Oppositiepoliticus Navalny wil 17 januari terugkeren naar Rusland

De Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny zegt bijna hersteld te zijn van zijn zware vergiftiging en wil op zondag 17 januari terugkeren naar Rusland. Dat maakte hij woensdag bekend op sociale media. In zijn thuisland wacht hem mogelijk arrestatie, of erger.

„Teruggaan of niet was voor mij nooit een vraag”, zegt Navalny. „Simpelweg omdat ik zelf nooit vertrokken ben. Ik kwam naar Duitsland in een intensivecaredoos en dat had maar één reden: ze hadden geprobeerd me te vermoorden”.

Volgens Navalny zitten de Russische autoriteiten achter zijn vergiftiging met een Novitsjok-zenuwgif. Hij kreeg zelfs een medewerker van de Russische veiligheidsdienst aan de telefoon die bekende mee te hebben gewerkt aan de vergiftiging. De EU heeft sancties opgelegd aan hooggeplaatste Russische functionarissen, onder wie de chef van de staatsveiligheidsdienst.

Wat weten we over novitsjoks, waarmee de Russische oppositieleider Navalny is vergiftigd? Een verhaal van Tsjetsjeense maffiosi en verbolgen Zweedse agenten. Giftige kennis over novitsjok sijpelt al jarenlang naar buiten.

President Vladimir Poetin heeft publiekelijk ontkend dat hij of de Russische veiligheidsdiensten achter de vergiftiging zitten. Poetin zei in december zelfs dat als de FSB hem dood had gewild „ze dat ook hadden doorgevoerd”. Poetin stelt het juist mogelijk gemaakt te hebben dat Navalny het land uit kon voor medische behandeling, ondanks dat er rechtszaken tegen hem lopen. Wel probeert het Kremlin twijfel te zaaien over het feit dat Navalny überhaupt vergiftigd is.

Er lopen verschillende juridische procedures tegen de oppositiepoliticus en hij had in Rusland een meldplicht. Het Russische gevangeniswezen FSIN zei vorige maand dat hij onmiddellijk terug moest komen en zich moest melden in Moskou, omdat hij anders gearresteerd zou worden. Mogelijk gebeurt dat als hij terugkeert alsnog.