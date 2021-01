Overwinning op PSV is signaal aan de concurrentie: schrijf AZ nog niet af

Met een beeldschoon hakballetje vanuit een hoekschop bezegelde hij het lot van PSV. Teun Koopmeiners, het type aanvoerder dat AZ zo zelfverzekerd bij de hand neemt dat het bijna lijkt alsof hij dat twintig jaar geleden in de knusse Alkmaarderhout ook al deed, beroerde de bal op intuïtie en zag in zijn ooghoek hoe PSV-doelman Yvon Mvogo naar de bal grabbelde alsof hij in de zon keek.

Een heerlijk doelpunt, in een aanstekelijke, vermakelijke en toch ook sensationele tweede topper van dit Eredivisieseizoen, omdat niet PSV maar AZ er met de buit vandoor ging: 1-3. En terecht. De spelers van AZ waren doortastender, creatiever en hielden het hoofd koel, zelfs toen PSV er nog een slotoffensief trachtte uit te persen. En dat allemaal op een koude doordeweekse avond in januari; een cadeautje voor de neutrale kijker.

Zijn spelers, zei AZ-trainer Pascal Jansen vooraf, hadden uitgekeken naar hun eerste topper van het seizoen, en eerlijk is eerlijk, dat was te zien. Het signaal dat ze naar de concurrentie afgaven was niet te missen: AZ speelt wel degelijk mee om de titel.

PSV-AZ was pas de tweede topwedstrijd van dit seizoen, nadat de KNVB had besloten om de clashes tussen Ajax, PSV, Feyenoord en AZ vanaf 2021 in te plannen, in de hoop dat er weer publiek welkom zou zijn. IJdele hoop, zo is gebleken, want voorlopig mogen seizoenkaarthouders al blij zijn als ze ’s avonds überhaupt nog de straat op mogen, laat staan dat ze met duizenden tegelijk hun club komen steunen in het stadion.

Aanhaken of afhaken?

Neemt niet weg dat het ook zonder fans een ‘maand van de waarheid’ kan worden. Zeker voor AZ, dat vijfde staat, met grotendeels dezelfde ploeg die vorig jaar ongenaakbaar was in de rechtstreekse duels met de concurrentie. Toen won AZ van PSV, Feyenoord, en twee keer van Ajax voordat corona de titeljacht in de kiem smoorde.

Dit seizoen, waarin trainer Arne Slot onverwacht werd ontslagen, verloopt moeizamer. Bij verlies had AZ woensdagavond zomaar negen punten achter PSV kunnen staan, waardoor AZ nauwelijks nog iets had kunnen laten liggen als het later deze maand tegen Ajax en Feyenoord speelt.

Een kwestie van af- of aanhaken, misschien wel, al kan je evengoed redeneren dat de tweede seizoenshelft pas na komende zondag begint, en AZ hoe dan ook nog tijd genoeg zou hebben gehad om zich te herpakken. Want ook dat is AZ: ongrijpbaar en grillig. Een elftal dat struikelt als ze moeten winnen, maar wint als ze op papier zouden kunnen verliezen.

Dat laatste bleek woensdag maar weer. In een duel dat PSV ‘gewoon’ zou kunnen winnen, zoals vooraf in de pers werd gesuggereerd, bloeide AZ op. Mede dankzij een kordaat optreden van aanvoerder Koopmeiners, die niet alleen voor rust belangrijk was met zijn hakbal, maar ook de strafschop benutte die AZ eerder kreeg toegekend nadat PSV-doelman Mvogo spits Boadu had gevloerd. Het waren voor Koopmeiners zijn tiende en elfde doelpunt van het seizoen.

Hij heeft daarmee vaker gescoord dan Boadu en Calvin Stengs, zijn collega’s in de spits bij elkaar, maar vlak dat aanvalsduo dit seizoen niet uit: beide spelers waren in Eindhoven weer eens gevaarlijk, als vanouds. Boadu als de bliksemschicht in de punt, Stengs als de lepe dribbelaar, met een neusje voor het doel.

In waarde verminderd

Toegegeven: het is nog niet helemaal het seizoen van de beoogde smaakmakers van AZ. „Hij maakt de stap net niet. Hij lacht vrij veel, maar hij moet misschien wat meer boos worden op zichzelf”, zei oud-speler Barry van Galen over Stengs in een podcast van VI. „Zijn rendement is natuurlijk veel te laag.”

Stengs, maker van de derde treffer tegen PSV, zou inmiddels miljoenen euro’s minder waard zijn dan vorig jaar januari, zo berekende de website Transfermarkt.com. Geldt ook voor Boadu, die dit seizoen niet twee maar drie duels nodig heeft om tot scoren te komen. Ook levert hij minder assists, schiet hij minder op doel en komt hij minder in de zestien meter, blijkt uit statistieken van databureau Opta Sports.

Had AZ dan toch maar moeten cashen in de zomer? Wie weet. Maar zoals trainer Jansen vooraf al zei: vergeet niet hoe jong Boadu nog is. Woensdag speelde de spits zijn laatste wedstrijd als tiener. Een memorabel duel, waarin hij én zijn tien medespelers nog maar eens bewezen hoeveel potentie AZ heeft als het lekker loopt.