijn staan”, zei Asscher twee jaar terug op een avondje. De komende maanden zal blijken of kiezers die zelfkennis waarderen, of dat de erfenis van Rutte-II een lange last is die de partij in het algemeen en Asscher in het bijzonder blijven meeslepen. In de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van drie peilingen, staat de PvdA op twaalf tot zestien zetels. Het zou winst zijn ten opzichte van de negen zetels van nu, maar alsnog het op één na slechtste verkiezingsresultaat in de partijgeschiedenis.