Pleidooi voor open huwelijk

Het is 1961. Iemand die zich Renée Plate noemt, begint in Hollands Weekblad (later Hollands Maandblad) een serie ‘Brieven aan mijn man’. De inhoud is voor die tijd nogal opzienbarend. Een jonge vrouw heeft met haar twee kinderen haar man verlaten en schrijft hem dat ze alleen wil terugkeren als hij erin toestemt dat zij naast hun huwelijk andere liefdesrelaties met mannen onderhoudt.

Vier jaar later verschijnen de brieven uitgebreider onder dezelfde titel en auteursnaam bij uitgeverij Van Oorschot. Het boek krijgt niet veel publiciteit, de kritiek is weinig enthousiast. Het boek verdween in de vergetelheid totdat Charlotte Mutsaers er onlangs in een jubileumnummer van het literaire tijdschrift Tirade een lans voor brak.

Ze schreef: „Dit boek bevat in briefvorm alle bezwaren en moeilijkheden van monogame relaties waar de (verliefde) schrijfster blijkbaar tegenop was gelopen. En het is zo goed, geestig en scherpzinnig geschreven dat haast niemand in die tijd zich kon voorstellen dat dit een debuut was. De meeste mensen dachten dat Renate Rubinstein erachter zat. (…) Het raadsel is bij mijn weten nooit opgelost. (…) Herdrukken dat boek, het is het waard!”

Ik kocht het antiquarisch (zeven euro slechts) en las het nog dezelfde dag uit. Mutsaers had gelijk: een nog altijd zeer leesbaar boek, openhartig en soms vilein, maar bovenal geschreven in een voortreffelijke, lichtvoetige stijl.

De echtgenoot in het boek heet Pim, een dichter-wetenschapper, die er stevig van langs krijgt. „Jij houdt nou zo van wetenschap dacht ik, ga dan op dit punt óok eens van de werkelijkheid uit: die verliefdheid is er nu eenmaal, of je dat nou leuk vindt of niet, en als je niet wilt dat ik straks ook gek word net als mijn halve familie, dan zou ik me maar niet teveel [sic] schuldgevoelens bijbrengen met je tyrannieke [sic] grote smoel.”

Brieven aan mijn man is een aanval op de monogamie en een pleidooi voor het open huwelijk. Plate schrijft: „Waarom zou je je liefde, en ik geloof niet dat ik overdrijf als ik zeg het beste in je leven, in mijn leven tenminste, waarom zou je die eigenlijk gaan beheersen, wie schrijft ons hier de wet voor als ik vragen mag? Waarom moet opeens mijn hele huwelijk instorten als jij of ik eens een flinke stap buiten de deur zet, welke zwartkijker zou dat toch bedacht hebben?”

Plate was in 1961 vroeg met dit pleidooi voor vrije liefde. Het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) heette toen nog Verstandig Ouderschap. De vrije liefde werd pas eind jaren zestig voorzichtig bespreekbaar.

Wie was Renée Plate? Ik heb haar echte naam – Minke Menalda – kunnen achterhalen en haar ook zelf bereikt. Haar boek was autobiografisch, beaamt ze. ‘Pim’ was de dichter-wetenschapper J.W. Oerlemans. Ze is enkele jaren na de publicatie van hem gescheiden en niet veel later hertrouwd met een man met wie ze één kind heeft. Ze leven nog steeds samen: zij is 86, hij 85. Ze wil geen herdruk van haar boek. Staat ze er nog wel achter?

„Ten dele”, schreef ze me, „al ben ik veel minder absoluut geworden. Met mijn tweede man was er bv. nooit sprake van vrije liefde, het paste totaal niet bij deze trouwe hond, en in mijn huwelijk met hem heb ik het dus nooit meer in praktijk willen brengen.”