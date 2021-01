Naar de stembus in een pandemie: kan dat wel?

Kan het feest van de democratie doorgaan in een tijd waarin alle evenementen geschrapt worden? „Alles is erop gericht om de verkiezingen te laten doorgaan”, zei premier Mark Rutte deze week. Maar in het „extreme geval” is uitstel mogelijk.

Zolang niets verandert, mogen dertien miljoen kiesgerechtigde Nederlands op 17 maart hun stem uitbrengen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar de Britse variant van het coronavirus hangt als een onweersbui boven de verkiezingsdatum. Omliggende landen kondigden al aan maatregelen niet voor maart te zullen versoepelen. Ook RIVM-baas Jaap van Dissel waarschuwde woensdag voor dat scenario. En als de besmettingscijfers weer stijgen „dan moet je het maar even afzeggen”, zei ic-arts en OMT-lid Diederik Gommers.

Hij is niet de enige. „We staan voor een principiële keuze”, zegt Ton Wilthagen, als hoogleraar arbeidsmarkt verbonden aan de Universiteit van Tilburg. „Óf de verkiezingen gaan door en we accepteren de risico’s – namelijk dat veel mensen extra besmet raken. Óf we stellen de verkiezingen uit, bijvoorbeeld tot september, en in de tussentijd bedenken we een goed alternatief van digitaal stemmen in het geval er tegen die tijd nog steeds niet veilig kan worden gestemd.”

De afgelopen maanden trof minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) maatregelen. Er wordt alleen gebruikgemaakt van kieslokalen waar anderhalve meter afstand mogelijk is, kiezers kunnen niet twee maar drie volmachtsstemmen uitbrengen, 70-plussers (2,4 miljoen Nederlanders) mogen hun stem per brief uitbrengen en in alle gemeenten wordt een aantal stembussen twee dagen eerder geopend.

Sterftecijfer

Is dat genoeg? De Franse overheid koos er vorig jaar in maart voor om de gemeenteraadsverkiezingen, op de eerste dag van de landelijke lockdown, door te laten gaan. Onderzoekers legden later een verband tussen de verkiezingen en het virus: in gemeenten waar de opkomst hoog was, lag het sterftecijfer in de weken daarna aanmerkelijk hoger. Zulk onderzoek is er nog niet van de Amerikaanse verkiezingen in november.

Hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, twijfelt. „Natuurlijk is het van groot belang dat de democratie zijn werk kan doen. Dat zou goed zijn voor de legitimiteit van genomen maatregelen. Maar gezien de gezondheidsrisico’s die een massa-evenement met zich meebrengt, is uitstel ook een optie.”

En er speelt meer dan de gezondheidsrisico’s alleen. Deze week deelde Ollongren een onderzoek met de Kamer dat haar ministerie liet doen tijdens de herindelingsverkiezingen die in november in een handvol Nederlandse gemeenten werden gehouden. Van de ondervraagden was circa 10 procent niet gaan stemmen uit angst voor het virus. Een fors lagere opkomst kan de legitimiteit van de uitkomst raken.

Spoedig beslissen

Ton Wilthagen ziet uitstel als een realistische optie. „Ook omdat een regeringswissel op dit moment niet bevorderlijk is voor de crisisaanpak”, zegt hij. „De mensen die nu besturen, kennen elkaar. Ze weten elkaar te vinden. Dat is belangrijk in deze ongekende crisis waarin niets normaal is en alles onzeker.”

Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, is minder positief over uitstel. „Er zijn altijd redenen om te bedenken: het komt nu niet uit. Ik zeg niet dat het eenvoudig is onder deze omstandigheden, het is verre van ideaal, maar het kán. De kieslokalen zijn erop ingericht.” Over één ding zijn deskundigen het eens: hierover moet spoedig een beslissing worden genomen. Voermans: „Van de Grondwet kan het, maar de Kieswet moet waarschijnlijk aangepast worden. Gemeenten hebben hierin geïnvesteerd, de campagnes beginnen. Je moet uiterlijk 1 februari, maar liefst deze week al, zo’n beslissing nemen.”

