Rellen na betoging voor overleden arrestant in Brussel, 116 arrestaties

Een protestactie in het noorden van de Belgische hoofdstad Brussel naar aanleiding van de dood van de 23-jarige zwarte arrestant Ibrahima Barrie is woensdag uitgelopen op een confrontatie tussen burgers en de politie. De betogers gooiden voorwerpen en vuurwerk naar agenten en stichtten brandjes bij onder meer een politiebureau aan de Nicolaystraat. Vier politieagenten raakten gewond en in totaal zijn 116 mensen opgepakt, onder wie dertig minderjarigen. Dat meldt de Belgische politie woensdagavond.

Barrie kwam zaterdagavond om het leven nadat hij onwel werd tijdens een politieverhoor. Eerder op de avond wilden agenten hem samen met een groepje mensen op straat controleren. Barrie sloeg op de vlucht maar kon vrij snel worden aangehouden. Tijdens het verhoor verloor de man zijn bewustzijn, even later overleed hij in een ambulance op weg naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar zijn dood loopt nog. Daarbij wordt onder meer een autopsie en een toxicologisch onderzoek verricht, schrijft de Belgische krant De Standaard.

Aanvankelijk begon de protestactie woensdag rustig. Rond 15.00 uur in de middag verzamelden zo’n vijfhonderd actievoerders zich in de Brabantstraat, nabij station Brussel-Noord. Zij droegen borden met slogans zoals „gerechtigheid voor Ibrahima”, „Black Lives Matter” en „stop politiegeweld”. Nadat de meeste mensen volgens afspraak om 17.00 uur vertrokken, bleef een groep demonstranten van zo’n honderd mensen op straat hangen. Zij richtten zich in toenemende mate tegen de politie en vernielden straatmeubilair, de gevel van het politiebureau en zes politievoertuigen. Uiteindelijk moest een waterkanon worden ingezet om de groep uiteen te drijven. „Rond 20.00 uur werd de rust op het hele grondgebied van de politiezone hersteld”, laat een politiewoordvoerder weten. De brandweer werd vier keer opgeroepen, onder meer voor een brand in een winkel.