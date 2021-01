Rapport Ierse commissie oordeelt hard over onbarmhartige behandeling vrouwen en baby’s

Een rapport kan meer zijn dan de 2.865 pagina’s waarop het gedrukt staat, meer dan de 38 hoofdstukken, meer dan de troost die erkenning van feiten biedt. Een rapport kan geschiedenis beschrijven en schrijven, een natie in haar ziel treffen.

Dat is precies wat het Mother and Baby Homes Commission of Investigation Final Report doet met Ierland. Het onderzoekscomité bekeek misstanden in door de Rooms-Katholieke Kerk gerunde tehuizen. Ongehuwde moeders met hun pasgeboren kinderen werden daar ondergebracht, uitgebuit en mishandeld tussen 1922 en 1998, 76 jaar lang.

Dat is vanaf de tijd dat een straatarm Ierland net een onafhankelijkheidsstrijd met de Engelsen en een burgeroorlog achter de rug had, tot en met de tijd dat Ierland als Keltische tijger het economische groeiwonder van de EU was.

In die tijdsspanne leefden 56.000 vrouwen en 57.000 kinderen in de mother and baby-tehuizen die door de onafhankelijke overheidscommissie zijn onderzocht. De jongste vrouwen waren twaalf, meisjes nog, de oudsten in de veertig. „Sommige zwangerschappen waren het gevolg van verkrachting. Sommige vrouwen hadden psychische klachten”, schrijven de onderzoekers in hun eindrapport.

„Echter, de meerderheid van de vrouwen was niet te onderscheiden van de meeste andere Ierse vrouwen van hun tijd. Het enige verschil tussen de vrouwen in de tehuizen en hun zussen, klasgenoten en collega’s was dat zij zwanger raakten zonder getrouwd te zijn.”

Het oordeel over de Ierse maatschappij is hard. De sfeer in de tehuizen was kil en afstandelijk, leefomstandigheden barbaars, begeleiding en voorbereiding om de bevalling volkomen ontoereikend. De babysterfte in de tehuizen lag beduidend hoger dan in de rest van de maatschappij. Circa negenduizend kinderen, 15 procent van het totaal, lieten het leven.

Gruwelijke ontdekking in Galway

Het onderzoek naar de tehuizen was het gevolg van een gruwelijke ontdekking in 2014. Na jaren van speculatie, onduidelijkheid en circa achthonderd ontbrekende overlijdenscertificaten ontdekten onderzoekers bij opgravingen een massagraf bij een tehuis in Tuam (graafschap Galway), bestierd door de Zusters van Bon Secours.

De vrouwen en kinderen werden gestraft door de katholieke kerk, de staat en hun gemeenschap. Alleen de pastoors en autoriteiten de schuld geven is te ongenuanceerd en eenvoudig, oordeelt de commissie. „De vrouwen werden toegelaten tot de moeder en kind-tehuizen omdat ze geen steun hadden van hun families en de vaders van de kinderen”, aldus het rapport, waar vijf jaar aan gewerkt is.

Lees ook deze reportage: ‘Wat vindt de paus van die dode baby’s?’

De Ierse premier Micheál Martin bood woensdag namens de regering zijn excuses aan. „Het regime dat het rapport beschrijft werd ons niet opgelegd door een buitenlandse mogendheid. We deden dit als maatschappij zelf. We behandelden vrouwen buitengewoon slecht. Wij behandelden kinderen buitengewoon slecht”, zei Martin tijdens de presentatie van het rapport. „Als maatschappij omarmden wij een perverse religieuze moraliteit, vol oordelen en controle, die zo schadelijk was.”

Juist de nadruk op de rol van de maatschappij stoort Catherine Corless, de historicus die het schandaal in Tuam blootlegde. Tegen Ierse media zegt ze uitgeput en gefrustreerd te zijn. „Waar ik boos over ben, is dat Michéal Martin ons als maatschappij de schuld geeft”, zei Corless tegen The Irish Times. Ze vindt dat de autoriteiten en instellingen grotere verantwoordelijkheid moeten dragen.

De greep van de kerk op politiek en maatschappij is allang verbroken. Ierland voerde via referenda het homohuwelijk (2015) in en schafte het abortusverbod (2018) af. Bij beide volksraadplegingen lag het percentage voor verandering boven de zestig procent. Het is al jaren glashelder welke richting het debat op gaat. De bevolking voelt zich steeds progressiever, Europeser en welvarender. Dublin is een belangrijk hoofdkantoor geworden voor banken en de techbedrijven.

Buiten Dublin en de grote steden is de bevolking conservatiever, maar ook daar worden de misstanden uit het verleden nu erkend. In die zin is het onderzoeksrapport en de brede politieke en maatschappelijke omarming van de feiten een sluitstuk van de rigoureuze Ierse omwenteling.